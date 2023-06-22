Tử vi Thứ Sáu ngày 23/06/2023: Top 3 con giáp nhận lộc Tổ Tiên, sự nghiệp thăng hoa, đánh bay cái nghèo, giàu lên nhanh chóng, tiền Tỷ đếm mỏi tay

Tâm linh - Tử vi 22/06/2023 22:06

Thứ sáu ngày 23/06/2023, 3 con giáp được ông bà gánh, cuộc sống vô âu lo nghĩ, hốt bạc mỏi tay.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý nhờ cần cù, chăm chỉ làm việc đạt được thành tựu cao.

Công việc: Công việc người tuổi Tý trong công việc tập trung cao cho công việc, chú ý những thông tin bản thân đề ra trước sếp. 

Tình duyên: Người tuổi Tý đôi lúc bốc đồng, lời nói ra thiếu suy nghĩ làm tổn thương đối phương. 

Tài lộc: Tài lộc cả ngày đến bất chợt, hôm nay có nhiều niềm vui chuyện tiền bạc.  

Sức khỏe: Bổ sung các món ăn cần thiết giúp não bộ tốt hơn, hỗ trợ trí nhớ lâu dài.

Tử vi Thứ Sáu ngày 23/06/2023: Top 3 con giáp nhận lộc Tổ Tiên, sự nghiệp thăng hoa, đánh bay cái nghèo, giàu lên nhanh chóng, tiền Tỷ đếm mỏi tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Đường tài lộc vượng phát, tuổi Thìn sẽ được quý nhân trợ giúp và nâng đỡ, vì thế mà đường tài lộc vô cùng vượng phát. Tiền vào túi đếm không xuể, con giáp này có được những đối tác đáng tin cậy, có thể hợp tác lâu dài trong tương lai và đem lại nhiều lợi ích cả về tiền tài lẫn danh vọng. Xét trên phương diện tình cảm thì mọi thứ không được tốt như vậy, cảm xúc của tuổi Thìn thăng trầm khó đoán định cũng bởi tâm trạng thay đổi thất thường. Tinh thần không được tốt và tính khí khó chiều của bản mệnh khiến đối phương phải chịu nhiều ấm ức. Con giáp này nên thư giãn, thoải mái thể hiện tình cảm của bản thân, tránh để những nhân tố bên ngoài chi phối quá nhiều đến cảm xúc. Tuổi Thìn cũng nên nghiêm túc xem xét lại bản thân mình, nhận thấy những điều sai trái thì nên sửa đổi. Nếu không sẽ phải hối hận vì đã vô tâm và làm tổn thương những người mình yêu quý nhất. Đừng để cảm xúc tiêu cực phá nát tâm tư, hãy suy nghĩ đến những điều tích cực và vui vẻ trong cuộc sống.

Tuổi Dần

Vận trình sự nghiệp của tuổi Dần có dấu hiệu tiến triển tốt hơn, khả năng cao sẽ gặp được những may mắn trong công việc. Ở nơi làm việc, Dần hãy tích cực thể hiện bản thân hơn để được mọi người đánh giá cao và công nhận. Đồng thời, nếu có cơ hội có lợi cho mình thì hãy tranh thủ nắm bắt, và chớ nên chần chừ hay chậm trễ. 

Tài vận: Vận trình tài lộc của tuổi Dần nhìn chung vẫn khá ổn. Với mức thu nhập hiện tại, bạn đừng chủ quan hay tiêu xài hoang phí vào việc mua sắm, ăn chơi. Thay vào đó, bạn nên tiết kiệm tiền cho các dự án quan trọng hơn trong tương lai.

Tình cảm: Vận trình tình duyên có chút khởi sắc. Người độc thân được chữa lành vết thương lòng trong quá khứ và sẵn sàng đón nhận tình yêu mới. Bên cạnh đó, tình cảm đôi lứa hài hòa, bền chặt; bạn và người ấy dần trở nên thấu hiểu và biết thông cảm cho nhau, hơn nữa luôn biết lắng nghe những điều chia sẻ, tâm sự của đối phương. 

Tử vi Thứ Sáu ngày 23/06/2023: Top 3 con giáp nhận lộc Tổ Tiên, sự nghiệp thăng hoa, đánh bay cái nghèo, giàu lên nhanh chóng, tiền Tỷ đếm mỏi tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

 

 

 

 

Cuối tháng 6, TOP 3 con giáp hưởng trọn lộc trời ban, ung dung sống trong nhung lụa, sự nghiệp thăng hoa, may mắn ngập tràn

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Cuối tháng 6 này, 3 con giáp may mắn ngập tràn, sống an nhàn, ngồi chơi không tiền cũng rớt trúng đầu.

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