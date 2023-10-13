Tử vi thứ Sáu ngày 13/10: 3 con giáp sung sướng như vua, ví ngày một căng tràn, vận trình rực sáng hơn trăng rằm, cơ đồ lẫy lừng

Tâm linh - Tử vi 13/10/2023 05:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây thoát khỏi nghèo khó, tiền bạc sung túc trong ngày 13/10.

Tuổi Ngọ

Ngọ sống khá phóng khoáng, thích tự do, không muốn bị gò bó. Trong ngày 13/10, Ngọ sẽ có được những gì mình mơ ước. Những áp lực công việc bấy lâu nay cũng được giải quyết êm đẹp, không còn khiến tâm trạng của bạn tệ hại như trước. Thời điểm này, bạn nên chú trọng vào những kỹ năng mềm của bản thân.

Chắc chắn khi rèn luyện những điều đó, bạn sẽ có một tương lai tươi sáng ngoài mong đợi. Bởi Ngọ có số quý nhân nên đi đâu, làm gì cũng được người khác yêu mến, giúp đỡ. Bạn làm gì hết mình nên ông trời sẽ không phụ lòng.

Tử vi thứ Sáu ngày 13/10: 3 con giáp sung sướng như vua, ví ngày một căng tràn, vận trình rực sáng hơn trăng rằm, cơ đồ lẫy lừng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi trong ngày 13/10, tuổi Thân chính là con giáp đã ôm hết tiền của trong thiên hạ vào nhà, vét sạch ví của thần tài, sung sướng an nhàn đến tháng sau khiến ai cũng ghen tỵ.

Với tính cách mạnh mẽ, cá tính và kiên định nên người tuổi Thân hoàn toàn có đủ bản lĩnh để vượt qua nghịch cảnh, khốn khó đến mấy cũng không thể khiến tuổi Thân ngã quỵ. Vậy nên, ngay từ thuở độc thân tuổi Thân đã gầy dựng được sự nghiệp đáng ngưỡng mộ, có của ăn của để, thoải mái tiêu pha.

Càng về hậu vận tuổi Thân càng vững vàng trên đường công danh, thăng quan tiến chức nhanh như diều gặp gió. Trong thời gian tới con giáp này sẽ được thần tài ưu ái, nâng đỡ hết lòng. Vậy nên, vào thời điểm này Thân đã ôm hết tiền của trong thiên hạ vào nhà, vét sạch ví của thần tài, sung sướng an nhàn.

Tử vi thứ Sáu ngày 13/10: 3 con giáp sung sướng như vua, ví ngày một căng tràn, vận trình rực sáng hơn trăng rằm, cơ đồ lẫy lừng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Là những người thật thà, hay giúp đỡ người khác, chăm chỉ và kiệm lời, trong cuộc sống tuổi Sửu thường gặp được nhiều quý nhân nên dù phải đối mặt với nhiều sóng gió, cuối cùng họ sẽ luôn tìm được bến đỗ bình yên cho mình, công việc cũng được cấp trên ghi nhận, sự nghiệp có nhiều thành tựu đáng tự hào.

Trong ngày 13/10, tuổi Sửu nằm trong số những con giáp có tài có lộc. Có thể nói, các cơ hội làm giàu cứ đến liên tiếp với họ, thậm chí gối lên nhau, chỉ cần chăm chỉ và biết nắm bắt cơ hội thì nhìn đâu cũng thấy tiền, không lo nghèo khó.

Đặc biệt, tử vi học có nói, không cần phải nhìn đi đâu xa, ngay trong thời điểm này, tuổi Sửu sẽ thấy được sự thay đổi rõ rệt trong thu nhập cũng như những triển vọng tốt đẹp trong công việc của họ. Hãy cố gắng hết sức và tận dụng những cơ hội trời cho để gặt hái những thành tựu rực rỡ cho mình nhé.

Tử vi thứ Sáu ngày 13/10: 3 con giáp sung sướng như vua, ví ngày một căng tràn, vận trình rực sáng hơn trăng rằm, cơ đồ lẫy lừng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Phật Bà xuất hiện xua tan vận xui cho 3 con giáp liên tiếp các ngày 13, 14 và 15/10: May sẵn túi 10 gang để trước nhà, trên đầu đầy vàng, trong tay đầy bạc

Phật Bà xuất hiện xua tan vận xui cho 3 con giáp liên tiếp các ngày 13, 14 và 15/10: May sẵn túi 10 gang để trước nhà, trên đầu đầy vàng, trong tay đầy bạc

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây đổi đời giàu có, tiền tài đầy ắp liên tiếp các ngày 13, 14 và 15/10.

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