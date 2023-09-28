Tử vi thứ Sáu ngày 29/9: Khối tài sản của 3 con giáp tăng gấp bội, đổi đời trong nháy mắt, gặp hung hóa cát, đón hỷ sự tưng bừng

Tâm linh - Tử vi 28/09/2023 16:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây sở hữu khối tài sản khổng lồ, thu tiền về mỏi tay trong ngày 29/9.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão trời sinh có tính lương thiện, dịu dàng, nhiệt tình với mọi người và biết nghĩ cho người khác. Chính nhờ điều này mà những người cầm tinh con Mèo luôn được Bồ Tát phù hộ, gặp nạn hóa cát, gặp dữ hóa lành.

Trong ngày 29/9, những người tuổi Mão sẽ nhận được sự trợ giúp của ngũ hành, sự nghiệp tiến triển tốt, tài vận hanh thông, có thể nói là đứng đầu về tài lộc. Tử vi trong ngày 29/9, đường tài lộc của con giáp tuổi Mão cũng tốt, có cơ hội kiếm tiền, vận may sẽ liên tục đến đế hỗ trợ "túi tiền" của bạn.

Có thể nói, trong thời điểm này, vận may của người tuổi Mão đã đến, cuộc đời bắt đầu bước sang một ngã rẽ mới, vừa giàu sang vừa quyền quý.

Tử vi thứ Sáu ngày 29/9: Khối tài sản của 3 con giáp tăng gấp bội, đổi đời trong nháy mắt, gặp hung hóa cát, đón hỷ sự tưng bừng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần rất thông minh và có khả năng ứng xử mọi tình huống. Trong cuộc sống, họ có một đầu óc nhanh nhạy và có khả năng tìm ra hướng đi mới, tạo xu thế và giỏi trong việc kinh doanh. Đa phần những người tuổi Dần kinh doanh đều tạo dựng được sự nghiệp ổn định sung túc.

Trong ngày 29/9, tài vận của con giáp tuổi Dần sẽ ngày càng tốt hơn. Con giáp này sẽ có cơ hội thành công lớn hơn trong bất cứ việc gì mình làm. Cuộc sống của con giáp tuổi Dần được cải thiện đáng kể, tiền tiêu rủng rỉnh. Vận may đến không ngừng khiến Dần làm việc gì cũng xuôi chèo mát mái, hạnh phúc tràn đầy. Có quý nhân phù trợ, Dần gặp dữ hóa lành, biến họa thành phúc, công việc suôn sẻ, lợi nhuận mang về rất lớn.

Tử vi thứ Sáu ngày 29/9: Khối tài sản của 3 con giáp tăng gấp bội, đổi đời trong nháy mắt, gặp hung hóa cát, đón hỷ sự tưng bừng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu, trong ngày 29/9 gặp gió to, trúng lớn, mọi vận đen sẽ được hóa giải, tài lộc vô cùng vượng phát, giúp họ kiếm được nhiều của cải, sự nghiệp hanh thông. Sẽ có quý nhân giúp đỡ, làm việc gì cũng hanh thông, mưu cầu giàu sang, tài lộc về mọi mặt hưng vượng, hưởng vinh hoa phú quý vô tận.

Vận thế sự nghiệp tương đối tốt, nói ít làm nhiều, nên chủ động triển khai kế hoạch hành động để tránh bỏ lỡ cơ hội tốt nhất, không nên phóng đại thất bại.

Tài lộc trong thời điểm này này không tệ, thu chi giữ được cân đối, thu nhập tuy không nhiều nhưng có thể ứng phó với các khoản chi tiêu hàng ngày, nên hình thành thói quen tiết kiệm thêm.

Tử vi thứ Sáu ngày 29/9: Khối tài sản của 3 con giáp tăng gấp bội, đổi đời trong nháy mắt, gặp hung hóa cát, đón hỷ sự tưng bừng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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