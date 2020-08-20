Tử vi thứ Sáu ngày 21/8/2020 của 12 con giáp: Tuổi Sửu gặp quý nhân, tuổi Thân bất ngờ có tiền

Tâm linh - Tử vi 20/08/2020 05:19

Tử vi thứ Sáu ngày 21/8/2020 của 12 con giáp: Tuổi Sửu gặp được quý nhân, tuổi Thân bất ngờ có tiền. Còn vận trình ngày mới của bạn thế nào?

Xem tử vi thứ Sáu ngày 21/8/2020 của 12 con giáp để biết vận trình công việc, tài lộc và tình duyên trong ngày.

Tử vi thứ Sáu ngày 21/8/2020 của tuổi Tý

Theo tử vi ngày mới, tuổi Tý nên cẩn thận lời nói, đừng dại dột mà gây hiềm khích với người có chức quyền.

Điểm sáng trong ngày là tài lộc tăng hơn so với những ngày vừa rồi.

Tử vi thứ Sáu ngày 21/8/2020 của tuổi Sửu

Tuổi Sửu có quý nhân dẫn dắt trong công việc. Tuy nhiên, việc thành hay bại là do nỗ lực của bạn.

Người có gia đình nên dành nhiều thời gian cho gia đình.

Tử vi thứ Sáu ngày 21/8/2020 của tuổi Dần

tu vi thu Sau ngay 21/8/2020 cua 12 con giap 1

Tử vi thứ Sáu ngày 21/8/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần có tài lộc nở rộ, dù là người đi làm hay kinh doanh đều thu về tiền bạc phủ phê.

Dù vậy, tình duyên lại có chút trắc trở, nên cảm thông cho nhau nhiều hơn.

Tử vi thứ Sáu ngày 21/8/2020 của tuổi Mão

Tuổi Mão khá vất vả trong hôm nay, nhưng đừng lo vì cuối ngày bạn sẽ được đền đáp.

Tài lộc trung bình, bạn nên cân nhắc trong chi tiêu.

Tử vi thứ Sáu ngày 21/8/2020 của tuổi Thìn

Tuổi Thìn nên chú trọng sức khỏe trong hôm nay. Ra ngoài nên mang theo áo mưa, áo khoác để tránh cảm lạnh.

Người độc thân có tình duyên mới.

Tử vi thứ Sáu ngày 21/8/2020 của tuổi Tỵ

tu vi thu Sau ngay 21/8/2020 cua 12 con giap 2
Tử vi thứ Sáu ngày 21/8/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, tuổi Tỵ đừng quá gay gắt với những ai có ý xấu với bạn. Chuyện của bạn là tập trung vào công việc của mình, bỏ ngoài tai những lời thị phi.

Tài chính ổn định hơn những ngày qua.

Tử vi thứ Sáu ngày 21/8/2020 của tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ càng cố gắng thì càng thu về thành quả lớn trong hôm nay.

Tuy nhiên, đừng quá khoe khoang, khiêm tốn sẽ giúp bạn ghi điểm trong mắt quý nhân.

Tử vi thứ Sáu ngày 21/8/2020 của tuổi Mùi

Tuổi Mùi không tập trung trong công việc vào hôm nay, bạn nên cẩn trọng hơn.

Tình duyên khá trắc trở, nhưng đừng dễ dàng từ bỏ nếu đó là chân ái của đời bạn.

Tử vi thứ Sáu ngày 21/8/2020 của tuổi Thân

tu vi thu Sau ngay 21/8/2020 cua 12 con giap 3
Tử vi thứ Sáu ngày 21/8/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân có khoản tiền dư dôi trong hôm nay, có thể là thưởng hoặc một khoản nợ được hoàn trả.

Người có gia đình nên dành nhiều thời gian cho người thân hơn.

Tử vi thứ Sáu ngày 21/8/2020 của tuổi Dậu

Tuổi Dậu đừng quá tiêu cực nếu ai đó đang có ý xấu với bạn. Cứ làm điều bạn cho là đúng và đừng ngại thử thách.

Tử vi thứ Sáu ngày 21/8/2020 của tuổi Tuất

Tuổi Tuất thoải mái trong hôm nay, làm gì cũng thấy vui vẻ, tươi mới.

Tuy nhiên, đừng vung tay quá trán tiền bạc mà hao hụt.

Tử vi thứ Sáu ngày 21/8/2020 của tuổi Hợi

tu vi thu Sau ngay 21/8/2020 cua 12 con giap 4
Tử vi thứ Sáu ngày 21/8/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi thứ Sáu ngày 21/8/2020 của 12 con giáp, tuổi Hợi có một ngày may mắn, có nhiều cơ hội để bạn nắm bắt.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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