Tử vi thứ Sáu ngày 6/12/2019 của 12 con giáp: Tuổi Thìn tiền đầy túi, tuổi Thân tình đầy tim

Tý không hài lòng trong công việc. Những việc bạn làm đều không đúng ý cấp trên. Điều này khiến tinh thần của bạn xuống dốc không phanh. Bên cạnh đó còn ảnh hưởng đến những sinh hoạt thường nhật của bản thân. Nếu không biết cân bằng, bạn sẽ gặp khá nhiều khó khăn trong tương lai.

Tử vi thứ Sáu ngày 6/12/2019 của 12 con giáp lúc tiến lúc lùi, khi cơ hội ngập trời, khi thì tự bản thân tìm lấy. Có nhiều con giáp nhận được lộc trời ban, bên cạnh đó cũng có nhiều con giáp gặp phải vận đen đeo bám.

Thần Tài mang đến cho Dần nguồn lợi vô cùng khủng. Vận tiền tài của bạn gặp nhiều may mắn. Được quý nhân nâng bước nên vận trình suôn sẻ. Ngày thứ Sáu, bạn không phải lo cơm áo gạo tiền hay bất cứ chuyện gì liên quan đến tài chính.

Theo tử vi 12 con giáp, thứ Sáu không phải là ngày may mắn với bạn. Công việc không mấy suôn sẻ, chuyện tình duyên cũng không như ý muốn. Những cơ hội đến trước mặt đều nhanh chóng biến mất. Bạn không nắm được nhiều cơ hội tốt nên không có tiếng nói, bước tiến trong công việc.

Tử vi thứ Sáu ngày 6/12/2019 của tuổi Mão

Tử vi thứ Sáu ngày 6/12/2019 của tuổi Mão thận trọng tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Mão nên thận trọng chuyện tiền bạc. Tránh cho vay mượn, đặc biệt là những người thân thiết với bạn nhất. Dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng tin người quá mức. Bởi càng tin bạn sẽ càng chịu nhiều thiệt thòi. Thế nên hãy mạnh mẽ, cứng rắn, tự tin hơn trong những quyết định của mình.

Tử vi thứ Sáu ngày 6/12/2019 của tuổi Thìn

Theo tử vi mới nhất, Thìn tiền đầy túi, tiêu xài không hết. Bạn phát huy được hết năng lực của mình, nhờ vậy mà có nhiều cơ hội đổ về giúp bạn phát tài. Hãy tận dụng tốt cơ hội này để thăng tiến lên vị trí mà mình mong muốn. Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của bạn cũng nhanh chóng đơm hoa kết trái. Chuyện tình của bạn khiến nhiều người ganh tỵ.

Tử vi thứ Sáu ngày 6/12/2019 của tuổi Tỵ

Tử vi thứ Sáu ngày 6/12/2019 của tuổi Tỵ có chuyện tình đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tỵ có chuyện tình yêu đẹp, được nhiều người chú ý. Bạn và người kia hợp tính, hợp ý nên mối quan hệ ngày càng gắn kết hơn. Bên cạnh đó, Tỵ nên chú ý sức khỏe. Đừng làm việc quá sức, nhớ ăn uống đầy đủ, luyện tập điều độ để khỏe mạnh hơn. Chú trọng sức khỏe sẽ giúp bạn thành công hơn trong công việc.

Tử vi thứ Sáu ngày 6/12/2019 của tuổi Ngọ

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Ngọ vướng vào những điều rắc rối liên quan đến tình cảm. Người độc thân tìm được một nửa nhưng lại bị lợi dụng lòng tin và tình cảm. Bạn nên chấm dứt sớm mối quan hệ này. Người có gia đình, người yêu không nhận được nhiều lời quan tâm từ đối phương. Vì vậy mà mối quan hệ ngày càng tệ hại, không có tiếng nói chung khiến mâu thuẫn ngày càng lớn.

Tử vi thứ Sáu ngày 6/12/2019 của tuổi Mùi

Tử vi thứ Sáu ngày 6/12/2019 của tuổi Mùi tìm được ý trung nhân - Ảnh minh họa: Internet

Mùi có nhân duyên tốt. Người độc thân tìm được ý trung nhân. Vận đào hoa của bạn nở rộ, đi đến đâu cũng được nhiều người yêu mến. Nhờ vậy mà bạn có thể thoát ế trong nháy mắt. Còn người có gia đình, người yêu, mối quan hệ ngày càng thăng hoa, rực rỡ.

Tử vi thứ Sáu ngày 6/12/2019 của tuổi Thân

Thân nhanh nhẹn tháo vát, giỏi giao tiếp. Ngày thứ Sáu, bạn có cơ hội gặp gỡ nhiều người nên có thể tìm được người ưng ý. Vì quá đào hoa, bạn thường bị cuốn vào nhiều cuộc tình chớp nhoáng. Thế nên hãy chú ý, đừng tin người khác quá mức.

Tử vi thứ Sáu ngày 6/12/2019 của tuổi Dậu

Tử vi thứ Sáu ngày 6/12/2019 của tuổi Dậu tiền bạc tiêu tán - Ảnh minh họa: Internet

Ngày thứ Sáu có rất nhiều điềm báo xấu đến với Dậu. Bạn vướng phải việc tranh quyền, đoạt lợi, tiêu tán tiền bạc. Vì vậy hãy thận trọng trong lời ăn tiếng nói cũng như kết giao bạn bè. Đừng để kẻ xấu lợi dụng lòng tốt của bạn để đâm sau lưng, khiến bạn lao đao lận đận.

Tử vi thứ Sáu ngày 6/12/2019 của tuổi Tuất

Tuất có một ngày vô cùng suôn sẻ, thuận lợi. Được quý nhân nâng đỡ nên công việc hanh thông, thuận lợi như bản thân mong muốn. Có thể bạn sẽ vươn lên vị trí cao, được nhiều người kính nể. Có thể nói thời kỳ hoàng kim của Tuất đã bắt đầu đến.

Tử vi thứ Sáu ngày 6/12/2019 của tuổi Hợi

Hợi tiền đầy túi nhưng tình cảm không mấy thăng hoa. Trong chuyện tình cảm, bạn quá bi lụy dẫn đến bị đối phương lợi dụng. Thời điểm này, bạn nên bình tĩnh, đừng nóng giận mà đánh mất giá trị của bản thân trong mắt người khác.

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