Tử vi thứ Sáu ngày 22/11/2019 của 12 con giáp: Tuổi Sửu công việc thuận lợi, tuổi Hợi vận đào hoa đeo bám

Theo tử vi 12 con giáp, Tý nên bỏ những suy nghĩ cổ hủ của bản thân. Bởi có vậy, bạn mới nắm bắt nhiều cơ hội tốt đến với mình. Nếu không bạn sẽ gặp phải nhiều rắc rối, bị người khác nói xấu sau lưng. Điều này khiến bạn mất điểm trong mắt cấp trên. Đồng thời cũng khiến đồng nghiệp chán ghét.

Dần nên kiên nhẫn, chờ đợi những cơ hội đến với mình. Bởi càng nóng vội, bạn sẽ càng đánh mất công việc tốt. Trong chuyện tình cảm, nếu người kia không thật tâm, bạn nên cắt đứt. Đừng dây dưa với những mối quan hệ không tốt ảnh hưởng đến tâm trạng của bản thân.

Sửu có công việc thuận lợi, suôn sẻ như bản thân mong muốn. Bạn có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc, được nhiều người yêu mến, ngưỡng mộ. Tuy nhiên bạn hãy thận trọng trong lời ăn tiếng nói, đặc biệt đừng hoài niệm quá khứ. Bởi điều này sẽ mang lại nhiều nguồn năng lượng tiêu cực ảnh hưởng đến những dự án bạn đang phụ trách.

Tử vi thứ Sáu ngày 22/11/2019 của tuổi Mão

Tử vi thứ Sáu ngày 22/11/2019 của tuổi Mão có chuyện không vui - Ảnh minh họa: Internet

Mão trải qua nhiều chuyện không vui trong ngày thứ Sáu. Điều này khiến tâm trạng của bạn vô cùng mệt mỏi, chán chường. Vì vậy hãy suy nghĩ tích cực, tìm đến những người bạn, người thân giúp tâm trạng của mình khá lên. Bởi đây là thời điểm quan trọng giúp bạn đạt được nhiều thành tựu trong công việc. Nếu bỏ lỡ, bạn sẽ không còn cơ hội thăng tiến nào.

Tử vi thứ Sáu ngày 22/11/2019 của tuổi Thìn

Bạn đừng che giấu tình cảm của mình, bên cạnh đó cũng đừng quá kén chọn. Hãy cho người đến với mình một cơ hội tìm hiểu lẫn nhau. Bởi đây là thời điểm tốt để bạn xây dựng một mối quan hệ lâu dài, cả hai có thể sẽ tính đến chuyện trăm năm.

Tử vi thứ Sáu ngày 22/11/2019 của tuổi Tỵ

Tử vi thứ Sáu ngày 22/11/2019 của tuổi Tỵ chuyện tình cảm không suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tỵ nên bỏ tính cách bảo thủ của mình trong chuyện tình cảm. Ai cũng có không gian riêng, bạn không thể bắt ép người kia phải làm theo ý mình muốn. Hãy để người ấy tự do, bản thân bạn cũng có nhiều việc phải làm. Có như vậy, mối quan hệ mới tồn tại lâu dài được.

Tử vi thứ Sáu ngày 22/11/2019 của tuổi Ngọ

Theo tử vi mới nhất, Ngọ vướng nhiều rắc rối trong công việc. Bạn bị đồng nghiệp xa lánh bởi tật nhiều chuyện, ngồi lê đôi mách chuyện thiên hạ. Không những vậy bạn còn bị người khác lừa gạt, lợi dụng lòng tin. Thế nên đừng tin tưởng những người xung quanh quá mức, bởi họ đang tìm cách hãm hại bạn.

Tử vi thứ Sáu ngày 22/11/2019 của tuổi Mùi

Tử vi thứ Sáu ngày 22/11/2019 của tuổi Mùi vướng kiện tụng - Ảnh minh họa: Internet

Ngày thứ Sáu, bạn vướng phải nhiều vụ thương thảo, hợp đồng. Vì vậy hãy hết sức thận trọng, tập trung làm việc để không gây ra nhiều sai sót. Bởi nếu xảy ra sai sót, bạn sẽ gặp phải rắc rối khá lớn, ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của bản thân.

Tử vi thứ Sáu ngày 22/11/2019 của tuổi Thân

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Thân thông minh sáng suốt. Tuy nhiên bạn lại khá kiêu ngạo, đạt được thành công không biết khiêm tốn. Điều này ảnh hưởng đến hình tượng của bạn trong mắt đồng nghiệp, cấp trên. Lời khuyên cho những người tuổi Thân là nên sống khiêm tốn, đừng ngủ quên trên chiến thắng.

Tử vi thứ Sáu ngày 22/11/2019 của tuổi Dậu

Tử vi thứ Sáu ngày 22/11/2019 của tuổi Dậu cẩn thận người khác cướp công - Ảnh minh họa: Internet

Dậu cẩn thận bị người khác cướp công sức. Những nỗ lực, cố gắng của bạn bấy lâu nay đều đổ sông đổ bể vì những kẻ tiểu nhân. Thế nên hãy thận trọng, đừng tin tưởng quá mức mà thiệt thân. Làm gì cũng nên suy tính kỹ để không bị ai hãm hại.

Tử vi thứ Sáu ngày 22/11/2019 của tuổi Tuất

Tuất không nên tự gây áp lực cho mình. Bạn nên dành thời gian nghỉ ngơi bên gia đình, người thân. Có vậy bạn mới giải quyết được những công việc còn tồn đọng trong ngày. Trong chuyện tình cảm, bạn nên lắng nghe tâm tư tình cảm của đối phương để hâm nóng mối quan hệ.

Tử vi thứ Sáu ngày 22/11/2019 của tuổi Hợi

Hợi là con giáp đào hoa, nhận được nhiều lời tỏ tình. Người độc thân tìm được ý trung nhân. Người có gia đình, người yêu có nhiều thời gian ở bên nhau. Điều này giúp cho mối quan hệ của bạn ngày càng bền vững, hạnh phúc.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm