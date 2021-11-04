Tử vi thứ Sáu, ngày 5/11/2021 của 12 con giáp: Dần - Mão yên tâm phấn đấu cho công danh sự nghiệp, Tỵ - Dậu 'xui' không lối thoát

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng, Chính Quan trợ mệnh giúp công việc của người tuổi Tý đang trên đà phát triển rất tốt. Bản mệnh thể hiện năng lực bản thân một cách xuất sắc qua chính những nhiệm vụ hàng ngày được giao. Tinh thần trách nhiệm cao, bạn hoàn thành những gì được giao phó, dù khó khăn đến đâu cũng không nản chí.

Người độc thân chưa tìm được cơ hội để ngỏ lời với người mình thầm mến, dù yêu thương rất nhiều nhưng có lẽ bạn vẫn nên đợi tới thời cơ thích hợp vẫn hơn. Đừng cố gượng ép bất cứ thứ gì trong tình cảm nếu không bạn sẽ là người tổn thương đấy.

Người tuổi Sửu hôm nay có thể sẽ gặp phải những rắc rối trong chuyện công việc. Sửu Tuất Tương Hình, công việc trục trặc, lại thêm có kẻ buông lời thị phi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thanh danh của bản mệnh, khiến cho con đường sự nghiệp của bạn gặp phải không ít khó khăn.

Thêm sự xuất hiện của Thương Quan khiến bạn dễ bị mất tập trung bởi những chuyện xung quanh mình, để cảm xúc dẫn đường làm việc theo cảm hứng nên hiệu suất giảm sút khá rõ. Nếu không sớm chấn chỉnh thái độ làm việc của mình, bạn có thể bị cấp trên khiển trách vì thế.

Tuổi Dần

Tam Hợp cục mang tới thuận lợi trong sự nghiệp của người tuổi Dần nhờ những suy nghĩ đột phá, sáng tạo. Đây là cát vận, bạn cần tận dụng để vươn lên tạo dựng chỗ đứng trong sự nghiệp. Nếu đang có cạnh tranh thì bạn nắm phần thắng nhiều hơn.

Lại thêm Thiên Ấn nhập cục giúp những chú Hổ rất vượng quý nhân, luôn nhận được những sự trợ giúp rất kịp thời. Hôm nay quả là một ngày may mắn đủ đường với bạn. Phương diện nào cũng tốt nhưng không thể ỷ lại vào vận may mà lười biếng. Chỉ cần lơ là một chút thôi là bạn sẽ chểnh mảng, đánh mất thành qua bao lâu nay tích cóp được nên hãy chú tâm hơn nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Hôm nay người tuổi Mão có Lục Hợp quý nhân chỉ lối, gia đình là hậu phương vững chắc để những chú Mèo yên tâm phấn đấu cho công danh sự nghiệp.

Với người làm kinh doanh, chuyện làm ăn tiến triển tốt đẹp, các đối tác đều cảm nhận được thành ý của con giáp này, giúp cho việc hợp tác trở nên suôn sẻ hơn. Vận may tài lộc của tuổi Mão cũng đến từ đây, hãy nắm giữ cơ hội của mình nhé.

Với người làm công ăn lương, Chính Ấn giúp bản mệnh được đánh giá cao về năng lực cá nhân cũng như tinh thần cống hiến hết mình vì công việc. Rất có thể trong thời gian tới bạn sẽ được giao thêm trọng trách, cần cố gắng thể hiện để giành lấy cơ hội thăng tiến.

Tuổi Thìn

Tuất Thìn Tương Xung, chuyện tình cảm của người tuổi Thìn có phần sa sút. Quan điểm cả hai luôn trái ngược trong khi ai cũng muốn bảo vệ ý kiến của mình, muốn người kia làm theo ý mình, cứ thế tranh cãi bùng nổ, mâu thuẫn nảy sinh. Cái tôi của bên nào cũng cao đến mức lấn át cả tình yêu dành cho nhau, cả hai đều cần xem xét lại thái độ của mình.

Bù lại, Thực Thần lại báo tin vui tài lộc với những người làm nghề tự do. Bạn có thể kiếm được những mối đầu tư đầy triển vọng. Hãy nhanh chóng đưa ra quyết định phù hợp, tránh để người khác giành trước mất.

Tuổi Tỵ

Tỷ Kiên xuất hiện trong tử vi thứ Sáu của người tuổi Tỵ báo hiệu bạn sẽ trải qua một ngày nhiều áp lực, lắm thị phi, tinh thần mệt mỏi. Trong ngày như hôm nay, bạn nên tránh kiện tụng, tranh chấp với người khác vì sẽ rất dễ nhận phần thiệt thòi. Tốt nhất là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có, giải quyết bằng thương lượng, hòa hoãn vẫn là thượng sách.

