Tử vi thứ Sáu ngày 6/9/2019 của 12 con giáp: Tuổi Dần tài vận sa sút, tuổi Tuất có quý nhân đồng hành

Tâm linh - Tử vi 05/09/2019 12:11

Tử vi thứ Sáu ngày 6/9/2019 của 12 con giáp: tài vận của tuổi Dần có chút sa sút, tuổi Tuất có quý nhân phù trợ trong công việc. Tử vi của bạn thế nào?

Xem tử vi thứ sáu ngày 6/9/2019 của 12 con giáp để biết thêm về vận trình tiền bạc, công danh hay tình duyên trong ngày.

Tử vi thứ Sáu ngày 6/9/2019 của tuổi Tý

Ngày mới, tài lộc của tuổi Tý không như mong đợi. Bạn có cơ hội tăng thu nhập nhưng lại không tận dụng triệt để. Nhưng đừng quá thất vọng, bạn vẫn còn nhiều cơ hội phía trước.

Bù lại, tình duyên trong ngày khá tốt. Người độc thân hay có đôi đều hạnh phúc với sự lựa chọn của mình.

Tử vi thứ Sáu ngày 6/9/2019 của tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới, công việc, sự nghiệp của tuổi Sửu không có gì phải lo ngại. Bạn có khả năng nên chắc chắn sẽ đạt được thành tựu.

Trong công việc, bạn còn được quý nhân nâng đỡ, làm gì cũng hanh thông, không trở ngại.

Tử vi thứ Sáu ngày 6/9/2019 của tuổi Dần

tu vi thu sau ngay 6/9/2019 cua 12 con giap 4

Tử vi thứ Sáu ngày 6/9/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Ngày mới, tài vận của tuổi Dần có chút sa sút. Dù bạn vẫn có thu nhập nhưng luôn có việc phải chi tiêu, không dư dả.

Về công việc, đừng ngủ trên chiến thắng, bạn nên cố gắng với những kế hoạch mới hơn.

Tử vi thứ Sáu ngày 6/9/2019 của tuổi Mão

Theo tử vi mới nhất, tuổi Mão gặp nhiều may mắn. Thu nhập của bạn cũng tăng đáng kể, nhưng nên chi tiêu hợp lý tránh hao hụt.

Chuyện tình cảm có nhiều mâu thuẫn chưa được giải quyết. Bạn nên cùng đối phương trao đổi nhiều hơn.

Tử vi thứ Sáu ngày 6/9/2019 của tuổi Thìn

Ngày mới, đường công danh của tuổi Thìn có nhiều chuyển biến tích cực. Qua khoảng thời gian khó khăn, bạn dần có hy vọng cho những kế hoạch sắp tới.

Về tài lộc, bạn nên tiết kiệm hay đầu tư sinh lời, hơn là tiêu xài vào những việc chưa cần thiết.

Tử vi thứ Sáu ngày 6/9/2019 của tuổi Tỵ

tu vi thu sau ngay 6/9/2019 cua 12 con giap 3

Tử vi thứ Sáu ngày 6/9/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Trong ngày mới, tài lộc của tuổi Tỵ tăng tiến, có khoản thu nhập bất ngờ. Người làm kinh doanh cũng có lợi nhuận ngày một tăng.

Dù vậy, công việc lại có chút trở ngại, nhưng sẽ không bế tắc.

Tử vi thứ Sáu ngày 6/9/2019 của tuổi Ngọ

Ngày mới, tuổi Ngọ có điềm không vui về chuyện tình cảm. Cả hai dường như có mâu thuẫn chưa thể giải quyết.

Bù lại, sự nghiệp trong ngày khởi sắc. Bạn tìm ra hướng giải quyết cho công việc.

Tử vi thứ Sáu ngày 6/9/2019 của tuổi Mùi

Theo tử vi ngày mới, tuổi Mùi cẩn thận họa thị phi đeo bám, đặc biệt là nơi công sở.

Về công việc, bạn nên hiểu mình hiểu ta để giành phần thắng, đừng quá chủ quan mà khinh đối thủ.

Tử vi thứ Sáu ngày 6/9/2019 của tuổi Thân

tu vi thu sau ngay 6/9/2019 cua 12 con giap 2

Tử vi thứ Sáu ngày 6/9/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Ngày mới, tài chính của tuổi Thân không quá tốt. Bạn có thể bị thất thoát tiền bạc vì chi tiêu quá tay. Và tốt nhất là bạn đừng chơi những trò may rủi trong hôm nay.

Bù lại, chuyện tình cảm của bạn tốt đẹp. Những lúc buồn bã đã qua, giờ bạn sẽ có những khoảnh khắc vui vẻ hơn.

Tử vi thứ Sáu ngày 6/9/2019 của tuổi Dậu

Vận đào hoa của tuổi Dậu ngày một nở rộ. Đây là điều tốt cho người độc thân, nhưng có thể là điềm không lành với ai có đôi hay gia đình.

Công việc đang không được tốt đẹp như tuổi Dậu mong đợi. Bạn nên cố gắng cải thiện, tiếp thu ý kiến để hoàn thiện mình tốt hơn.

Tử vi thứ Sáu ngày 6/9/2019 của tuổi Tuất

Tuổi Tuất có điềm không vui trong ngày mới. Đây có thể là mâu thuẫn với đồng nghiệp hay người trong gia đình. Nhưng bạn chắc chắn có hướng giải quyết.

Tuổi Tuất may mắn khi luôn có quý nhân đồng hành trong công việc, không bao giờ rơi vào cảnh bế tắc.

Tử vi thứ Sáu ngày 6/9/2019 của tuổi Hợi

tu vi thu sau ngay 6/9/2019 cua 12 con giap 1

Tử vi thứ Sáu ngày 6/9/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Ngày mới, tuổi Hợi tự tin vượt qua những thử thách trong công việc, được cấp trên ghi nhận.

Dù vậy, tình duyên của bạn lại khá trắc trở. Hãy kiên trì trong tình cảm, vun đắp mới là điều cần thiết vào lúc này.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Bước vào tháng 8 âm lịch, 3 con giáp gặp đại hỷ sự, tài vận dồi dào chảy vào túi, cuối năm mua nhà mua xe là chuyện thường tình

Bước vào tháng 8 âm lịch, 3 con giáp gặp đại hỷ sự, tài vận dồi dào chảy vào túi, cuối năm mua nhà mua xe là chuyện thường tình

Trong số những tháng trong năm, tháng 7 âm lịch được xem là tháng không may mắn nhưng cuối cùng đã vượt qua. Sắp tới đây, sẽ có nhiều con giáp được trời ban nhiều phước lành, không những gặp được hỷ sự mà còn có cơ hội đổi vận.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày mới tử vi mới nhất

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 19 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 49 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 1 giờ 19 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 1 giờ 49 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 2 giờ 49 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 49 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 4 giờ 49 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 5 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi