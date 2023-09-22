Tử vi thứ Sáu ngày 22/9: 3 con giáp may mắn bước qua khó khăn, đổi vận bất ngờ, cả công danh lẫn tài lộc đều một tay ôm trọn

Tử vi hôm nay ngày 22/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần hướng đến giá trị tốt đẹp cho cuộc sống.

Tình cảm: Trong tình cảm, bạn luôn biết cách dùng hành động tốt đẹp gửi đến người ấy.

Công việc: Người tuổi Dần vận trình công danh đạt nhiều thành tựu, bạn là người khiêm nhường được nhiều người quý mến.

Tài lộc: Về tài lộc, tài trí hơn người, luôn biết cách vận dụng tạo ra thu nhập.

Sức khoẻ: Về sức khoẻ, tinh thần tuy có sụt giảm, nhưng bạn đang tìm cách cải thiện.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Chính Ấn cho thấy Thìn được đánh giá là những người có thực lực bởi vậy con đường công danh của họ vô cùng xán lạn. May mắn hơn là hôm nay sẽ có quý nhân phù trợ mang đến một niềm vui rất lớn, nhưng bạn phải khiêm tốn và cẩn thận một chút trong cách giao tiếp.

Nay có quý nhân hỗ trợ cho bản mệnh cải thiện tình hình tài chính hiện tại, quan trọng là bạn có biết để nắm bắt hay không. Cũng có thể là có người cho bạn vay tiền để bạn thoát khỏi rắc rối hiện tại một cách bất ngờ, đầu bạn phải nghĩ thoáng ra.

Thổ - Thổ tương hòa cho thấy đường tình duyên của con giáp này khá êm đềm. Bạn là người vui tính và biết dung hòa giữa công việc và các mối quan hệ thân thiết. Nếu hôm nay có người rủ đi ăn hoặc đi chơi thì đừng từ chối, thi thoảng phải cho đầu óc được thư giãn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 22/9/2023 hôm nay, tuổi Tỵ có thể giải quyết công việc của mình một cách nhanh chóng và dễ dàng. Thậm chí bản mệnh còn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh, nhờ vậy mà nhận được sự yêu mến và khâm phục của nhiều người.

Tuy nhiên, con giáp này cần phải cởi mở hơn khi tiếp thu ý kiến của mọi người. Đừng lúc nào cũng bảo thủ cho rằng quan điểm của mình là đúng đắn nhất. Đôi khi thay đổi góc độ quan sát vấn đề sẽ giúp bản mệnh tìm ra hướng đi mới tối ưu hơn cho công việc.

Về mặt sức khỏe, theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày mới hôm nay con giáp này nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này ở phía trong ở phía trong cổ tay, phía trong đùi...

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Sửu

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.