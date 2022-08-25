Tử vi thứ sáu ngày 26/8/2022 của 12 con giáp: Dần – Thìn được quý nhân nâng đỡ trong công việc, Mão – Mùi hòa hợp với gia đình ‘nửa kia’

Thêm vào đó, bạn cũng không nên mù quáng tin theo lời bàn ra tán vào, xúi giục của người ngoài. Hãy dành thời gian kiểm chứng thông tin để tránh rơi vào bẫy mà kẻ tiểu nhân đã giăng sẵn từ trước, khiến bản thân phải chịu những thiệt hại không đáng có.

Dưới tác động của Tỷ Kiên, nhiều tình huống xấu sẽ xảy đến với người tuổi Tý, ví dụ như bạn bè, đồng nghiệp vốn thân thiết nay mâu thuẫn, thậm chí trở mặt với nhau. Hãy giữ vững lý trí để có thể đưa ra những cách hành xử đúng đắn nhất.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu còn độc thân trở nên cực kỳ đào hoa trong ngày hôm nay. Bạn dễ dàng tạo ấn tượng tốt đẹp với người khác phái nhờ tính cách hiền hòa, cởi mở. Nếu còn độc thân, con giáp này nên dành cơ hội cho những người thực lòng với mình, chớ nên mãi sống trong thế giới riêng.

Những người đã lập gia đình có một ngày rất bình yên. Sự quan tâm và thấu hiểu của nửa kia khiến bạn luôn tin tưởng tâm sự với người ấy mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống. Gia đình chính là hậu phương vững chắc nhất mỗi khi gặp khó khăn và là động lực để bạn cố gắng mỗi ngày.

Tuổi Dần

Công việc của người tuổi Dần tiến triển vô cùng thuận lợi nhờ có Tam Hội nâng đỡ. Bạn chỉ cần làm việc chăm chỉ, hết mình thì bạn sẽ đạt được mục tiêu đã đề ra, thậm chí thành quả mà bạn gặt hái được còn vượt xa mong đợi, khiến mọi người xung quanh đều phải ngưỡng mộ.

Các mối quan hệ xã giao của con giáp này phát triển hài hòa. Càng may mắn hơn, bạn có cơ hội gặp được quý nhân vào chính ngày hôm nay. Hãy lắng nghe lời khuyên của quý nhân, bạn sẽ tìm ra con đường phát triển thích hợp cho mình và khắc phục được những vấn đề còn tồn đọng.

Tuổi Mão

Tuổi Mão cần hạn chế với quan lại trong chính quyền nếu không muốn rước họa vào thân. Bạn nên cố gắng làm việc dựa trên sức của chính mình chứ không nên tìm cách tâng bốc, nịnh nọt để giữ quan hệ với người quyền cao chức trọng.

May mắn là người tuổi này rất hòa hợp với nửa kia của mình. Để giải tỏa căng thẳng và áp lực, bạn không nên giấu mọi chuyện trong lòng mà nên tâm sự và thảo luận cùng người ấy, hai người có thể cùng tìm cách giải quyết mọi vấn đề với nhau.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn vốn có tính cách cởi mở và tư tưởng phóng khoáng sẽ tìm được cơ hội để phát huy điểm mạnh của mình. Việc gì bạn bắt tay vào làm cũng thuận lợi, trôi chảy, thậm chí bạn còn giúp đỡ được mọi người xung quanh.

Trong chuyện tình cảm, mệnh chủ dễ khắc khẩu với nửa kia vì những quan điểm bất đồng trong cuộc sống. Khi cả hai người đều đang nóng nảy thì tốt nhất, bạn nên tìm cách tạm dừng cuộc nói chuyện và bắt đầu lại khi cả hai đã bình tĩnh hơn. Nói dai nói dài chỉ khiến hai người đều phải chịu tổn thương.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ dễ dàng thể hiện được khả năng lãnh đạo của mình và có thể trở thành người dẫn dắt, giúp tập thể vươn tới thành công. Bạn xứng đáng giữ một vị trí cao hơn và nhận được sự tôn trọng của mọi người xung quanh.

Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa bản mệnh và con cái không quá thuận hòa, có thể là vì bạn và con cái hoặc cha mẹ của mình vẫn chưa thực sự thấu hiểu nhau. Hãy dành thời gian để bình tĩnh trò chuyện giải tỏa khúc mắc, đừng đặt cái tôi cá nhân lên quá cao.

Tuổi Ngọ

Trong ngày phạm cục diện Tương Hình, người tuổi Ngọ sẽ phải phụ trách nhiều nội dung công việc nặng nhọc. Bạn nên giữ tinh thần lạc quan, tích cực thì mọi việc mới có thể giải quyết nhanh chóng được, còn than thân trách phận thì mọi việc mãi giậm chân tại chỗ.

Cần nhớ, dù công việc có nhiều đến mấy, bạn cũng chớ nên sốt ruột, làm việc cẩu thả cho xong, bởi nếu làm không cẩn thận, bạn sẽ rất dễ mắc sai sót cũng như tốn thêm nhiều thời gian và công sức để khắc phục. Thậm chí, bạn sẽ còn làm phiền đến người khác nữa đấy.

Tuổi Mùi

Mối quan hệ giữa người tuổi Mùi và gia đình rất hòa hợp. Dù là khi bất đồng ý kiến, các thành viên trong gia đình bạn luôn bình tĩnh thảo luận để tìm ra tiếng nói chung chứ không tranh cãi, khiến tình hình trở nên căng thẳng.

Tình cảm của bạn và nửa kia cũng rất đáng ngưỡng mộ. Nhiều khi hai người có thể đoán được suy nghĩ và cảm nhận của nhau mà không cần đối phương phải cất lời. Để có thể được như vậy, 2 người đã luôn không ngừng trò chuyện và đặt mình vào vị trí của người kia.

Tuổi Thân

Hôm nay người tuổi Thân có thể nhận được tin mừng trong lĩnh vực sự nghiệp của mình. Thái độ làm việc nghiêm túc, cẩn thận đã giúp bạn ghi điểm trong mắt cấp trên và có cơ hội được phân công cho những công việc trọng đại, là bước đà để thăng quan, tiến chức.

Dù là người trẻ tuổi, con giáp này cũng hãy mạnh dạn hơn trong việc nêu ý kiến, quan điểm của bản thân. Nếu làm được việc này, bạn sẽ khiến mọi người xung quanh phải nhìn mình bằng con mắt khác xưa, góp phần giúp công ty gặt hái thành công.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu xuất hiện nhiều dấu hiệu may mắn nhờ có Thiên Tài chiếu cố. Bản mệnh có thể phát tài nhanh chóng nhờ nghề tay trái của mình hoặc nhận thành quả xứng đáng với công sức lao động suốt bấy lâu. Đây chính là động lực để bạn tiếp tục cố gắng trong tương lai.

Thậm chí một số người còn có cơ may phát tài nhờ những trò may rủi. Tuy nhiên, nếu cứ tiêu xài phung phí thì khoản tiền từ trên trời rơi xuống đó cũng không giúp bạn duy trì sự khá giả được lâu. Bạn nên tìm cách làm giàu dựa trên chính công sức của mình, giúp tiền tiếp tục đẻ ra tiền.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất thích thể hiện quan điểm của bản thân mình nhưng lại không ý thức được hoàn cảnh và đối tượng giao tiếp với mình. Bạn có thể sẽ tự đẩy mình vào tình huống khó xử và bị những người có hiểu biết hơn chê cười.

Trong chuyện tình cảm, bạn và nửa kia chẳng được như ý trong ngày hôm nay. Bạn có thể cảm thấy bất mãn vì nửa kia không hiểu được ý muốn của mình, nhưng trước hết, bạn cần xem mình đã truyền đạt vấn đề thật rõ ràng hay chưa và yêu cầu của mình có vô lý quá hay không.

Tuổi Hợi

Hôm nay, mối quan hệ giữa người tuổi Hợi và người lớn trong nhà rất hòa thuận. Bản mệnh luôn tôn trọng ý kiến của những người đi trước và tích cực áp dụng vào thực tế cuộc sống của mình, nhờ đó mà bạn tránh được nhiều sự cố đáng tiếc.

Chính Quan còn cho thấy những dấu hiệu tích cực trong sự nghiệp của bản mệnh. Vì luôn nghiêm túc nên bạn hạn chế được nhiều lỗi sai đáng tiếc. Cấp trên luôn tin tưởng giao trọng trách cho bạn. Hãy tin tưởng vào bản thân mình và sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!