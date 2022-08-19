Tử vi thứ sáu ngày 19/8/2022 của 12 con giáp: Thìn – Mùi nhận được số tiền bất ngờ, Thân – Hợi cùng với 'người ấy' đã tìm được tiếng nói chung

Trên phương diện tình cảm, tuổi Tý mới yêu đang lâng lâng hạnh phúc. Mọi cảm xúc ban đầu chỉ là thoáng qua, điều quan trọng là gìn giữ nó, phát triển nó để mối quan hệ trở nên bền chặt hơn. Đừng chỉ bám vào những cảm xúc ban đầu mà thôi.

Không dễ dàng để có thể xây dựng và bảo vệ danh tiếng của mình, việc này đòi hỏi thời gian và năng lượng. Vậy thì hãy cố gắng để giữ gìn những gì mà con giáp này luôn luôn trân trọng.

Trên phương diện sức khỏe, tử vi khuyên con giáp này đừng vì lo lắng quá cho tương lai mà sinh bệnh, hãy từ tốn xử lý từng việc nhỏ một. Thực tế cho thấy nhiều bệnh tật sinh từ stress mà ra.

Tuổi Sửu

Với tất cả những điều đang diễn ra, không có gì ngạc nhiên khi con giáp này bị choáng ngợp và bối rối. Vậy thì không nên vội vàng làm gì, hãy thực hiện mọi việc một cách từ tốn.

Bù lại, vận may tài lộc lại ghé thăm tuổi Sửu. Dự báo có sự hỗ trợ nào đó giúp bản mệnh cải thiện được vấn đề tài chính, dù ít ai hay nhiều con giáp này cũng nhớ trân trọng những gì mình đang có.

Tình hình sức khỏe của bản mệnh có dấu hiệu đi xuống. Có thể con giáp này muốn làm thêm nhiều việc nữa nhưng hãy dành cho mình đủ thời gian để thư giãn đã. Bản mệnh có sức khỏe cũng mới thực hiện được các dự định của mình.

Tuổi Dần

Tuổi Dần nên dành nhiều thời gian hơn trong các nhóm làm việc bởi vì nguồn năng lượng tập thể, cũng như những ý tưởng từ mọi người sẽ giúp con giáp này trở nên tích cực và thực tế hơn.

Con giáp này được nhắc nhở hãy cảnh giác với tính khí bốc đồng, bởi vì nếu không thận trọng, những nỗ lực của tuổi Dần sẽ không hiệu quả nữa rồi. Hãy thật thận trọng trước mọi lựa chọn và quyết định của mình.

Ngũ hành xung khắc cho thấy con giáp này có thể gặp khó khăn về tiền bạc, thậm chí có người còn phải đi vay tiền để trang trải cuộc sống. Ngoài ra, để an toàn, bản mệnh vẫn phải kiểm soát lại chi tiêu nữa.

Tuổi Mão

Tuổi Mão có thể dễ dàng lôi cuốn một người nào đó vào cuộc trao đổi với mình, nhưng nếu muốn họ dốc lòng thì đây lại là một câu chuyện khác. Đừng kỳ vọng quá nhiều, hãy cứ thể hiện là mình biết lắng nghe.

Trong ngày mới này, một chút thay đổi đầy bất ngờ trong cách ứng xử của bản mệnh sẽ khiến nhiều người phải ngạc nhiên, bởi vì họ không nghĩ là con giáp này như thế. Hãy cho họ thấy một khía cạnh khác, một con người rất khác của mình.

Tình hình sức khỏe của bản mệnh có phần xuống dốc, có thể vì ít được đi ra ngoài nên con giáp này không được hít thở không khí trong lành mà thôi. Ngoài ra, bản mệnh cũng cần đa dạng đồ ăn, thức uống để cải thiện tình hình hiện tại, tránh tình trạng chán ăn.

Tuổi Thìn

Hôm nay mang lại tin vui liên quan đến tiền bạc giúp tuổi Thìn bớt lo lắng, hoang mang trong lòng. Thế nhưng khi có tiền đừng vì mừng quá mà tiêu hoang phí, những ngày sau còn chưa biết như thế nào.

Tuổi Thìn dường như có xu hướng suy diễn mọi việc, có thể con giáp này đang tự ép bản thân quá. Mọi người đều cần thời gian, và bản mệnh cũng vậy. Hãy chia sẻ những cảm xúc, suy nghĩ của mình về ngày hôm nay với mọi người, nếu nó khiến cho con giáp này cảm thấy bí bức, khó chịu.

Con giáp này được nhắc nhở không nên để những chi tiết nhỏ nhặt đe dọa bản mệnh, nếu cảm thấy việc gì quá sức thì cũng không cần phải cố quá đâu. Hãy để mọi thứ diễn ra tử tế, tốt đẹp và chậm rãi.

Tuổi Tỵ

Những cơ hội sẽ đến với tuổi Tỵ một cách nhanh chóng, hãy nắm lấy chúng nhưng đừng vồ vập, hấp tấp, bản mệnh nên có sự chọn lựa sao cho phù hợp để sử dụng chúng hiệu quả nhất.

Lúc này các hoạt động tương tác xã hội là điều mà bản mệnh mong đợi, tuy nhiên, nếu gặp khó khăn với mong muốn này thì hãy dành thời gian cho một buổi tối bên gia đình. Ít nhất thì điều đó cũng khiến cho con giáp này thấy thoải mái hơn.

