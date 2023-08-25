Tử vi thứ Sáu ngày 25/8/2023: 3 con giáp đến thời hoàng kim, vạn sự hanh thông, làm gì cũng hái ra tiền

Con giáp đầu tiên được thần May mắn gọi tên trong tháng 8/2023 chính là tuổi Dần. Thời gian tới, họ sẽ xây dựng được những mối quan hệ hài hòa, do đó được mọi người giúp đỡ nhiệt tình trong mọi việc. Những khó khăn sẽ được khắc phục, sự nghiệp tiến triển ổn định.

Trong chuyện tình cảm, tuổi Dần tháng 8 rất vượng. Các cặp đôi sẽ chia sẻ và thấu hiểu với nhau nhiều hơn. Người độc thân cũng trở nên nổi bật trong mắt người khác giới và có cơ hội để tìm thấy nửa kia của mình.

Trong thi cử, tuổi Dần chỉ cần chăm chỉ là gặt hái được trái ngọt. Còn khi làm ăn kinh doanh, sự may mắn giúp họ có được những đối tác triển vọng, dù có gặp khó khăn cũng được mọi người giúp đỡ vượt qua.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 25/8/2023 hôm nay, tuổi Sửu tài lộc có nhiều điểm sáng. Bản mệnh gặp được khách hàng, đối tác tốt, cộng thêm thời vận đang đến nên thu về nhiều khoản lợi nhuận, cứ theo đà này thì tài sản sẽ ngày một đi lên.

Vận trình công việc trong ngày cũng khá ổn định, các mối quan hệ hài hòa, giúp ích rất nhiều trong khi làm việc theo nhóm, tập thể. Tuổi Sửu cần tự tin, chủ động và tích cực làm việc hơn nếu muốn cấp trên để mắt tới.

Tuy nhiên, đôi lứa có những suy nghĩ trái ngược. Con giáp này và nửa kia yêu thương nhau rất nhiều nhưng những khúc mắc liên tục xảy ra khiến cho tình cảm ngày phai nhạt, khoảng cách ngày càng xa hơn.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Thân

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ vốn mang số mệnh phú quý nhưng thuở bé vẫn chưa được hưởng. Trong cuộc sống, tuổi Tỵ có sự hiểu biết rõ ràng và luôn thích tìm tòi, học hỏi, tự tạo ra cuộc sống mà mình mong ước.

Tử vi thứ Sáu ngày 25/8/2023, người tuổi Tỵ sẽ được đền bù lại khoảng thời gian đen đủi trước đây. Bản mệnh sẽ luôn may mắn hơn người, bứt phá ngoạn mục, mọi chuyện đến êm xuôi, dễ dàng đến bất ngờ, dẫu có khó khăn cũng luôn được quý nhân dang tay chào đón và giúp đỡ.

Nhờ thế, chuyện tiền nong từ giờ đến cuối năm vô cùng thoải mái, dư dả, nợ nần nếu có cũng trả hết, thậm chí còn tích lũy được một khoản tiền lớn cho tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!