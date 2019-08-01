Tử vi thứ Sáu ngày 2/8/2019 của 12 con giáp: Tuổi Mão trúng thưởng lớn, tuổi Dậu thận trọng sức khỏe

Theo tử vi 12 con giáp, Tý có một ngày vô cùng tốt lành và phấn chấn. Nhờ vậy mà tinh thần của bạn vô cùng thoải mái, có thể giải quyết được nhiều công việc cùng một lúc. Bạn mạnh dạn nói lên quan điểm của mình và được mọi người công nhận nên vận trình lên hương trông thấy.

Tử vi thứ Sáu ngày 2/8/2019 của 12 con giáp nhận được sự giúp sức của quý nhân nên gặp đại nạn, khó khăn bao nhiêu cũng không ảnh hưởng đến con đường công danh, sự nghiệp.

Dần được quý nhân mang đến nguồn tài lộc vô cùng khủng. Ngày thứ Sáu bạn không sợ thiếu trước hụt sau, cũng chẳng cần vay mượn khắp nơi. Những việc bạn đầu tư trước đây đều mang lại lợi nhuận lớn. Tuy nhiên bạn đừng nên tiêu xài quá phung phí, tiết kiệm một chút sẽ tốt hơn cho bạn sau này.

Vượt qua nhiều trở ngại và chông gai, bạn rút ra cho bản thân nhiều bài học xương máu. Nhờ vậy mà Sửu có thể giải quyết những vấn đề được cấp trên giao, đồng nghiệp nhờ vả. Do bản lĩnh và sự chăm chỉ, bạn sớm nhận được nhiều lời khen, nguồn thu nhập cũng tăng lên đáng kể.

Tử vi thứ Sáu ngày 2/8/2019 của tuổi Mão

Tử vi thứ Sáu ngày 2/8/2019 của tuổi Mão gom hết may mắn của thiên hạ - Ảnh minh họa: Internet

Không ngạc nhiên khi bạn gom hết may mắn của thiên hạ. Bạn trúng số tiền khủng từ trên trời rơi xuống, có thể là trúng số, mức thưởng cao chót vót. Tình hình tài chính của bạn khá ổn định, tuy nhiên cũng nên cân nhắc trước khi cho người khác vay mượn.

Tử vi thứ Sáu ngày 2/8/2019 của tuổi Thìn

Thìn có nhiều thời gian tìm tòi, học hỏi từ đàn anh, đàn chị đi trước. Bạn gặp gỡ nhiều người cùng ngành nên có thể tích lũy được nhiều kiến thức. Bên cạnh đó, những người độc thân sẽ nhanh chóng thoát ế, những người có gia đình, vợ chồng hòa thuận, yêu thương nhau.

Tử vi thứ Sáu ngày 2/8/2019 của tuổi Tỵ

Tử vi thứ Sáu ngày 2/8/2019 của tuổi Tỵ làm nên nghiệp lớn - Ảnh minh họa: Internet

Tỵ chỉ với hai bàn tay trắng cũng làm nên nghiệp lớn, công danh toại nguyện. Bạn đánh đâu thắng đó, tình hình tài chính được cải thiện vượt bậc. Tuy nhiên bạn nên có chính kiến, kiên định hơn một chút để không lung lay trước quan điểm của người khác. Bởi có rất nhiều người xấu đang tìm cách hãm hại, hạ bệ bạn.

Tử vi thứ Sáu ngày 2/8/2019 của tuổi Ngọ

Vận tài lộc của bạn vô cùng vượng phát, tiền cứ đổ về liên tục đếm mỏi tay. Trong công việc, bạn kiếm được nhiều hợp đồng béo bở cho công ty. Theo tử vi ngày của 12 con giáp, về mặt tình cảm, bạn và người kia hòa hợp, thấu hiểu lẫn nhau có thể sẽ đi đến kết hôn trong thời gian sớm nhất. Nói chung con đường sự nghiệp của bạn đang phát triển khá tốt, được nhiều người giúp sức, nâng đỡ.

Tử vi thứ Sáu ngày 2/8/2019 của tuổi Mùi

Tử vi thứ Sáu ngày 2/8/2019 của tuổi Mùi có nguồn tiền khủng - Ảnh minh họa: Internet

Những người kinh doanh online có nhiều khách hàng tiềm năng. Ngày thứ Sáu của bạn không cần phải lo lắng hay suy nghĩ nhiều, bởi mọi sự đều bình yên, ổn định. Mùi có thể dành ngày cuối tuần để hưởng thụ, mua sắm hay nghỉ ngơi cùng gia đình.

Tử vi thứ Sáu ngày 2/8/2019 của tuổi Thân

Thân gặp không ít khó khăn trong vấn đề giao tiếp với người khác. Những lời bạn nói ra đều không hài lòng ai. Có thể bạn không có ý xấu nhưng người nghe lại cảm thấy không vừa ý. Thế nên bạn hãy thận trọng những lời mình nói ra, đừng chỉ nói cho đã miệng mà không để ý đến những người xung quanh.

Tử vi thứ Sáu ngày 2/8/2019 của tuổi Dậu

Tử vi thứ Sáu ngày 2/8/2019 của tuổi Dậu nên cẩn thận sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Dậu nên thận trọng sức khỏe, đừng ôm đồm quá nhiều việc mà khiến tinh thần không ổn định. Ngày thứ Sáu có khá nhiều chuyện buồn vui lẫn lộn kéo đến cùng một lúc. Vì vậy mà tiểu nhân hãm hại, lợi dụng sơ hở của bạn để hạ bệ, công kích bạn. Các mối quan hệ xung quanh nếu không thận trọng cũng sẽ xảy ra nhiều mâu thuẫn, xung đột.

Tử vi thứ Sáu ngày 2/8/2019 của tuổi Tuất

Theo tử vi mới nhất, Tuất nên biết năng lực của mình đến đâu đừng ôm đồm quá nhiều. Vì thái độ kiêu căng, tự mãn của mình mà bạn gặp phải nhiều rắc rối, không giải quyết được bất cứ việc gì. Bạn phải thật khéo léo và khôn ngoan để không phải ảnh hưởng công việc, kế hoạch sau này của mình.

Tử vi thứ Sáu ngày 2/8/2019 của tuổi Hợi

Hợi thiếu tập trung nên tinh thần lúc nào cũng lơ lửng. Vì vậy mà bạn mắc phải nhiều sai lầm, ảnh hưởng đến vận trình của bạn sau này. Bên cạnh đó phương diện tình cảm của bạn cũng không được như ý muốn, mối quan hệ rạn nứt vì bạn không có nhiều thời gian dành cho nhau.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm