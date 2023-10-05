Tử vi thứ Sáu ngày 6/10: 3 con giáp phúc khí giàu sang, mã đáo thành công, tình duyên rực cháy, chuẩn bị sống trong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 05/10/2023 16:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây của cải rủng rỉnh, tài vận thênh thang trong ngày 6/10.

Tuổi Dậu

Dậu là con giáp siêng năng, chăm chỉ và có chí cầu tiến. Dù sinh ra trong gia đình nghèo khó, cơ cực nhưng Dậu không hề xấu hổ về xuất thân của mình. Ngược lại, đấy chính là động lực giúp Dậu phấn đấu không ngừng nghỉ, lao động miệt mài để mong có được cuộc sống đủ đầy, an nhàn trong ngày 6/10.

Từ thời điểm này Dậu sẽ ăn nên làm ra, công việc suôn sẻ, làm đâu thắng đó. Chỉ một thời gian ngắn thôi Dậu đã có thể gom về cho mình số tiền cực khủng, xài thả ga không hết.

Tử vi thứ Sáu ngày 6/10: 3 con giáp phúc khí giàu sang, mã đáo thành công, tình duyên rực cháy, chuẩn bị sống trong nhung lụa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Mỗi ngày trôi qua tuổi Mùi luôn hy vọng mình sẽ gặp được nhiều điều tốt đẹp. Tuy nhiên, họ không chỉ biết nghĩ mà luôn nỗ lực, cố gắng không ngừng. Trong ngày 6/10, sao may mắn sẽ độ chiếu cho tuổi Mùi, giúp mọi việc từ sự nghiệp, cuộc sống đến hôn nhân đều suôn sẻ, thuận lợi. Đặc biệt vào thời điểm này, tuổi Mùi sẽ gặp được quý nhân, người này tạo điều kiện cho họ và gia đình để thay đổi cuộc sống, nếu may mắn có thể đổi đời chỉ trong một đêm.

Tuổi Mùi tuy thông minh, tài năng nhưng không phải là những người giỏi trong chuyện kinh doanh, tuy nhiên, vào khoảng thời gian này, họ có cơ hội mở ra một chân trời mới trong sự nghiệp, giúp cuộc sống thăng hoa, ổn định, tiền bạc tự động chạy vào túi. Dự kiến đây là thời điểm sẽ tạo dựng được khối tài sản kha khá, giúp đỡ được bản thân, gia đình và những người xung quanh đang gặp khó khăn.

Tử vi thứ Sáu ngày 6/10: 3 con giáp phúc khí giàu sang, mã đáo thành công, tình duyên rực cháy, chuẩn bị sống trong nhung lụa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Ngày 6/10 là thời điểm vô cùng may mắn đối với tuổi Sửu. Con giáp này được quý nhân phù trợ, công việc thuận lợi. Có nhiều dự án mới được giao cho con giáp này. Nhờ đó mà Sửu có thể kiếm được một khoản thu kha khá.

Sửu là người sống có trách nhiệm lại tràn đầy nhiệt huyết nên không cần phải lo lắng về hiệu quả công việc mà bản mệnh đang đảm nhận.

Mặc dù nguồn tài chính được đảm bảo, tài lộc dồi dào nhưng Sửu không nên cho ai vay tiền thời điểm này. Có nhiều kẻ sẽ nhân sự dễ dàng của bản mệnh để lợi dụng, vay mà không trả.

Chuyện tình cảm tuy không quá ngọt ngào lãng mạn nhưng có dấu hiệu tốt. Bản mệnh nên nhẹ nhàng, tình cảm hơn một chút nữa và thể hiện sự thấu hiểu của mình với người đó. Cứ như vậy, Sửu sẽ nhận được sự yêu thương chân thành.

Tử vi thứ Sáu ngày 6/10: 3 con giáp phúc khí giàu sang, mã đáo thành công, tình duyên rực cháy, chuẩn bị sống trong nhung lụa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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