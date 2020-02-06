Tử vi thứ Sáu ngày 7/2/2020 của 12 con giáp: Tuổi Tỵ tình duyên khởi sắc, tuổi Thân có vận may lớn

Theo tử vi ngày mới , tuổi Tý dễ nổi nóng trong hôm nay, đặc biệt là với người mình thương. Bạn nên học cách kiểm soát cảm xúc.

Xem tử vi thứ Sáu ngày 7/2/2020 của 12 con giáp để biết vận trình công việc, tài lộc và tình duyên trong ngày.

Tuổi Sửu dù có tham vọng lớn nhưng vì thiếu kiên trì mà bỏ lỡ cơ hội quý giá.

Tài lộc tăng nhẹ, đủ để bạn tiêu xài khi cần.

Người làm kinh doanh có lời có lỗ, nên có kế hoạch làm ăn lâu dài và ít rủi ro hơn.

Tử vi thứ Sáu ngày 7/2/2020 của tuổi Dần

Tử vi thứ Sáu ngày 7/2/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần được quý nhân che chở, tai qua nạn khỏi trong công việc. Dù vậy, bạn nên chỉnh đốn lại thái độ làm việc, đừng quá chủ quan.

Tình duyên nồng thắm, đặc biệt là những cặp đôi đang yêu hay đã lấy nhau.

Tử vi thứ Sáu ngày 7/2/2020 của tuổi Mão

Tuổi Mão gặp vài trục trặc trong công việc. Bạn nên mở rộng mối quan hệ để tìm kiếm sự giúp đỡ.

Tài lộc ổn định với người đi làm, tăng nhanh với người kinh doanh.

Tử vi thứ Sáu ngày 7/2/2020 của tuổi Thìn

Tuổi Thìn đạt được thành tích ấn tượng trong công việc.

Trong tình cảm, nếu xảy ra mâu thuẫn, bạn nên đứng ở vị thế của đối phương để xem xét.

Tử vi thứ Sáu ngày 7/2/2020 của tuổi Tỵ

Tử vi thứ Sáu ngày 7/2/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm của tuổi Tỵ có nhiều chuyển biến tích cực. Những hiểu lầm dần được tháo gỡ.

Tuy nhiên, công việc sẽ có trở ngại vào cuối ngày. Bạn nên cẩn thận hơn trong những quyết định lớn.

Tử vi thứ Sáu ngày 7/2/2020 của tuổi Ngọ

Theo tử vi mới, tuổi Ngọ vì lơ đễnh nên thiếu tập trung vào công việc. Đây có thể là nguyên do khiến bạn mắc nhiều sai lầm.

Tuổi Ngọ có thể bất ngờ gặp vận may tiền bạc vào cuối ngày.

Tử vi thứ Sáu ngày 7/2/2020 của tuổi Mùi

Tuổi Mùi độc thân có vận đào hoa khởi sắc, có thể tìm được một nửa như ý.

Tài lộc chưa tăng, nhưng cũng không lâm vào thiếu thốn.

Tử vi thứ Sáu ngày 7/2/2020 của tuổi Thân

Tử vi thứ Sáu ngày 7/2/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân nhanh trí nắm bắt cơ hội làm ăn quý giá. Nhờ vậy, vận tài lộc ngày càng tốt.

Gia đạo có chút lục đục, tuổi Thân nên cẩn thận.

Tử vi thứ Sáu ngày 7/2/2020 của tuổi Dậu

Vận trình của tuổi Dậu vẫn chưa có nhiều chuyển biến mới. Bạn nên có kế hoạch cụ thể cho tương lai.

Tình duyên khởi sắc với người độc thân.

Tử vi thứ Sáu ngày 7/2/2020 của tuổi Tuất

Tuổi Tuất cẩn thận các bệnh về đường tiêu hóa. Bạn nên ăn uống, nghỉ ngơi điều độ.

Tài lộc tăng nhẹ, tuổi Tuất thoải mái tiêu xài hơn.

Tử vi thứ Sáu ngày 7/2/2020 của tuổi Hợi

Tử vi thứ Sáu ngày 7/2/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi thứ Sáu ngày 7/2/2020 của 12 con giáp, tuổi Hợi gặp may mắn trong công việc.

Tài lộc tăng với người độc thân. Người có gia đình phải tốn một khoản để sửa hay thay thiết bị trong nhà bị hỏng.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.