Tử vi thứ Sáu ngày 6/9/2019 của 12 con giáp: Tuổi Dần tài vận sa sút, tuổi Tuất có quý nhân đồng hành

Ngày mới, tài lộc của tuổi Tý không như mong đợi. Bạn có cơ hội tăng thu nhập nhưng lại không tận dụng triệt để. Nhưng đừng quá thất vọng, bạn vẫn còn nhiều cơ hội phía trước.

Xem tử vi thứ sáu ngày 6/9/2019 của 12 con giáp để biết thêm về vận trình tiền bạc, công danh hay tình duyên trong ngày.

Theo tử vi ngày mới , công việc, sự nghiệp của tuổi Sửu không có gì phải lo ngại. Bạn có khả năng nên chắc chắn sẽ đạt được thành tựu.

Bù lại, tình duyên trong ngày khá tốt. Người độc thân hay có đôi đều hạnh phúc với sự lựa chọn của mình.

Trong công việc, bạn còn được quý nhân nâng đỡ, làm gì cũng hanh thông, không trở ngại.

Tử vi thứ Sáu ngày 6/9/2019 của tuổi Dần

Tử vi thứ Sáu ngày 6/9/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Ngày mới, tài vận của tuổi Dần có chút sa sút. Dù bạn vẫn có thu nhập nhưng luôn có việc phải chi tiêu, không dư dả.

Về công việc, đừng ngủ trên chiến thắng, bạn nên cố gắng với những kế hoạch mới hơn.

Tử vi thứ Sáu ngày 6/9/2019 của tuổi Mão

Theo tử vi mới nhất, tuổi Mão gặp nhiều may mắn. Thu nhập của bạn cũng tăng đáng kể, nhưng nên chi tiêu hợp lý tránh hao hụt.

Chuyện tình cảm có nhiều mâu thuẫn chưa được giải quyết. Bạn nên cùng đối phương trao đổi nhiều hơn.

Tử vi thứ Sáu ngày 6/9/2019 của tuổi Thìn

Ngày mới, đường công danh của tuổi Thìn có nhiều chuyển biến tích cực. Qua khoảng thời gian khó khăn, bạn dần có hy vọng cho những kế hoạch sắp tới.

Về tài lộc, bạn nên tiết kiệm hay đầu tư sinh lời, hơn là tiêu xài vào những việc chưa cần thiết.

Tử vi thứ Sáu ngày 6/9/2019 của tuổi Tỵ

Tử vi thứ Sáu ngày 6/9/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Trong ngày mới, tài lộc của tuổi Tỵ tăng tiến, có khoản thu nhập bất ngờ. Người làm kinh doanh cũng có lợi nhuận ngày một tăng.

Dù vậy, công việc lại có chút trở ngại, nhưng sẽ không bế tắc.

Tử vi thứ Sáu ngày 6/9/2019 của tuổi Ngọ

Ngày mới, tuổi Ngọ có điềm không vui về chuyện tình cảm. Cả hai dường như có mâu thuẫn chưa thể giải quyết.

Bù lại, sự nghiệp trong ngày khởi sắc. Bạn tìm ra hướng giải quyết cho công việc.

Tử vi thứ Sáu ngày 6/9/2019 của tuổi Mùi

Theo tử vi ngày mới, tuổi Mùi cẩn thận họa thị phi đeo bám, đặc biệt là nơi công sở.

Về công việc, bạn nên hiểu mình hiểu ta để giành phần thắng, đừng quá chủ quan mà khinh đối thủ.

Tử vi thứ Sáu ngày 6/9/2019 của tuổi Thân

Tử vi thứ Sáu ngày 6/9/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Ngày mới, tài chính của tuổi Thân không quá tốt. Bạn có thể bị thất thoát tiền bạc vì chi tiêu quá tay. Và tốt nhất là bạn đừng chơi những trò may rủi trong hôm nay.

Bù lại, chuyện tình cảm của bạn tốt đẹp. Những lúc buồn bã đã qua, giờ bạn sẽ có những khoảnh khắc vui vẻ hơn.

Tử vi thứ Sáu ngày 6/9/2019 của tuổi Dậu

Vận đào hoa của tuổi Dậu ngày một nở rộ. Đây là điều tốt cho người độc thân, nhưng có thể là điềm không lành với ai có đôi hay gia đình.

Công việc đang không được tốt đẹp như tuổi Dậu mong đợi. Bạn nên cố gắng cải thiện, tiếp thu ý kiến để hoàn thiện mình tốt hơn.

Tử vi thứ Sáu ngày 6/9/2019 của tuổi Tuất

Tuổi Tuất có điềm không vui trong ngày mới. Đây có thể là mâu thuẫn với đồng nghiệp hay người trong gia đình. Nhưng bạn chắc chắn có hướng giải quyết.

Tuổi Tuất may mắn khi luôn có quý nhân đồng hành trong công việc, không bao giờ rơi vào cảnh bế tắc.

Tử vi thứ Sáu ngày 6/9/2019 của tuổi Hợi

Tử vi thứ Sáu ngày 6/9/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Ngày mới, tuổi Hợi tự tin vượt qua những thử thách trong công việc, được cấp trên ghi nhận.

Dù vậy, tình duyên của bạn lại khá trắc trở. Hãy kiên trì trong tình cảm, vun đắp mới là điều cần thiết vào lúc này.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.