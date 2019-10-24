Tử vi thứ Sáu ngày 25/10/2019 của 12 con giáp: Tuổi Tý gặp áp lực công việc, tuổi Dần có kẻ thứ ba phá đám

Tâm trạng của Tý tụt dốc đến mức thảm hại. Công việc không suôn sẻ khiến bạn vô cùng mệt mỏi. Bạn cần thời gian nghỉ ngơi, tịnh dưỡng để tinh thần phấn chấn hơn. Bởi nếu cứ tiếp tục với tâm trạng mệt mỏi, bạn sẽ gây ra nhiều sai lầm đáng tiếc ảnh hưởng đến công việc của mình.

Tử vi thứ Sáu ngày 25/10/2019 của 12 con giáp cho biết trước những điều sắp xảy ra với bản mệnh, điều này giúp bạn đề phòng được tiểu nhân phá hại.

Theo tử vi 12 con giáp, Dần cẩn thận trong chuyện tình cảm. Có thể sẽ có kẻ thứ ba chen vào phá hoại cuộc tình của bạn khiến bạn và người ấy cãi vã liên miên. Tuy nhiên công việc thì có nhiều khởi sắc giúp bạn vực dậy tinh thần, cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc hơn rất nhiều.

Sửu nhận được nhiều cơn mưa lời khen từ cấp trên và đồng nghiệp. Bạn nhanh nhẹn, giải quyết vấn đề tốt nên có nhiều cơ hội thăng tiến trong tương lai. Sửu hãy nắm bắt cơ hội này để phát triển sự nghiệp, tăng thu nhập cho mình.

Tử vi thứ Sáu ngày 25/10/2019 của tuổi Mão

Tử vi thứ Sáu ngày 25/10/2019 của tuổi Mão không may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Mão không gặp may mắn trong chuyện tiền bạc. Bạn làm bao nhiêu cũng tiêu xài hết bấy nhiêu, không tiết kiệm được đồng nào. Vì vậy mà bạn thường xuyên vướng vào cảnh nợ nần, khó khăn về mặt tài chính. Lời khuyên cho Mão là hãy có kế hoạch chi tiêu hợp lý, đừng để bản thân phải hối tiếc.

Tử vi thứ Sáu ngày 25/10/2019 của tuổi Thìn

Theo tử vi mới nhất, Thìn được quý nhân nâng bước nên vận trình hanh thông, thuận lợi. Bạn bắt đầu thực hiện nhiều kế hoạch cho mình và gặt hái được vô số thành công đáng mong đợi. Nhờ vậy mà Thìn được mọi người ngưỡng mộ, tiếng tăm vang xa, ai cũng nể phục.

Tử vi thứ Sáu ngày 25/10/2019 của tuổi Tỵ

Tử vi thứ Sáu ngày 25/10/2019 của tuổi Tỵ có một ngày nghỉ ngơi - Ảnh minh họa: Internet

Tỵ có nhiều thời gian dành cho gia đình. Gia đạo của bạn suôn sẻ, hạnh phúc, gặp nhiều chuyện vui. Tuy nhiên sức khỏe của bạn không thật sự tốt. Bạn thường xuyên mắc những chứng bệnh về đau đầu, đau bao tử… Vì vậy hãy ăn uống, nghỉ ngơi điều độ để bảo vệ bản thân mình.

Tử vi thứ Sáu ngày 25/10/2019 của tuổi Ngọ

Công việc kinh doanh của bạn có nhiều bước tiến triển. Tuy mắc những sai lầm nhưng bạn đã tìm được cách khắc phục kịp thời. Vì vậy mà Ngọ không phải lâm vào cảnh bế tắc, khó khăn không có đường thoát. Có thể nói Ngọ là con giáp thông minh, có thể đứng ra giải quyết nhiều chuyện, không cần sự giúp sức của bất cứ ai.

Tử vi thứ Sáu ngày 25/10/2019 của tuổi Mùi

Tử vi thứ Sáu ngày 25/10/2019 của tuổi Mùi có nhân duyên rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Mùi có nhân duyên tốt. Bạn có cơ hội gặp gỡ được nhiều người cùng ngành nên người độc thân sớm thoát ế. Bạn sẽ có mối tình đẹp như trong phim, lãng mạn khiến ai cũng ngưỡng mộ. Tuy nhiên vấn đề tài chính của bạn lại gặp nhiều chuyện không như ý muốn. Tiền tài giảm sút, đôi khi không cánh mà bay.

Tử vi thứ Sáu ngày 25/10/2019 của tuổi Thân

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Thân có nhiều cơ hội phát triển công việc. Thân ký được hợp đồng béo bở, đàm phán được nhiều dự án lớn với khách hàng khó tính. Ngày thứ Sáu, bạn được cấp trên đánh giá cao về năng lực giải quyết vấn đề. Nhờ vậy mà tinh thần của bạn vô cùng tốt.

Tử vi thứ Sáu ngày 25/10/2019 của tuổi Dậu

Tử vi thứ Sáu ngày 25/10/2019 của tuổi Dậu gặp khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

Công việc của bạn gặp không ít khó khăn nhưng đừng nản lòng. Bạn sẽ nhanh chóng vượt qua mà không để lại hậu quả lớn. Ngày thứ Sáu, bạn nên thay đổi tính khí nóng nảy, cáu gắt của mình. Hãy giữ bình tĩnh trước mọi việc để không gây mất lòng, ảnh hưởng đến công việc của bản thân.

Tử vi thứ Sáu ngày 25/10/2019 của tuổi Tuất

Chúc mừng những con giáp tuổi Tuất có vận tình duyên vô cùng tốt. Người độc thân sớm tìm được ý trung nhân. Người có gia đình, người yêu chuyện tình viên mãn, hạnh phúc. Sắp tới tuổi Tuất sẽ đón nhận nhiều điều bất ngờ mang năng lượng tốt.

Tử vi thứ Sáu ngày 25/10/2019 của tuổi Hợi

Hợi nên tránh xa nơi đông người hay việc ngồi lê đôi mách. Bởi bạn sẽ gặp họa thị phi, những rắc rối của người khác khiến bạn bị vạ lây. Nếu không cư xử khôn khéo sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến vận trình của bạn trong tương lai, cũng như những dự án bạn đang làm.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm