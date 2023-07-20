Tử vi thứ Sáu ngày 21/7: 3 con giáp được Phật Bà ban lộc, thăng tiến vù vù trong công việc, không thành tỷ phú thì cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 20/07/2023 16:25

Tử vi con giáp dự đoán, trong ngày 21/7 này, 3 con giáp dưới đây phúc khí dồi dào, làm gì cũng hanh thông, tiền bạc cứ đổ về nhà tới tấp.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất là con giáp luôn không ngừng nỗ lực trong cuộc sống để có một cuộc sống an nhàn viên mãn hơn người. Trong ngày 21/7 này, người tuổi Tuất sẽ có những ngày êm ả nhiều may mắn. Đặc biệt trong thời điểm này người tuổi Tuất sẽ thấy mình sẽ có những khoản tài lộc rơi trúng người.

Những tuổi Tuất đang làm ăn kinh doanh sẽ gặp được những đối tác vô cùng ưng ý khiến cho bạn kiếm được những hợp đồng ưng ý trong mơ. Với tuổi Tuất làm công ăn lương thì đây là giai đoạn bạn kiếm được số tiền ngoài lương đáng mong đợi.

Tử vi thứ Sáu ngày 21/7: 3 con giáp được Phật Bà ban lộc, thăng tiến vù vù trong công việc, không thành tỷ phú thì cũng thành đại gia - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Sửu là một trong những con giáp có vận số đỏ nhất trong ngày 21/7 này, tài lộc vượng phát, công danh có nhiều tiến triển tích cực, sự nghiệp có thể có những bước ngoặt quan trọng, rất đáng để chờ mong.

Tử vi học có nói trong ngày này, tuổi Sửu đã được thần tài phù hộ, việc kiếm tiền không mấy khó khăn, đi đến đâu cũng được người người trợ giúp, cuộc sống thoải mái, dễ chịu, là niềm mơ ước của nhiều người.

Tuổi Sửu đa phần là những người rất nỗ lực, chăm chỉ, chẳng ngồi không bao giờ. Đối với họ, những người rất kiệm lời, công việc không chỉ là một cách để kiếm tiền, mà còn là cách họ tuyên bố với thế giới. Cho nên, chỉ cần có cơ hội là họ sẽ dễ dàng thay đổi tình hình tài chính của bản thân.

Tử vi thứ Sáu ngày 21/7: 3 con giáp được Phật Bà ban lộc, thăng tiến vù vù trong công việc, không thành tỷ phú thì cũng thành đại gia - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn có tâm lý rất tốt và khá cởi mở. Họ sẽ không bao giờ lợi dụng thành công nhất thời của mình để gây rắc rối cho người khác.

Con giáp này cũng sẽ không khoe khoang tài giỏi của mình trước mặt người khác mà luôn giữ thái độ khiêm tốn và luôn hành xử thận trọng để người khác không phải thất vọng về mình.

Trong ngày 21/7 này, họ nằm trong "danh sách đỏ" về sự nghiệp, đạt được những bước tiến đáng kể. Dù thế nào đi chăng nữa, những người này cũng không phạm quá nhiều sai lầm.

Con giáp tuổi Thìn có thể đạt được thành công trong sự nghiệp và tăng thu nhập khiến túi tiền của mình rủng rỉnh, tiêu tiền tùy thích.

Người tuổi Thìn là những người mạnh mẽ, biết tích lũy kinh nghiệm sống để thay đổi bản thân. Vì vậy, trong thời điểm này, con giáp Thìn có thể bắt đầu một cuộc cạnh tranh mà kẻ thắng cuối cùng là chính họ.

Tử vi thứ Sáu ngày 21/7: 3 con giáp được Phật Bà ban lộc, thăng tiến vù vù trong công việc, không thành tỷ phú thì cũng thành đại gia - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp này may mắn hơn người, nhanh chóng đổi đời, tiền bạc rủng rỉnh, không lo chuyện cơm ăn áo mặc

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp này may mắn hơn người, nhanh chóng đổi đời, tiền bạc rủng rỉnh, không lo chuyện cơm ăn áo mặc

7 ngày tới, 3 con giáp tuổi này sẽ đón nhận tài lộc bùng nổ, công việc như cá gặp nước, vận đen tránh xa, sự nghiệp ngày càng thăng tiến, tài lộc hanh thông, cuộc đời tươi sáng.

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