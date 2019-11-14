Tử vi thứ Sáu ngày 15/11/2019 của 12 con giáp: Tuổi Dần vận trình sa sút, tuổi Tỵ thất thoát tài sản

Ngày mới, người tuổi Tý có cơ hội thăng tiến trong công việc. Thu nhập cũng tăng. Đây đều là nhờ vào những cố gắng không ngừng của bạn.

Xem tử vi thứ Sáu ngày 15/11/2019 của 12 con giáp để biết vận trình công việc, tài lộc và tình duyên trong ngày.

Theo tử vi ngày mới , người tuổi Sửu có cơ hội trong kinh doanh. Người làm công nên kiên trì với kế hoạch đang làm.

Dù vậy, bạn đừng quá bận rộn mà quên dành thời gian cho gia đình và người ấy.

Tài lộc không tăng, nhưng vẫn đủ để bạn tiêu xài.

Tử vi thứ Sáu ngày 15/11/2019 của tuổi Dần

Tử vi thứ Sáu ngày 15/11/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Vận trình của tuổi Dần có chút sa sút. Bạn nên cẩn thận hiểu lầm nhỏ nhưng ảnh hưởng lớn đến công việc.

Cuối ngày, tuổi Dần nên cẩn thận với các quyết định về tiền bạc.

Tử vi thứ Sáu ngày 15/11/2019 của tuổi Mão

Tuổi Mão gặp chút trở ngại trong công việc. Nhưng cuối ngày, nhờ sự kiên định và nỗ lực, mọi khó khăn đều được giải quyết.

Về tiền bạc, tuổi Mão nên đầu tư, hay tiết kiệm, hơn là tiêu vào những việc chưa cần thiết.

Tử vi thứ Sáu ngày 15/11/2019 của tuổi Thìn

Theo tử vi mới nhất, tuổi Thìn nên cẩn trọng tiểu nhân hãm hại. Họ có thể canh lúc bạn không cảnh giác mà giở trò.

Với chuyện tình cảm, người đang yêu nên kiên nhẫn với nhau hơn vào ngày này.

Tử vi thứ Sáu ngày 15/11/2019 của tuổi Tỵ

Tử vi thứ Sáu ngày 15/11/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Tý có điềm thất thoát tài sản hay mất mát tiền trong ngày mới. Với các mối làm ăn hợp tác, bạn nên xem xét kỹ hơn.

Những lúc mệt mỏi, chán nản, gia đình và người ấy sẽ là động lực lớn nhất cho bạn.

Tử vi thứ Sáu ngày 15/11/2019 của tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ có một ngày mới khá thoải mái. Công việc trôi chảy, tiền bạc đủ đầy khiến bạn vui vẻ cả ngày.

Dù vậy, cuối ngày bạn nên dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn.

Tử vi thứ Sáu ngày 15/11/2019 của tuổi Mùi

Tuổi Mùi có thể gặp chút trở ngại trong công việc. Thị phi khiến bạn mỏi mệt. Nhưng hãy chứng minh bản lĩnh của mình.

Tuổi Mùi được quý nhân giúp đỡ trong chuyện tình cảm.

Tử vi thứ Sáu ngày 15/11/2019 của tuổi Thân

Tử vi thứ Sáu ngày 15/11/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân có niềm vui bất ngờ vào đầu ngày, có thể là trong công việc hay tài chính.

Dù vậy, cặp đôi có dấu hiệu mâu thuẫn vào cuối ngày.

Tử vi thứ Sáu ngày 15/11/2019 của tuổi Dậu

Tuổi Dậu hãy duy trì cố gắng trong ngày mới. Thu nhập phụ có thể tăng nếu bạn kiên trì.

Gia đạo và tình duyên sẽ là điểm tựa vững chắc cho bạn.

Tử vi thứ Sáu ngày 15/11/2019 của tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Tuất nên giữ thái độ kiên định trong công việc. Cơ hội đến thì đừng bỏ lỡ.

Tài lộc vẫn ổn định, bạn nên cân nhắc chi tiêu để tránh hao hụt vào cuối tháng.

Tử vi thứ Sáu ngày 15/11/2019 của tuổi Hợi

Tử vi thứ Sáu ngày 15/11/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi thứ Sáu ngày 15/11/2019 của 12 con giáp, tuổi Hợi có cơ hội thể hiện năng lực trong công việc.

Tài lộc đang khởi sắc, đặc biệt là vào cuối ngày.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.