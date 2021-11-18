Tử vi thứ Sáu, ngày 19/11/2021 của 12 con giáp: Dần - Thìn có một ngày suôn sẻ, làm việc gì cũng thuận lợi, Tỵ - Mùi gặp họa tiểu nhân quấy rối

Tâm linh - Tử vi 18/11/2021 06:15

Tử vi ngày mới, thứ Sáu 19/11/2021 của 12 con giáp cho biết, Dần - Thìn có một ngày suôn sẻ, làm việc gì cũng thuận lợi, Tỵ - Mùi gặp họa tiểu nhân quấy rối. Cùng xem hết để biết chi tiết nhé!

Tuổi Tý

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay, người tuổi Tý bị Thương Quan án ngữ vận trình trong ngày thứ sáu này nên có thể đưa ra những quyết định vội vàng, thiếu tỉnh táo dẫn đến thất thoát tiền bạc, tài sản.

Do đó bạn cần hết sức thận trọng, nghĩ trước tính sau, có thể tham khảo ý kiến của người khác để hạn chế rủi ro xuống mức thấp nhất. Sự hiếu thắng ở thời điểm này chỉ khiến bạn thiệt thòi chứ không hề nâng đỡ con đường quan lộ của bản mệnh phát triển.

 

Tuổi Sửu

Lục Hợp che chở cho người tuổi Sửu nên bản mệnh có một ngày đường tình duyên khởi sắc rực rỡ, hạnh phúc ngập tràn. Người độc thân có nhiều cơ hội tìm được một nửa ưng ý qua giới thiệu của bạn bè, người thân.

Chính Ấn còn là cát thần soi bóng đường công danh sự nghiệp của những chú Trâu thêm phần hanh thông. Người tuổi Sửu chăm chỉ lại được nâng đỡ, nên dịp này thu về nhiều lời khen ngợi và khoản thưởng xứng đáng. Bạn sắp có cơ hội ăn mừng thật lớn rồi đấy.

 

Tuổi Dần

Hôm nay người tuổi Dần gặp may mắn về đường tài chính nhờ có Thiên Tài chiếu mệnh. Bản mệnh có thể được hưởng lộc từ những kế hoạch đầu tư kinh doanh tưởng chừng như không có kết quả từ trước đó nên tài vận đang rất dư dả, có khoản tích lũy đáng kể, không sợ thiếu thốn.

Người làm công ăn lương nhận được thêm cơ hội kiếm tiền ngoài lề. Việc này có thể khiến bạn mất nhiều thời gian nhưng bù lại tiền bạc dồi dào, dư dôi thoải mái cho việc chi tiêu hơn nên bạn vẫn cố gắng bằng hết sức mình.

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Ảnh minh họa: Internet
 

Tuổi Mão

Cục diện Tý Mão Tương Hình gây ra những khúc mắc trong mối quan hệ của người tuổi Mão trong hôm nay. Sự mâu thuẫn, bất đồng giữa các thành viên không ngừng xảy ra, không khí đầm ấm gia đình trở nên xa vời, thay vào đó là sự căng thẳng, cơm chẳng lành canh chẳng ngọt.

Bù lại, Chính Tài nâng đỡ nên vận trình tài lộc của con giáp này vô cùng hanh thông, con đường phía trước rộng mở. Nguồn thu được tăng thêm kha khá, bạn cũng biết cách quản lý tài chính, chắt bóp chi tiêu, tằn tiện tiết kiệm nên cũng để ra được một khoản kha khá cho mình. Đây là niềm an ủi không nhỏ sau những buồn phì chuyện tình cảm cho con giáp này.

 

Tuổi Thìn

Ngày có sự xuất hiện của quý nhân Tam Hợp giúp người tuổi Thìn có một ngày suôn sẻ, làm việc gì cũng thuận lợi. Nếu bạn còn độc thân thì chớ từ bỏ cơ hội gặp gỡ với người khác phái trong ngày hôm nay, quý nhân chỉ lối dẫn đường, có thể bạn sẽ tìm thấy tình yêu mà mình đã mong mỏi từ bấy lâu.

Thiên Ấn còn hỗ trợ những chú Rồng trong công việc. Kế hoạch tiến triển thuận lợi theo những gì bạn đã tính toán từ trước. Dù có gặp khúc mắc cũng sẽ nhanh chóng được quý nhân chỉ điểm, tìm ra lối thoát phá vỡ thế bế tắc.

Con giáp này nhanh nhẹn và biết nắm bắt thời cơ, quảng giao, khéo léo lại có quý nhân giúp nên dễ dàng tỏa sáng ở nơi làm việc. Tất cả những điều này sẽ là bước đệm vững chắc cho con đường thăng tiến của bạn trong tương lai.

 

Tuổi Tỵ

Thiên Quan xuất hiện trong tử vi thứ sáu của người tuổi Tỵ là điềm báo có tiểu nhân quấy nhiễu, nhắc nhở con giáp này chớ nên chủ quan. Những lúc như ngày hôm nay đòi hỏi rất nhiều sự kiên nhẫn của bạn.

