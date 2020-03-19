Tử vi thứ Sáu ngày 20/3/2020 của 12 con giáp: Tuổi Mùi tài chính eo hẹp, tuổi Dần cân nhắc rủi ro

Theo tử vi ngày mới , tuổi Tý có vận trình suôn sẻ, đặc biệt đường tài lộc, công việc hanh thông.

Xem tử vi thứ Sáu ngày 20/3/2020 của 12 con giáp để biết vận trình công việc, tài lộc và tình duyên trong ngày.

Tuổi Sửu gây ấn tượng tốt với cấp trên, đối tác làm ăn. Thiện cảm này sẽ cho bạn nhiều cơ hội tốt trong tương lai.

Dù vậy, bạn nên dành nhiều thời gian cho gia đình hơn.

Tình duyên khởi sắc, người độc thân có cơ hội gặp tình duyên như ý.

Tử vi thứ Sáu ngày 20/3/2020 của tuổi Dần

Tử vi thứ Sáu ngày 20/3/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần nên cẩn thận khi đầu tư tiền bạc vào kế hoạch nào đó. Hãy cân nhắc rủi ro được mất.

Tài lộc không tăng, bạn nên cân nhắc chi tiêu.

Tử vi thứ Sáu ngày 20/3/2020 của tuổi Mão

Người tuổi Mão nên suy nghĩ kỹ, phòng mắc bẫy tiểu nhân. Bạn có thể tham khảo kinh nghiệm của người đi trước.

Tài lộc tăng chậm, nhưng khởi sắc hơn những ngày trước.

Tử vi thứ Sáu ngày 20/3/2020 của tuổi Thìn

Tuổi Thìn vượt qua được khó khăn, được nhiều người giúp đỡ.

Điểm sáng trong ngày là tài lộc tăng, nhờ vào nguồn thu phụ tăng.

Tử vi thứ Sáu ngày 20/3/2020 của tuổi Tỵ

Tử vi thứ Sáu ngày 20/3/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, tuổi Tỵ phòng tránh mâu thuẫn trong công việc, mang họa thị phi vào thân.

Tâm trạng của bạn sẽ khá hơn vào cuối ngày, khi có gia đình và người ấy động viên.

Tử vi thứ Sáu ngày 20/3/2020 của tuổi Ngọ

Ngày mới không được như ý, khiến tuổi Ngọ thất vọng.

Dù vậy, hãy kiên trì cố gắng nhiều hơn, quý nhân sẽ giúp đỡ bạn khi cần thiết.

Tử vi thứ Sáu ngày 20/3/2020 của tuổi Mùi

Việc kinh doanh của tuổi Mùi ổn định, không quá tệ cũng chưa khởi sắc.

Tài lộc eo hẹp, bạn nên cân nhắc chi tiêu, đừng tiêu xài khi không cần thiết.

Tử vi thứ Sáu ngày 20/3/2020 của tuổi Thân

Tử vi thứ Sáu ngày 20/3/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân có một ngày mới nhiều hy vọng. Tin vui sẽ đến vào cuối ngày, trong công việc hay tài lộc.

Tình duyên chưa khởi sắc, người độc thân nên dành thời gian cho chính mình nhiều hơn.

Tử vi thứ Sáu ngày 20/3/2020 của tuổi Dậu

Tuổi Dậu nên đầu tư thời gian vào bản thân, để cải thiện năng lực, kiến thức.

Tình duyên viên mãn với người có đôi hay có gia đình.

Tử vi thứ Sáu ngày 20/3/2020 của tuổi Tuất

Tuổi Tuất có nhiều niềm vui trong ngày. Bạn tìm được trạng thái tích cực sau thời gian khó khăn.

Gia đạo, tình yêu luôn là nguồn động lực lớn với tuổi Tuất.

Tử vi thứ Sáu ngày 20/3/2020 của tuổi Hợi

Tử vi thứ Sáu ngày 20/3/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi thứ Sáu ngày 20/3/2020 của 12 con giáp, tuổi Hợi có thể dành thời gian thư giãn, vì mọi chuyện đều thuận lợi.

Tài lộc ổn định, thoải mái chi tiêu.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.