Theo quan niệm dân gian, ngày mới hôm nay là ngày cần kiêng cữ các việc như cưới gả, xây cất nhà, trổ cửa gắn cửa, các việc thủy lợi… Con giáp này nên thực lưu tâm và bố trí các công việc sao cho phù hợp để có được sự thuận lợi.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ cẩn trọng kẻo sai sót. Lý lẽ mà ai đó đưa ra có thể khá lạnh lùng, khó chịu, nhưng rõ ràng họ đã đúng. Hãy lắng nghe lời khuyên của họ và có sự cân nhắc nhất định, thay vì để gió thoảng qua tai.

Trong ngày mới này, bản mệnh có cơ hội thể hiện bản thân về mặt thẩm mỹ hoặc các lĩnh vực khác, và điều đó khiến con giáp này được chú ý, quan tâm nhiều hơn. Tuổi Ngọ hoàn toàn có thể tự tin và những thể hiện của mình vào thời điểm này.

Trên phương diện sức khỏe, tuổi Ngọ được nhắc nhở chú ý đến vấn đề dinh dưỡng của cơ thể. Nếu đang thực hiện chế độ ăn kiêng, con giáp này hãy đảm bảo sự phù hợp với thể trạng. Ngoài ra hôm nay, bản mệnh lưu ý không nên tác động đến đầu.

Tuổi Mùi

Dự báo là có người hỗ trợ tiền bạc hoặc đồ vật, tặng quà giá trị mang lại cho tuổi Mùi không ít niềm vui. Tại thời điểm khó khăn như hiện tại, có thể thấy không phải ai cũng đủ may mắn được như bản mệnh.

Tuy nhiên, sức khỏe của tuổi Mùi không được tốt, bản mệnh làm gì cũng thấy khó chịu, cơ thể nặng nề. Và muốn sớm khỏe lại, dù mệt đến mấy bản mệnh vẫn cố gắng ăn uống để đảm bảo có sức chiến đấu với bệnh tật.

Ngoài ra, theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày mới hôm nay là ngày không nên trị bệnh ở phía trong khớp cổ chân, khí xung và xương bánh chè. Do vậy, bản mệnh nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại các vị trí đó.

Tuổi Thân

Khi niềm hạnh phúc, cảm giác tích cực tràn ngập trong tâm hồn, tuổi Thân hãy chia sẻ nụ cười niềm vui với mọi người, để tất cả có một ngày thật ý nghĩa. Đừng giấu những niềm vui ấy cho riêng mình.

Đào hoa vượng khiến tuổi Thân không biết chọn ai trong số những người mình đang tìm hiểu. Nên ở gần người mà bản mệnh có thể tìm thấy điểm chung, hoặc ít nhất bản mệnh có thể chia sẻ nội tâm của mình với họ, nhờ thế mới bình yên và thấy dễ chịu hơn trong tâm hồn.

Sau một quãng thời gian dài đầy căng thẳng, mệt mỏi, có thể khiến tuổi Thân cảm thấy mất phương hướng. Vậy thì con giáp này hãy cho bản thân thêm thời gian để thư giãn và nạp năng lượng. Sự thực là bản mệnh rất cần được nghỉ ngơi.

Tuổi Dậu

Những điều hấp dẫn và đầy thú vị đang khiến tuổi Dậu bận rộn, vui vẻ mỗi ngày. Bản mệnh đừng quên tìm những người đồng hành với mình và chia sẻ với họ những điều thú vị đó.

Công việc cũng đã bắt đầu vào guồng quay quen thuộc đối với tuổi Dậu. Hãy tìm những người cộng sự sẵn sàng để hành động cùng với mình, thay vì chỉ nói suông. Nếu con giáp này muốn công việc hiệu quả thì điều quan trọng nhất chính là tìm được đối tác phù hợp.

Vận trình sức khỏe cải thiện, bản mệnh cũng suy nghĩ lạc quan hơn trong các vấn đề xảy ra với mình, nhờ thế mà dù có chuyện gì cũng từ từ gỡ rối. Thậm chí vấn đề tiền bạc cũng được con giáp này giải quyết ổn thỏa.

Tuổi Tuất

Sau những nỗ lực, cố gắng hết mình, tuổi Tuất đã đạt được những thành quả đáng giá, không chỉ về mặt tài chính. Hãy ăn mừng chiến thắng của bản thân, bản mệnh thực sự có một ngày ý nghĩa.

Tuy nhiên sẽ có những căng thẳng không đáng có mà tuổi Tuất phải đối mặt. Nếu con giáp này cảm thấy mình đang thu hút những nhân vật không phù hợp, tốt nhất là hãy ngừng tương tác lại. Đừng kéo ai đó vào những mối quan hệ mà bản mệnh hoàn toàn không hứng thú.

Để đảm bảo sức khỏe thì tuổi Tuất cố gắng đi ngủ sớm, ăn uống đầy đủ, nhớ ăn hoa quả để có sức đề kháng. Không có gì quan trọng bằng sức khỏe lúc này, do đó nhất định không được chủ quan.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi có cơ hội phát huy năng lực có tính chuyên môn cao. Là một người khôn ngoan và thận trọng trong mọi công việc, bản mệnh luôn luôn có sự lựa chọn kỹ càng trước khi hành động. Vậy thì đừng vội thay đổi những suy nghĩ của mình.

Trên phương diện tình cảm, dự báo có nguy cơ mâu thuẫn giữa các cặp đôi. Con giáp này có thể tránh được việc này bằng cách nhường nhịn đối phương một chút vì bản mệnh có thắng mà tình cảm cứ căng thẳng thì cũng đâu có vui.

Trong ngày này, người mang thai không nên tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở hướng Đông phía trong phòng, cửa phòng, tổ chim hoặc lồng chim. Bởi việc làm đó có thể làm ảnh hưởng đến cả mẹ và bé.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!