Kim – Hỏa xung khắc, đường tình duyên trắc trở khiến cho bản mệnh thấy chán nản và không biết nên làm gì để thoát khỏi tình trạng bế tắc này. Dù bạn yêu đối phương rất nhiều nhưng không tránh được sự thất vọng về cách cư xử vô lý của người ấy.

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Ảnh minh họa: Internet
 

Tuổi Ngọ

Tý Ngọ Tương Xung báo hiệu một ngày vận trình kém sắc với người tuổi Ngọ. Bản mệnh sẽ trải qua không ít chuyện muộn phiền. Công việc không kịp tiến độ, khiến tinh thần xuống dốc. Có người còn thấy công việc lặp đi lặp lại nhàm chán, muốn nhảy việc ở thời điểm này.

Ngũ hành xung khắc là dấu hiệu cho thấy đường tình cảm của con giáp này không được suôn sẻ. Người có đôi có những mâu thuẫn về chuyện nuôi dạy con cái, hoặc vấn đề cơm áo gạo tiền Người độc thân vẫn chưa gặp được người ưng ý. Có thể yêu cầu của bạn quá cao nên khó lòng tìm được người nào có thể đáp ứng mọi tiêu chuẩn mình đề ra.

 

Tuổi Mùi

Tý Mùi Tương Hại là điềm báo nhắc nhở người tuổi Mùi sẽ có một ngày khá vất vả và chịu nhiều áp lực về mặt tinh thần. Không những phải đối diện với khối lượng công việc đồ sộ mà còn phải lo đề phòng kẻ xấu hãm hại đường quan lộc, cản bước đường thăng tiến.

Đường tình duyên của con giáp này không mấy khả quan. Vợ chồng thiếu thời gian bên nhau nên dễ nảy sinh khoảng cách, lòng tin tưởng cũng vơi đi ít nhiều, dễ tạo cơ hội cho kẻ thứ 3 chen chân vào phá hoại. Đôi bên cùng chán nản và có cảm giác bế tắc về mối quan hệ này.

 

Tuổi Thân

Bán Hợp mang đến nhiều tin vui cho người tuổi Thân trong hôm nay. Vận trình gặp hung hóa cát, mọi sự trôi chảy, có thể tiến hành việc quan trọng trong thời điểm này, tỷ lệ thành công khá cao. Hơn nữa, bản mệnh vượng vận quý nhân, các mối quan hệ xã giao ngày càng tốt đẹp, thúc đẩy công việc trôi chảy, sự nghiệp thăng tiến hơn nữa.

Lại thêm Tỷ Kiên trợ lực, tinh thần làm việc của những chú Khỉ nâng cao. Bản mệnh có chí tiến thủ, có tham vọng trong sự nghiệp nên luôn thể hiện thái độ cầu thị, ham học hỏi từ người khác. Điều đó giúp con giáp này dễ dàng “ghi điểm” với lãnh đạo.

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Ảnh minh họa: Internet
 

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu đối mặt với cục diện Tương Phá trong hôm nay nên công việc của bản mệnh gặp nhiều trục trặc do kẻ tiểu nhân rắp tâm hãm hại. Con giáp này quá vô tư, chẳng biết phải phòng ai tránh ai, biết người biết mặt không biết tâm nên rất dễ bị lợi dụng lúc nào không hay.

Bù lại, chuyện tình cảm của người tuổi Dậu khá tốt. Đôi lứa đạt được sự hòa hợp hiếm có, không còn nhiều mâu thuẫn và bất đồng như trước, những vết nứt tình cảm trước đó cũng được bù đắp lại, tình cảm càng ngày càng thêm mặn nồng.

 

Tuổi Tuất

Công việc của người tuổi Tuất trong ngày này khá thuận lợi nhờ sự giúp sức của Thiên Ấn. Tất cả cũng đến từ thái độ lạc quan, tích cực, cầu tiến nên bạn dễ dàng gặt hái thành công ngoài mong đợi. Hãy luôn để ý, lắng nghe, để tâm tìm kiếm những cơ hội mới để thử sức và khẳng định mình.

Trong chuyện tình cảm, đôi bên xảy ra nhiều mâu thuẫn, tranh cãi gay gắt để bảo vệ cái tôi cá nhân của mình, không ai chịu lắng nghe đối phương nói gì, nghĩ gì. Người độc thân có nhiều nỗi niềm khó nói, dù rất muốn có được tình yêu nhưng những rào cản tâm lý khiến cho bản mệnh không dám mở lòng mình, e ngại bị tổn thương.

 

Tuổi Hợi

Với người tuổi Hợi, Thực Thần mang tới cho con giáp này nhiều cơ hội để kiếm tiền. Đây không phải là chuyện gì quá viển vông, nhất là với người đang theo nghiệp kinh doanh buôn bán. Hãy vững tin vào bản thân mình và nắm bắt cơ hội ngay khi có được.

Cát khí lan tràn còn giúp tình cảm có bước tiến triển theo chiều hướng tốt. Bạn nhanh chóng xóa bỏ những mâu thuẫn tình cảm trước kia và tạo dựng những kỉ niệm đẹp đẽ. Có thể tranh thủ cơ hội này để tiến thêm một bước, bày tỏ tấm lòng với đối phương.

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Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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