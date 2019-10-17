Tử vi thứ Sáu ngày 18/10/2019 của 12 con giáp: Tuổi Mùi vướng thị phi, tuổi Thân thành công bất ngờ

Ngày mới, người tuổi Tý có điềm xui rủi, tiểu nhân quấy phá. Bạn nên bình tĩnh để tìm ra phương án ứng phó.

Xem tử vi thứ Sáu ngày 18/10/2019 của 12 con giáp để biết vận trình công việc, tài lộc và tình duyên trong ngày.

Theo tử vi ngày mới , người tuổi Sửu có thể gặp trở ngại trong tài lộc. Điềm hao tài dễ khiến bạn không trở tay kịp.

Chuyện tình cảm cũng không khả quan hơn. Mâu thuẫn có thể khiến cả hai mệt mỏi. Hãy cho nhau những lời giải thích, và cảm thông hơn.

Bù lại, công việc lại khá suôn sẻ, bạn có nhiều cơ hội thể hiện năng lực.

Tử vi thứ Sáu ngày 18/10/2019 của tuổi Dần

Tử vi thứ Sáu ngày 18/10/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần đừng quá nóng vội trong ngày mới. Nhất là với người kinh doanh, hãy đợi thời để đầu tư sinh lợi nhuận cao nhất.

Người đi làm nên kiên trì hơn, cơ hội vẫn chưa tới.

Tử vi thứ Sáu ngày 18/10/2019 của tuổi Mão

Theo tử vi mới nhất, người tuổi Mão khá may mắn trong ngày mới. Quý nhân là người chỉ đường giúp bạn giải quyết khó khăn.

Tài lộc thuận lợi hơn trước, nhất là với người kinh doanh.

Tử vi thứ Sáu ngày 18/10/2019 của tuổi Thìn

Công danh sự nghiệp của tuổi Thìn thuận lợi trong ngày mới. Tài lộc cũng ổn định. Đặc biệt là tâm trạng của tuổi Thìn vui vẻ với tình duyên viên mãn.

Cuối ngày, tuổi Thìn nên dành thời gian cho gia đình nhiều hơn.

Tử vi thứ Sáu ngày 18/10/2019 của tuổi Tỵ

Tử vi thứ Sáu ngày 18/10/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ không phải lo lắng về chuyện tiền bạc trong ngày mới. Nguồn thu ổn định, bạn còn có cơ hội tăng thu nhập từ nguồn thu phụ.

Nhưng tình duyên kém sắc, khiến tâm trạng bạn có chút buồn phiền. Nhưng đây là những thử thách cả hai phải cố gắng vượt qua.

Tử vi thứ Sáu ngày 18/10/2019 của tuổi Ngọ

Ngày mới, người tuổi Ngọ kinh doanh suôn sẻ. Bạn có thể tìm được nguồn hàng hay đối tác tiềm năng.

Người đi làm gặp vận may tài lộc. Nguồn thu chính tăng nhờ khả năng của bạn được cấp trên nhìn nhận.

Tử vi thứ Sáu ngày 18/10/2019 của tuổi Mùi

Ngày mới, tuổi Mùi cẩn thận vướng thị phi, bị tiểu nhân hãm hại. Người kinh doanh cũng phải dè chừng thị phi.

Bù lại, tài lộc khá tốt, giúp tuổi Mùi thấy thoải mái hơn.

Tử vi thứ Sáu ngày 18/10/2019 của tuổi Thân

Tử vi thứ Sáu ngày 18/10/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Sau thời gian dài cố gắng, tuổi Thân có thành công bất ngờ. Một phần nhờ vận may, nhưng phần lớn là nhờ năng lực của bạn.

Người yêu nhau đang tính chuyện trăm năm, người có gia đình có điềm con cái.

Tử vi thứ Sáu ngày 18/10/2019 của tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Dậu có cơ hội phát triển bản thân trong ngày mới. Cấp trên có thể cho bạn cơ hội mới để phát huy năng lực.

Người độc thân sớm thoát cảnh cô đơn, tìm được nhân duyên tốt.

Tử vi thứ Sáu ngày 18/10/2019 của tuổi Tuất

Theo tử vi ngày mới, tuổi Tuất có điềm mâu thuẫn gia đạo hay tình duyên. Nhưng sẽ tìm được hướng giải quyết, hãy giữ chừng mực trong ăn nói.

Công việc có cơ hội thăng tiến hoặc có bước tiến mới.

Tử vi thứ Sáu ngày 18/10/2019 của tuổi Hợi

Tử vi thứ Sáu ngày 18/10/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: InternetInternet

Theo tử vi thứ Sáu ngày 18/10/2019 của 12 con giáp, người tuổi Hợi dù đang gặp khó khăn trong công việc cũng đừng chán nản. Đây là giai đoạn bạn cần giữ vững tinh thần để vượt qua trở ngại.

Tài lộc ổn định, tuổi Hợi không phải lo chuyện tiền bạc.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.