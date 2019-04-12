Đây chính là tử vi hàng ngày mới nhất thứ Sáu ngày 12/4/2019 của 12 con giáp, giúp bạn hình dung rõ nhất về vận trình công việc, sức khỏe , tình duyên, sự may mắn hay xui xẻo để biết cách phòng tránh.

Đặc biệt, Tý đừng nóng nảy, cũng đừng vì những lời ganh ghét, chê bai mà hằn học hay lớn tiếng với người khác kẻo rước thị phi vào người.

Ngày hôm nay Tý hãy thật tỉnh táo, sáng suốt trong chuyện tiền bạc. Bạn có thể khiến thu nhập của mình tăng thêm gấp bội nhờ biết nắm bắt thời cơ nhưng cũng có thể vì cả tin, cho người không đàng hoàng vay tiền mà chẳng thể lấy lại được.

Tuổi Sửu

Sửu đừng quá tin tưởng người ngoài, cũng đừng dại khờ nghĩ rằng ai đối tốt với mình đều là tri kỷ. Bởi lẽ, cố gắng tỏ ra thân thiết để lấy được lòng tin của mình chính là cách tiểu nhân thường dùng để làm điều xấu xa.

Hãy cứ thiện lương, nhân hậu và điềm đạm như bạn vốn dĩ. Bởi lẽ, Sửu là con giáp càng vui vẻ, tốt tính càng vượng vận tài lộc, có tiền ập vào nhà.

Tuổi Dần

Nhờ có cát tinh chiếu mệnh nên ngày 12/4/2019 của tuổi Dần sẽ vượng vận tài lộc, làm ăn suôn sẻ. Không chỉ mọi việc thuận lợi, Dần còn được cấp trên cất nhắc để thăng chức, tăng lương trong thời gian tới.

Hôm nay cũng là ngày vui với Dần, hãy cứ hết mình với những cuộc hẹn với bạn bè, ở bên người thân yêu của mình để hưởng trọn hạnh phúc nhé.

Mão không nên ra đường trong khung giờ từ 11 – 13h kẻo xui rủi ập vào người - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi Đông phương dự báo tuổi Mão cần giữ bình tĩnh trong ngày hôm nay, bởi sao xấu chiếu mệnh sẽ khiến bạn dễ xảy ra xung đột, bất hòa với người đối diện. Nếu đánh mất lí trí, để bản thân mất kiểm soát thì Mão phải trả giá rất đắt cho sai lầm của mình.

Mão không nên ra đường trong khung giờ từ 11 – 13h kẻo xui rủi ập vào người. Nếu có gì không vui hãy tìm đến người tuổi Hợi, Mùi để tâm sự bởi họ chính là quý nhân phù trợ cho bạn.

Tuổi Thìn

Vì là ngày tương hại nên Thìn gặp phải khó khăn, bất trắc cũng không được ai hỗ trợ. Thế nên, con giáp này phải tự lực cánh sinh, dùng chính bổn mệnh của mình để cứu lấy bản thân. Chỉ cần tai qua nạn khỏi, thoát được kiếp nạn ắt sẽ bình yên.

Thìn đừng uống rượu hay thức quá khuya trong thứ Sáu này, bởi cuối tuần bạn sẽ có cơ hội rất đặc biệt để đổi đời. Hãy giữ cho bản thân minh mẫn, thông tuệ nhất có thể.

Tuổi Tỵ

Tỵ là con giáp mạnh mẽ, cá tính và dám nghĩ dám làm. Nếu người khác thấy nguy nan mà sợ hãi, thấy thất bại mà buông tay thì Tỵ vẫn cứ thế tiến về phía trước, bất chấp tất cả.

Nhờ sự gai góc, gan dạ ấy mà thứ 6 này Tỵ sẽ được hái trái ngọt đời mình, công thành danh toại, giàu không ai sánh bằng.

Ngọ nên dĩ hòa vi quý, nhún nhường để không làm lớn chuyện - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Xem bói tử vi hôm nay cho thấy Ngọ sẽ có chút trục trặc với một nửa của mình. Hai bạn sẽ vì những chuyện chẳng đâu mà hậm hực, chửi bới nhau căng thẳng. Thế nên, tốt nhất Ngọ nên dĩ hòa vi quý, nhún nhường để không làm lớn chuyện.

Chờ đến khi mọi chuyện qua đi, cả hai đã tỉnh ngộ bạn mới phân tích đúng sai cho đối phương hiểu. Có như thế tình cảm với gắn bó bền chặt, bên nhau cả đời trong hạnh phúc ấm êm.

Tuổi Mùi

Mùi có thể xảy ra mâu thuẫn, cự cãi với đồng nghiệp, bạn bè do sự cầu toàn, đòi hỏi cao của mình. May thay, đây là ngày tam hợp nên mọi chuyện đều sẽ nhanh chóng được giải quyết mà không làm mất lòng ai.

Tốt nhất, Mùi nên dành thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn đầu óc. Chỉ khi minh mẫn, khỏe mạnh và tâm hồn phơi phới bạn mới làm việc hiệu quả.

Tuổi Thân

Hiệu suất công việc của người tuổi Thân sẽ giảm đi đáng kể, họ sẽ phải đối diện với vô số khó khăn ập xuống đầu. Nếu không vững vàng, kiên định Thân sẽ đánh mất tất cả những gì mình đang có, đối diện với những khốn khó nguy nan.

Hãy cẩn trọng trong mọi điều, kể cả lời ăn tiếng nói để tránh rước họa vào thân Thân nhé.

Đặc biệt, con giáp này còn có cơ may trúng số độc đắc, đổi đời sau một đêm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dậu sẽ đón nhận vô số tin vui trong thứ Sáu, ngày 12/4/2019 này. Nhờ được thần tài đưa đường chỉ lối Dậu sẽ giàu lên trông thấy, có tiền triệu chỉ trong nháy mắt. Đặc biệt, con giáp này còn có cơ may trúng số độc đắc, đổi đời sau một đêm.

Hãy cứ sống hết mình, làm việc hết sức rồi bạn sẽ được quý nhân nâng đỡ, thần may mắn cưng chiều dài dài.

Tuổi Tuất

Những rắc rối trong công việc sẽ quấn lấy Tuất không rời, khiến tài chính của con giáp này lâm vào cảnh kiệt quệ. Thậm chí, con giáp này bước chân ra đường mà chẳng còn đồng nào trong túi, khổ cực vô cùng.

Nếu không bỏ ngay kiếp đỏ đen với thói cờ bạc, rượu chè thì Tuất không chỉ mất tiền mà còn đánh mất cả tương lai, gia đình và một nửa của mình đấy.

Tuổi Hợi

Công việc thuận lợi, tiền về đều đều, quơ tay là hốt bạc chính là may mắn trời cho Hợi trong ngày cuối tuần này. Thế nên, thay vì cắm đầu làm việc Hợi hãy dành thời gian để quan tâm đến người thân của mình nhiều hơn nhé.

Một bữa tối ở hàng quán ngon hay café cùng gia đình chính là cách giúp tình thân gắn kết, cũng là cách yêu chiều người nhà của mình thiết thực nhất đấy.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.