Tử vi thứ Sáu ngày 5/4/2019 của 12 con giáp: Tuổi Thìn kinh tế thịnh vượng, tuổi Tý dễ lục đục gia đình

Với các mối quan hệ, bạn có nhiều tin vui. Những ai đã kết hôn cẩn thận vận đào hoa dễ khiến gia đình lục đục.

Trong ngày mới, người tuổi Tý có nhiều cơ hội kinh doanh tốt. Bạn nên nghiêm túc xem xét và làm chủ tình thế.

Công việc trong ngày mới của người tuổi Sửu khá tốt nên hãy tập trung thời gian để cố gắng. Đây sẽ là cơ hội tốt để bạn thể hiện bản thân.

Trong ngày, tiền bạc có vẻ khiến bạn áp lực. Bạn nên tiết kiệm, hạn chế tiêu xài hay đầu tư.

Tình cảm trong ngày khá ổn định, dù vậy không có lợi cho việc bày tỏ hay tạo bất ngờ lãng mạn cho đối phương.

Các nguồn thu từ dự án mới khá tốt nhưng bạn nên tỉnh táo, đừng quá hấp tấp.

Vận đào hoa là điểm sáng trong ngày mới của bạn.

Tuổi Dần

Hôm nay, tuổi Dần cần phải hành động nhanh nhạy và thực tế, tránh tâm lý cơ hội, dễ bị đối thủ công kích - Ảnh minh họa: Internet

Hôm nay, tuổi Dần cần phải hành động nhanh nhạy và thực tế, tránh tâm lý cơ hội, dễ bị đối thủ công kích. Và đừng vì công việc nặng nề áp lực mà trút giận lên đối phương.

Trong ngày, tâm trạng của bạn khá tốt, lại được cấp trên trọng dụng ưu ái nên bạn càng có cơ hội tự tin thể hiện năng lực.

Tuổi Mão

Đường công danh trong ngày của người tuổi Mão khá ổn định. Chỉ cần bạn cố gắng, cẩn thận và tỉ mỉ hơn thì chắc chắn sẽ có kết quả tốt. Tốt nhất là tránh trạng thái mất bình tĩnh, cần dành thời gian giao tiếp với một nửa kia nhiều hơn.

Tuổi Thìn

Kinh tế trong ngày mới thịnh vượng giúp người tuổi Thìn có cơ hội làm chủ, phát triển con đường công danh sự nghiệp. Với những kế hoạch đã đề ra, hãy bình tĩnh thực hiện và cố gắng nghỉ ngơi để đầu óc không quá áp lực.

Tình cảm ổn định hơn, cần sự chân thật hơn là phô trương màu mè, dễ mang đến cảm giác giả tạo hay lừa dối.

Tuổi Tỵ

Trong ngày mới, người tuổi Tỵ cần dành thời gian cho các mối quan hệ xung quanh, gạt bỏ những rắc rối không cần thiết - Ảnh minh họa: Internet

Trong ngày mới, người tuổi Tỵ cần dành thời gian cho các mối quan hệ xung quanh, gạt bỏ những rắc rối không cần thiết. Cố gắng kiểm soát cảm xúc, đừng hành động vội vàng, cẩn thận trong lời ăn tiếng nói.

Trong tình cảm, bạn cần chú ý giao tiếp, tránh gây hiểu lầm.

Tuổi Ngọ

Với tuổi Ngọ kinh doanh, cần tránh những hành động hay cư xử bốc đồng. Khi bạn giữ được bình tĩnh thì mới có thể giải quyết được những mâu thuẫn.

Tình cảm khá thuận lợi, và cần thời gian và công sức vun đắp. Đừng lừa dối đối phương dù là chuyện nhỏ nhất.

Tuổi Mùi

Dù mọi chuyện trong ngày có suôn sẻ nhưng tuổi Mùi vẫn cần phải điều chỉnh suy nghĩ của mình. Vì sự bi quan, tiêu cực trong suy nghĩ có thể khiến bạn đánh mất lòng kiêu hãnh.

Tài vận trong ngày dồi dào, gặt hái nhiều thành tựu.

Tuổi Thân

Tài chính trong ngày của người tuổi Thân khá thịnh vượng - Ảnh minh họa: Internet

Tài chính trong ngày của người tuổi Thân khá thịnh vượng. Bạn nắm bắt mọi thứ một cách nhạy bén nhất.

Về tình cảm, bạn nên quan tâm đến nửa kia nhiều hơn.

Tuổi Dậu

Trong ngày, người tuổi Dậu đừng lặp lại mọi việc một cách máy móc. Mọi chuyện đều cần có nền tảng là kinh nghiệm, chứ không phải là hành xử bộc phát.

Bạn có thể gặp nhiều biến động trong ngày nên càng phải cẩn thận hơn trong hành động hay lời nói.

Tuổi Tuất

Trong ngày mới tuổi Tuất thuận lợi trong quá trình hợp tác làm ăn, nhận được tin tốt từ đối tác. Bạn chỉ cần cố gắng thực hiện kế hoạch đề ra.

Tình cảm của bạn càng khắng khít khi bạn luôn có trách nhiệm với nửa kia.

Tài vận như ý, bạn được quý nhân giúp sức hết mình.

Tuổi Hợi

Ngày mới mọi chuyện đều suôn sẻ với người tuổi Hợi - Ảnh minh họa: Internet

Trong ngày mới, người tuổi Hợi nên chăm chỉ làm việc hết mình. Đừng quá gượng ép bản thân, hãy suy nghĩ theo hướng tận dụng cơ hội và chọn hướng đi có lợi nhất cho mình.

Ngày mới mọi chuyện đều suôn sẻ với người tuổi Hợi. Bạn sẽ sớm nhận được lời khuyên và kinh nghiệm quý giá.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.