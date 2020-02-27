Tử vi thứ Sáu ngày 28/2/2020 của 12 con giáp: Tuổi Mão tiền lương tăng mạnh, tuổi Thân có thưởng bất ngờ

Tý áp lực công việc đè nặng khiến bạn vô cùng mệt mỏi, tinh thần kiệt quệ. Vì vậy mà bạn làm gì cũng gặp nhiều sai sót khiến cấp trên khiển trách. Nhất là trong những dự án mới luôn bị cấp trên đánh giá thấp năng lực. Nếu cứ giữ tinh thần này, sớm muộn gì bạn cũng gặp nhiều rắc rối.

Tử vi thứ Sáu ngày 28/2/2020 của 12 con giáp vận trình hung cát đan xen giúp bạn lường trước được những gì xảy ra với mình trong vòng một ngày.

Theo tử vi 12 con giáp, Dần bắt đầu thực hiện những kế hoạch riêng của bản thân bấy lâu nay. Bạn gặt hái được không ít thành tựu khiến đồng nghiệp ngưỡng mộ, cấp trên trọng dụng. Tuy nhiên chuyện tình cảm của bạn lại khá vất vả, lao đao. Người độc thân không có nhu cầu kết bạn. Người có gia đình, người yêu gặp nhiều khó khăn.

Sửu mang gánh nặng cơm áo gạo tiền đổ về liên tục khiến bản thân mệt mỏi. Ngày thứ Sáu, bạn nhận được khá nhiều tin buồn cả về công việc lẫn chuyện tình cảm. Bạn nên dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn để tinh thần ổn định, công việc cũng tránh được nhiều sai sót hơn.

Tử vi thứ Sáu ngày 28/2/2020 của tuổi Mão

Tử vi thứ Sáu ngày 28/2/2020 của tuổi Mão nhận được tin vui - Ảnh minh họa: Internet

Mão là con giáp may mắn, nhận được tin vui về tăng lương thưởng trong ngày thứ Sáu. Vì vậy mà bạn có thể thanh toán hết những khoản nợ nần. Trong công việc, bạn có nhiều quan điểm tích cực nên được nhiều người yêu mến. Còn trong chuyện tình cảm, bạn gặp được người tâm đầu ý hợp.

Tử vi thứ Sáu ngày 28/2/2020 của tuổi Thìn

Theo tử vi mới nhất, thứ Sáu, Thìn sẽ gặp được nhiều quý nhân giúp đỡ. Dù gặp khó khăn, nạn lớn đến mấy cũng vượt qua nhanh chóng, dễ dàng. Bên cạnh đó, những mối quan hệ của bạn cũng dần tốt đẹp hơn, không còn xảy ra nhiều mâu thuẫn, cãi vã. Bạn sáng suốt hơn trong việc kết giao bạn mới. Vì vậy mà không còn bị lừa gạt mất tình tiền như trước đây.

Tử vi thứ Sáu ngày 28/2/2020 của tuổi Tỵ

Tử vi thứ Sáu ngày 28/2/2020 của tuổi Tỵ được yêu mến - Ảnh minh họa: Internet

Tỵ giao tiếp khéo léo nên được nhiều người yêu mến, ngưỡng mộ. Trong công việc, bạn được cấp trên trọng dụng vì tài ăn nói khôn ngoan, biết lấy lòng của mình. Trong chuyện tình cảm, bạn có nhiều thời gian dành cho đối phương. Nhờ vậy mà mối quan hệ của bạn vô cùng tốt đẹp, không còn xảy ra cãi vã, mâu thuẫn như trước đây.

Tử vi thứ Sáu ngày 28/2/2020 của tuổi Ngọ

Ngọ là con giáp giàu có nhất trong ngày thứ Sáu. Bạn có cơ hội đầu tư vào những vụ làm ăn lớn nên tiền thu về đạt đến con số khủng. Điều này giúp tinh thần của bạn vô cùng hưng phấn, có nhiều động lực hơn để đi làm kiếm tiền và tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang.

Tử vi thứ Sáu ngày 28/2/2020 của tuổi Mùi

Tử vi thứ Sáu ngày 28/2/2020 của tuổi Mùi chuyện tình không như ý - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Mùi có chuyện tình không như ý. Người độc thân vẫn tiếp tục cuộc sống một mình. Người có gia đình, vợ chồng xảy ra tranh cãi vì chuyện tiền bạc. Bên cạnh đó, tình hình kinh tế của bạn trong ngày thứ Sáu cũng khá eo hẹp, làm bao nhiêu cũng không đủ tiêu.

Tử vi thứ Sáu ngày 28/2/2020 của tuổi Thân

Thân nhận được nhiều điều bất ngờ lớn trong ngày thứ Sáu. Những công sức cố gắng của bạn bấy lâu nay cuối cùng cũng đã được đền đáp xứng đáng. Cấp trên đã nhìn ra những nỗ lực và năng lực của bạn nên sẽ cân nhắc cho bạn lên vị trí cao hơn.

Tử vi thứ Sáu ngày 28/2/2020 của tuổi Dậu

Tử vi thứ Sáu ngày 28/2/2020 của tuổi Dậu khá bận rộn - Ảnh minh họa: Internet

Dậu khá bận rộn trong việc giải quyết mâu thuẫn, tranh cãi với những người xung quanh. Bạn thường lo chuyện bao đồng nên bị vướng nhiều họa thị phi của thiên hạ. Lời khuyên cho Dậu là đừng quá nhiệt tình, chuyện của ai người nấy giải quyết, bạn đừng đụng chạm đến mà rước họa cho mình.

Tử vi thứ Sáu ngày 28/2/2020 của tuổi Tuất

Về mặt tình cảm, Tuất được nhiều người để ý nhưng bạn lại không có thiện cảm với bất cứ ai. Điều này khiến người độc thân vẫn cô đơn lẻ bóng. Thời điểm này, bạn chỉ tập trung hết sức vào công việc và không để bất cứ chuyện gì làm ảnh hưởng đến mình.

Tử vi thứ Sáu ngày 28/2/2020 của tuổi Hợi

Hợi mang nguồn năng lượng tích cực đến cho những người xung quanh. Vì vậy bạn được nhiều người yêu mến, ngưỡng mộ. Tuy nhiên chuyện tình cảm của bạn lại không như ý. Bạn vẫn chưa có hứng thú trong chuyện yêu đương nên vẫn một mình lẻ bóng.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm