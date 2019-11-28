Tử vi thứ Sáu ngày 29/11/2019 của 12 con giáp: Tuổi Thìn tiểu nhân quấy phá, tuổi Thân có cơ hội thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 28/11/2019 05:16

Tử vi thứ Sáu ngày 29/11/2019 của 12 con giáp: Tuổi Thìn cẩn thận tiểu nhân quấy phá, tuổi Thân có cơ hội thăng tiến. Còn tử vi của bạn thì thế nào?

Xem tử vi thứ Sáu ngày 29/11/2019 của 12 con giáp để biết vận trình công việc, tài lộc và tình duyên trong ngày.

Tử vi thứ Sáu ngày 29/11/2019 của tuổi Tý

Theo tử vi ngày mới, người tuổi Tý gặp nhiều may mắn trong hôm nay. Bạn tìm được niềm vui trong công việc, ngày càng hào hứng hăng say.

Tài lộc có dấu hiệu tăng vào cuối ngày. Tình duyên với người có đôi cũng vui vẻ, hạnh phúc.

Tử vi thứ Sáu ngày 29/11/2019 của tuổi Sửu

Tài lộc của tuổi Sửu trong ngày mới có dấu hiệu tăng. Người đi làm có thêm khoản thu phụ, người kinh doanh gia tăng lợi nhuận.

Dù vậy, tình duyên không khởi sắc, đặc biệt với người độc thân.

Tử vi thứ Sáu ngày 29/11/2019 của tuổi Dần

tu vi thu sau ngay 29/11/2019 cua 12 con giap 4

Tử vi thứ Sáu ngày 29/11/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, người tuổi Dần nên thận trọng với những quyết định về tiền bạc. Trong ngày có điềm tiểu nhân lừa gạt, bạn nên cẩn trọng hơn.

Gia đình dù có mâu thuẫn nhỏ nhưng nên giải quyết triệt để, tránh trở thành mâu thuẫn lớn.

Tử vi thứ Sáu ngày 29/11/2019 của tuổi Mão

Tuổi Mão nên kiên định, dứt khoát trong những quyết định quan trọng. Quan trọng vẫn là ở bạn, can đảm nắm lấy cơ hội của mình.

Tình duyên không được như ý khi hai người có nhiều mâu thuẫn. Dù vậy, hãy kiên nhẫn giải quyết cùng nhau.

Tử vi thứ Sáu ngày 29/11/2019 của tuổi Thìn

Tuổi Thìn gặp đôi chút khó khăn vào đầu ngày, nhưng sẽ nhẹ nhàng vào cuối ngày. Bạn nên tận dụng lời khuyên từ người có kinh nghiệm.

Tuổi Thìn cẩn trọng tiểu nhân quấy phá trong chuyện tình cảm. Bạn nên dành thời gian cho đối phương nhiều hơn.

Tử vi thứ Sáu ngày 29/11/2019 của tuổi Tỵ

tu vi thu sau ngay 29/11/2019 cua 12 con giap 3
Tử vi thứ Sáu ngày 29/11/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Tỵ có quý nhân khác giới giúp đỡ. Đây là cơ hội để bạn thể hiện năng lực trong công việc.

Tài lộc hao hụt vì bạn tiêu xài thiếu suy nghĩ. Bạn nên cân nhắc, nếu không sẽ gặp khó khăn tiền bạc.

Tử vi thứ Sáu ngày 29/11/2019 của tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ đừng mất kiểm soát cảm xúc trong ngày mới. Vì rất có thể tiểu nhân sẽ nhân cơ hội này mà gài bẫy.

Công việc mệt mỏi nhưng kết quả sẽ đền bù xứng đáng. Bạn nên cố gắng kiên trì hơn.

Tử vi thứ Sáu ngày 29/11/2019 của tuổi Mùi

Tuổi Mùi cẩn thận họa thị phi đeo bám. Với những việc ngoài ý muốn, bạn đừng quá tỏ vẻ bằng lời nói khó nghe, dễ làm mất lòng người khác.

Tài lộc sẽ dồi dào nếu tuổi Mùi chú ý chi tiêu, tập trung vào công việc hơn.

Tử vi thứ Sáu ngày 29/11/2019 của tuổi Thân

tu vi thu sau ngay 29/11/2019 cua 12 con giap 2
Tử vi thứ Sáu ngày 29/11/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Công việc của tuổi Thân tiến triển tốt đẹp trong ngày mới. Cơ hội thăng tiến đang tới rất gần bạn.

Vận đào hoa nở rộ với người độc thân, hãy tranh thủ cơ hội lần này.

Tử vi thứ Sáu ngày 29/11/2019 của tuổi Dậu

Tuổi Dậu kinh doanh tìm được hướng đi mới, gia tăng lợi nhuận. Người đi làm nên cẩn thận tiểu nhân “đâm lén” sau lưng.

Tình duyên dù có mâu thuẫn nhưng cả hai vẫn cố gắng dung hòa, kiên nhẫn vì nhau.

Tử vi thứ Sáu ngày 29/11/2019 của tuổi Tuất

Tuổi Tuất cẩn thận điềm xui rủi trong tiền bạc vào ngày mới. Muốn chi tiêu gì bạn cũng nên suy nghĩ cẩn thận.

Điểm sáng trong ngày là vận trình công việc thuận lợi, không có gì trở ngại.

Tử vi thứ Sáu ngày 29/11/2019 của tuổi Hợi

tu vi thu sau ngay 29/11/2019 cua 12 con giap 1
Tử vi thứ Sáu ngày 29/11/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi thứ Sáu ngày 29/11/2019 của 12 con giáp, tuổi Hợi thành công trong sự nghiệp, đạt được kết quả cao trong công việc.

Dù vậy, bạn nên dành thời gian cho tình cảm nhiều hơn, đừng vô tình làm tổn thương đối phương.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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