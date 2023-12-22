Tử vi thứ Sáu ngày 22/12: 3 con giáp chuẩn bị đón nhận tin vui lớn, hốt tiền mỏi tay, phúc cao hơn núi, giàu có khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 22/12/2023 05:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây sự nghiệp phát triển cực tốt, mưu sự tất thành trong ngày 22/12.

Tuổi Hợi

Không cần phải bàn cãi quá nhiều khi tuổi Hợi luôn là con giáp được nằm trong danh sách những con giáp may mắn và giàu có nhất. Trời sinh tuổi Hợi là người thông minh, hiền lành và rất đôn hậu, hơn nữa họ là những người được thần thánh chiếu cố và ban cho nhiều phước lành nên làm chuyện gì cũng suôn sẻ và may mắn.

Trong cuộc sống, tuổi Hợi luôn theo đuổi những điều tích cực và khao khát có được sự thành công. Vì vậy, dự kiến trong ngày 22/12, tuổi Hợi sẽ tích góp được một khoản khá lớn, đủ để họ cùng gia đình sống sung túc hết phần đời còn lại.

Không những thế, vận may tứ phương đều hội tụ về, giúp công danh, sự nghiệp, sức khỏe của cả gia đình viên mãn và an yên.

Tử vi thứ Sáu ngày 22/12: 3 con giáp chuẩn bị đón nhận tin vui lớn, hốt tiền mỏi tay, phúc cao hơn núi, giàu có khó ai sánh bằng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Những người tuổi Ngọ thường là người dễ tính, lịch thiệp và rất đỗi khiêm nhường. Trong ngày 22/12, công việc làm ăn, kinh doanh của người tuổi Ngọ sẽ thuận buồm xuôi gió, khởi sắc hơn rất nhiều so với những tháng trước. Chưa kể, nhiều cơ hội nghề nghiệp cũng mở ra trước mắt họ.

Bên cạnh công việc, sự nghiệp “lên như diều gặp gió” thì chuyện tình cảm của người tuổi Ngọ năm nay cũng dần ổn định và đi vào quỹ đạo chứ không chơi vơi, mất phương hướng như trước. 

Chỉ cần thêm một chút thấu hiểu, một chút hy sinh và sẻ chia với nửa kia, chuyện tình cảm của bạn nhất định sẽ có một cái kết viên mãn.

Tử vi thứ Sáu ngày 22/12: 3 con giáp chuẩn bị đón nhận tin vui lớn, hốt tiền mỏi tay, phúc cao hơn núi, giàu có khó ai sánh bằng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trong ngày 22/12, tuổi Dần sẽ được các vị thần may mắn chiếu cố, làm gì cũng có quý nhân giúp đỡ. Bất kể làm việc gì, tuổi Dần chỉ cần bỏ ra 1 thì có thể thu về được 10, càng vui vẻ lạc quan lại càng thu hút được nhiều tài vận.

Trong ngày 22/12, Dần sẽ là con giáp giàu có nhất nhì nhờ được Thần Tài bao bọc. Có Cát tinh bảo hộ, những chú Hổ như mọc thêm cánh, bay nhanh và tiến xa hơn. Đúng thời cơ, thiên thời địa lợi nhân hòa, sự nghiệp của Dần lên như diều gặp gió. Vị thế của con giáp này trong công việc khiến nhiều người lấy làm ngưỡng mộ. Dần cũng được nể trọng, có sự tín nhiệm, ảnh hưởng tới số đông. Lộc kim tiền chủ động tìm tới, khiến những chú Hổ có cuộc sống phú quý, hưng vượng.

Tử vi thứ Sáu ngày 22/12: 3 con giáp chuẩn bị đón nhận tin vui lớn, hốt tiền mỏi tay, phúc cao hơn núi, giàu có khó ai sánh bằng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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