Bù lại, chuyện tình cảm của bạn vô cùng hạnh phúc. Hai người biết hòa hợp với nhau, giao tiếp cởi mở hiểu và tôn trọng nhau hơn. Cả hai luôn sẵn sàng chia sẻ và tâm sự với nhau mọi vấn đề rắc rối mà mình gặp phải để cùng nhau tháo gỡ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuất Ngọ Bán Hợp mang tới những tin vui trên đường tình duyên của người tuổi Ngọ. Quý nhân chỉ lối dẫn đường cho đôi lứa tìm đến với nhau, người độc thân chẳng còn cô đơn mà đã có cơ hội rõ ràng hơn để tìm được người chung lối.

Tuy nhiên, Kiếp Tài cản trở, việc kiếm tiền của con giáp này trở nên khó khăn. Vốn dĩ cách thành công không còn xa nữa nhưng vì nhẹ dạ cả tin mà mệnh chủ có thể sẽ phải trả giá đắt, mất tiền hao của.

Tuổi Mùi

Cục diện Tương Phá báo hiệu tiểu nhân xuất hiện khiến cho công việc của người tuổi Mùi gặp rất nhiều trở ngại. Bạn khó lòng hoàn thành công việc hiệu quả như yêu cầu khi mà kẻ ghen ghét luôn tạo khó khăn, bới móc những lỗi lầm không đáng nói, cuối cùng khiến cho công việc đình trệ.

Hung thần này còn gây ra ảnh hưởng lớn với con giáp này trên phương diện tình cảm. Nếu đã có gia đình, tình cảm giữa bạn và người ấy đang có dấu hiệu rạn nứt. Vốn dĩ mâu thuẫn tiềm ẩn từ trước đó, nay gặp thời cơ bùng phát, khiến cho cả hai đều mệt mỏi căng thẳng. Bạn cần phải quan tâm và tâm sự với đối phương nhiều hơn.

Tuổi Thân

Ngày hôm nay, nhờ Thiên Tài che chở nên người tuổi Thân khá may mắn trong chuyện tiền bạc. Bạn có thể sẽ nhận được cơ hội để cải thiện tài chính và tăng thu nhập. Tuy nhiên, bản mệnh cũng phải biết lường sức mình đấy nhé, đừng quá tham lam để rồi vừa kiệt sức lại vừa bị phân tán tiền bạc cho cả những khoản đầu tư vô lý.

Chuyện tình cảm của những chú Khỉ hôm nay có nhiều khởi sắc hơn, đặc biệt là đối với những người chỉ vừa mới bắt đầu tìm hiểu ai đó trong khoảng thời gian dạo gần đây. Hai bạn ngày càng phát hiện ra nhiều điểm chung, hứa hẹn mối quan hệ phát triển tiềm năng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Ngày này, bản mệnh cũng dễ phải đối mặt với tiểu nhân, vướng phải những chuyện thị phi không mong muốn. Đừng quá nóng nảy và vội vàng tìm cách phản kháng. Hãy dùng hành động thực tế để chứng minh cho mọi người thấy bạn có năng lực ra sao. Đến lúc đó, kẻ tiểu nhân cũng sẽ không thể làm được gì bạn.

Bù lại, trong chuyện tình cảm, mệnh chủ luôn nhận được sự tin tưởng và ủng hộ hết mình của nửa kia. Nếu công việc gặp bế tắc, đừng ngại ngần tâm sự với người ấy, hai người cùng suy nghĩ sẽ tìm ra hướng giải quyết nhanh chóng hơn nhiều.

Tuổi Tuất

Thực Thần nhập cục mang tới cho người tuổi Tuất những cơ hội kiếm tiền rõ ràng hơn. Cơ hội làm giàu đang ở rất gần với con giáp này, bạn tìm ra con đường phù hợp nhất để cải thiện tài chính và tràn ngập tự tin rằng mình sẽ sớm chạm tay vào mục tiêu mình mong muốn.

Con giáp này hãy mạnh dạn tiến hành những kế hoạch của mình đi nhé. Đừng quá lo lắng về những chuyện chưa xảy ra, đôi khi chúng ta cần phải mạo hiểm mới có được thành công như mong muốn.

Tuổi Hợi

Hôm nay, điềm báo tử vi cho thấy hung vận của người tuổi Hợi khá lớn, lấn át cả cát vận. Con giáp này cần phải đề phòng sẽ gặp những chuyện thị phi, đồn đại lung tung ảnh hưởng tới sự nghiệp của bản thân do Thiên Quan gây rối.

Trong những lúc khó khăn, đừng ngại ngần hỏi xin sự giúp đỡ từ người khác. Chắc chắn mọi người sẽ nhiệt tình cho bạn lời khuyên phù hợp thôi.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.