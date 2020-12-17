Tử vi thứ Sáu ngày 18/12/2020 của 12 con giáp: Tuổi Mùi tiền bạc thụt lùi, tuổi Dậu đổi đời lên hương

Tâm linh - Tử vi 17/12/2020 06:00

Dưới đây là tử vi thứ Sáu ngày 18/12/2020 của 12 con giáp, tuổi Mùi tiền bạc thụt lùi, nợ ngập đầu. Tuổi Dậu đổi đời lên hương, giàu sang vô đối.

Tử vi thứ Sáu ngày 18/12/2020 của 12 con giáp giúp bản mệnh lường trước được những điều xảy ra trong ngày để có cách giải quyết êm đẹp.

Tử vi thứ Sáu ngày 18/12/2020 của tuổi Tý

tu vi thu sau ngay 18/12/2020 cua 12 con giap 1
Tử vi thứ Sáu ngày 18/12/2020 của tuổi Tý công việc đột phá - Ảnh minh họa: Internet

Tý có nhiều đột phá trong công việc, tiền bạc đổ về tiêu hoài không hết. Những người tuổi Tý tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu có, làm một tiêu mười, không còn sợ bất cứ ai cản đường thăng tiến. Hôm nay, bạn có nhiều cơ hội gặp gỡ đối tác làm ăn nên công việc thuận buồm xuôi gió. Trong chuyện tình cảm, bạn cũng có nhiều cơ hội tìm được ý trung nhân.

Tử vi thứ Sáu ngày 18/12/2020 của tuổi Sửu

Theo dự đoán của tử vi 12 con giáp, tuổi Sửu được đánh giá khá cao tài năng cũng như khả năng ứng biến của mình. Vận tình duyên, tài lộc của bạn khá vượng sắc, muốn gì được nấy tha hồ hưởng vinh hoa phú quý. Trong công việc, bạn được cấp trên trọng dụng nên việc thăng chức là điều bình thường.

Tử vi thứ Sáu ngày 18/12/2020 của tuổi Dần

Theo tử vi thứ Sáu của 12 con giáp, tuổi Dần bước ra đường là lộc lá đổ về, không đếm xuể. Hôm nay, bạn nhận được nhiệm vụ khá quan trọng, cấp trên sẽ theo dõi việc bạn làm. Dần nên tập trung vào công việc của mình để không gây ra nhiều sai sót đáng tiếc.

Tử vi thứ Sáu ngày 18/12/2020 của tuổi Mão

tu vi thu sau ngay 18/12/2020 cua 12 con giap 2
Tử vi thứ Sáu ngày 18/12/2020 của tuổi Mão vận trình không như ý - Ảnh minh họa: Internet

Vận trình của tuổi Mão không như ý muốn, xảy ra nhiều chuyện buồn, không đáng có. Hôm nay bạn phải đưa ra nhiều quyết định quan trọng cho bản thân nên tinh thần khá căng thẳng. Vì vậy nên bình tĩnh, sáng suốt đừng để mắc sai lầm trong những quyết định của mình làm ảnh hưởng đến vận trình.

Tử vi thứ Sáu ngày 18/12/2020 của tuổi Thìn

Thìn có chuyện không vui trong công việc lẫn chuyện tình cảm. Mối quan hệ của bạn xảy ra nhiều chuyện buồn, có kẻ thứ ba chen vào khiến cả hai mâu thuẫn, tranh cãi gay gắt. Trong công việc, bạn bị đồng nghiệp hãm hại nên tinh thần khá mệt mỏi, làm nhiều nhưng không được công nhận.

Tử vi thứ Sáu ngày 18/12/2020 của tuổi Tỵ

Tinh thần của bạn khá tốt nên công việc đang phụ trách được thực hiện suôn sẻ. Bạn nên tập trung làm việc đừng để chuyện riêng tư làm ảnh hưởng đến vận trình đang thuận lợi của mình. Bên cạnh đó cũng nên thận trọng trong lời ăn tiếng nói để không khiến người khác xa lánh.

Tử vi thứ Sáu ngày 18/12/2020 của tuổi Ngọ

Theo tử vi mới nhất, Ngọ có tài nhìn xa trông rộng nên công việc có nhiều bước tiến vượt trội. Trong ngày, bạn khá thẳng tính nên có thể khiến người khác cảm thấy khó chịu. Thế nên hãy cẩn thận lời ăn tiếng nói của mình để không làm phật lòng bất cứ ai trong công việc lẫn mối quan hệ mới của mình.

Tử vi thứ Sáu ngày 18/12/2020 của tuổi Mùi

tu vi thu sau ngay 18/12/2020 cua 12 con giap 3
Tử vi thứ Sáu ngày 18/12/2020 của tuổi Mùi gặp nhiều sai sót - Ảnh minh họa: Internet

Mùi bị nhiều việc nhỏ nhặt làm phân tâm nên công việc xảy ra nhiều sai sót không đáng có. Cấp trên cũng có cái nhìn không mấy ấn tượng về bạn. Đồng nghiệp không ưa vì tính cách kiêu ngạo của bạn trong thời điểm này. Thế nên hãy biết thay đổi để không khiến người khác xa lánh.

Tử vi thứ Sáu ngày 18/12/2020 của tuổi Thân

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Thân không còn gặp tiểu nhân hãm hại hay cản đường thăng tiến. Trong công việc, bạn được đồng nghiệp yêu mến nên gặp khó khăn đến mấy cũng vượt qua được. Trong chuyện tình cảm, Thân độc thân cũng gặp được người như ý. Người có gia đình, vợ chồng ngày càng hòa hợp, yêu thương nhau hơn.

Tử vi thứ Sáu ngày 18/12/2020 của tuổi Dậu

Dậu sở hữu tài sản vô cùng khủng, làm một hưởng mười tiêu hoài không hết. Trong công việc, bạn được cấp trên yêu mến, đánh giá cao tài năng. Đặc biệt sẽ giao cho bạn nhiều dự án lớn, hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận và thực hiện thật tốt để không bị ai xem thường.

Tử vi thứ Sáu ngày 18/12/2020 của tuổi Tuất

Tuất muốn gì được nấy, tha hồ tận hưởng khối tài sản khủng tiết kiệm bấy lâu nay. Trong công việc, cấp trên sẽ ưu tiên cho bạn giữ nhiệm vụ quan trọng. Vì vậy hãy biết tận dụng cơ hội để đổi đời, đổi vận trong thời điểm vàng kim này.

Tử vi thứ Sáu ngày 18/12/2020 của tuổi Hợi

tu vi thu sau ngay 18/12/2020 cua 12 con giap 4
Tử vi thứ Sáu ngày 18/12/2020 của tuổi Hợi thăng tiến - Ảnh minh họa: Internet

Hợi có điềm báo thăng tiến, công danh cao ngút trời. Trong công việc, bạn có nhiều ý tưởng sáng tạo nên được trọng dụng. Trong chuyện tình cảm, bạn cũng tìm được duyên lành như ý, mối quan hệ ngày càng thắm thiết, gắn bó hơn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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