Tử vi thứ Sáu ngày 16/8/2019 của 12 con giáp: Tuổi Sửu mở cửa đón lộc, tuổi Mão thất thoát tiền bạc

Tâm linh - Tử vi 15/08/2019 11:58

Dưới đây là tử vi thứ Sáu ngày 16/8/2019 của 12 con giáp, tuổi Sửu thức dậy Thần Tài đã mang lộc đến tận cửa, tuổi Mão thất thoát khá nhiều tiền bạc đầu tư.

Tử vi thứ Sáu ngày 16/8/2019 của 12 con giáp vận trình thay đổi đột ngột, có lúc niềm vui đổ về liên tục nhưng vẫn không tránh được những điềm báo xấu xảy ra.

Tử vi thứ Sáu ngày 16/8/2019 của tuổi Tý

Tý có cơ hội thể hiện hết khả năng của mình. Vì được quý nhân giúp đỡ nên vận trình của bạn khá hanh thông, công việc tiến lên không ngừng. Bạn phải hết sức nghiêm túc tập trung vào những dự án mới được giao để đạt được kết quả như bản thân mong muốn, cấp trên kỳ vọng.

Tử vi thứ Sáu ngày 16/8/2019 của tuổi Sửu

tu vi thu sau ngay 16/8/2019 cua 12 con giap 1
Tử vi thứ Sáu ngày 16/8/2019 của tuổi Sửu có nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Sửu có nhiều may mắn liên quan đến chuyện tài chính. Theo tử vi 12 con giáp, bạn được Thần Tài mang lộc đến tận nhà, không lo túng thiếu hay vay mượn bất cứ nơi đâu. Hãy tận dụng sự thông minh và nhanh nhẹn của mình để ghi được điểm tuyệt đối trong mắt cấp trên.

Tử vi thứ Sáu ngày 16/8/2019 của tuổi Dần

Dần có một ngày vô cùng khó chịu, bực bội. Những chuyện buồn phiền đều đổ về cùng một lúc khiến bạn vô cùng ngột ngạt. Cấp trên luôn gây khó dễ khiến tinh thần của bạn sa sút trầm trọng. Thậm chí còn bị tiểu nhân cản đường thăng tiến, làm hoài không ngóc đầu lên được.

Tử vi thứ Sáu ngày 16/8/2019 của tuổi Mão

tu vi thu sau ngay 16/8/2019 cua 12 con giap 2
Tử vi thứ Sáu ngày 16/8/2019 của tuổi Mão bị tiểu nhân hãm hại - Ảnh minh họa: Internet

Mão gặp nhiều chuyện thị phi. Bạn bị tiểu nhân cản đường, rình rập nói xấu nên cấp trên không tin tưởng bạn. Vì vậy bạn cần bình tĩnh để thể hiện hết tài năng của mình, đừng để người khác có cơ hội cướp công.

Tử vi thứ Sáu ngày 16/8/2019 của tuổi Thìn

Theo tử vi mới nhất, Thìn tiền bạc rủng rỉnh, cứ hết rồi lại đầy không thiếu bất cứ thứ gì. Ngày thứ Sáu bạn có thể tha hồ mua sắm, tiêu xài thoải mái không lo thiếu thốn. Đồng thời bạn cũng nên dành thời gian cho gia đình để mọi người hiểu nhau hơn.

Tử vi thứ Sáu ngày 16/8/2019 của tuổi Tỵ

tu vi thu sau ngay 16/8/2019 cua 12 con giap 3
Tử vi thứ Sáu ngày 16/8/2019 của tuổi Tỵ thành công vang dội - Ảnh minh họa: Internet

Bạn có nhiều kế hoạch cho tương lai nên làm gì cũng thành công. Tỵ khá nhanh nhẹn lại biết nhìn xa trông rộng nên được cấp trên tin tưởng. Bạn hãy tận dụng cơ hội này để đẩy thuyền tiến về phía trước, đạt được thành tựu lớn hơn.

Tử vi thứ Sáu ngày 16/8/2019 của tuổi Ngọ

Ngày thứ Sáu của bạn khá vội vã. Công việc được đẩy nhanh tiến độ nên bạn cần tập trung hết công suất. Vì vậy hãy tránh những việc yêu đương để không ảnh hưởng đến công việc của mình. Đây là thời điểm tốt để bạn thực hiện được ước mơ của mình bao nhiêu năm nay.

Tử vi thứ Sáu ngày 16/8/2019 của tuổi Mùi

tu vi thu sau ngay 16/8/2019 cua 12 con giap 4
Tử vi thứ Sáu ngày 16/8/2019 của tuổi Mùi lạc quan yêu đời hơn - Ảnh minh họa: Internet

Mùi có nhiều suy nghĩ tích cực hơn, lạc quan hơn. Bạn không còn mang bộ mặt ủ dột để đối mặt với mọi thứ. Thay vào đó là nụ cười tươi và tinh thần yêu đời. Nhờ vậy mà vận trình của bạn thay đổi khá nhiều, tiền bạc đổ về như nước.

Tử vi thứ Sáu ngày 16/8/2019 của tuổi Thân

Thân được quý nhân soi đường dẫn lối nên công việc có phần thuận lợi hơn nhiều. Bạn không còn phải đối mặt với những vấn đề khó khăn trước đây của bạn thân. Nói chung Thân sẽ có một ngày vô cùng khởi sắc, chuyện gì cũng thành công vang dội.

Tử vi thứ Sáu ngày 16/8/2019 của tuổi Dậu

Dậu nên thận trọng trong chuyện tiền bạc. Bởi có tiểu nhân sẽ hãm hại khiến bạn mang tiếng xấu với người khác. Vì vậy đừng tin tưởng bất cứ ai, đừng cho vay mượn. Ngày cuối tuần tinh thần của bạn vô cùng căng thẳng và có thể sẽ mất khá nhiều tiền.

Tử vi thứ Sáu ngày 16/8/2019 của tuổi Tuất

tu vi thu sau ngay 16/8/2019 cua 12 con giap 5
Tử vi thứ Sáu ngày 16/8/2019 của tuổi Tuất được cát tinh chiếu mệnh - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, vận trình của Tuất được cát tinh chiếu mệnh nên mọi sự hanh thông. Nhất là về vấn đề tiền bạc, công việc. Ngày cuối tuần, bạn đánh đâu thắng đó. Hãy mạnh dạn đầu tư vào những vụ làm ăn cùng bạn bè. Chắc chắn bạn sẽ nhận được nhiều lộc trời ban, tiêu xài không hết.

Tử vi thứ Sáu ngày 16/8/2019 của tuổi Hợi

Vận trình của Hợi khá lận đận về chuyện tình duyên. Đường tiền bạc không như bản thân mong muốn. Nếu muốn hùn hạp làm ăn thì không nên, bởi sẽ đánh mất nhiều tiền bạc, bản mệnh sẽ rước nhiều buồn phiền vào người. Không chỉ vậy còn ảnh hưởng đến những dự án trong tương lai.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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