Tử vi thứ Sáu ngày 11/12/2020 của 12 con giáp: Tuổi Tỵ bị khiển trách, tuổi Mùi thu nhập tăng cao

Theo tử vi 12 con giáp, Tý không còn áp lực trong công việc nên tinh thần khá tốt. Bạn có suy nghĩ tích cực nên có được nhiều cơ hội thăng tiến, kiếm tiền siêu đỉnh. Nói chung vận trình của bạn khá vượng sắc, được cấp trên đánh giá cao khả năng làm việc của mình.

Tử vi thứ Sáu ngày 11/12/2020 của 12 con giáp lúc này lúc khác giúp bản mệnh lường trước được một ngày của mình xảy ra những gì để tìm cách đề phòng.

Dần nên cẩn thận chuyện tiền bạc, đừng để người khác lừa gạt mất tình mất tiền trong thời điểm này. Trong công việc, bạn nên tập trung hơn để không mắc những sai lầm đáng tiếc. Trong chuyện tình cảm, bạn và người ấy nên dành thời gian nói chuyện, tâm sự để tháo gỡ được những khúc mắc trong lòng. Chắc chắn mối quan hệ của cả hai sẽ tốt hơn.

Sửu khá nóng tính nên bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt trong công việc. Tinh thần của bạn vô cùng mệt mỏi vì có quá nhiều công việc tồn đọng trong thời điểm này. Cấp trên không có cái nhìn ấn tượng về bạn vì công việc chậm trễ, không hoàn thành đúng tiến độ của mình.

Tử vi thứ Sáu ngày 11/12/2020 của tuổi Mão

Tử vi thứ Sáu ngày 11/12/2020 của tuổi Mão được yêu mến - Ảnh minh họa: Internet

Mão được yêu mến, trọng dụng vì tài năng giỏi giang hơn người. Bạn được ưu ái tiếp nhận những dự án lớn của công ty khiến ai cũng hờn đỏ mắt. Có rất nhiều kẻ xấu đang tìm cách hãm hại bạn, hãy chuẩn bị tinh thần để chiến đấu, đừng để bị người khác đâm sau lưng.

Tử vi thứ Sáu ngày 11/12/2020 của tuổi Thìn

Theo tử vi mới nhất, Thìn có nhiều tin vui về tiền bạc, thăng tiến trong công việc. Vận trình của bạn thay đổi theo chiều hướng tích cực, thu nhập không ngừng tăng lên. Điều này giúp tinh thần của bạn được tốt hơn, không còn gặp nhiều rắc rối, khó khăn như thời gian trước đây.

Tử vi thứ Sáu ngày 11/12/2020 của tuổi Tỵ

Tỵ không còn gặp chuyện buồn trong công việc, mọi khó khăn đều được giải quyết êm đẹp và không còn gặp phải bất cứ chuyện buồn nào. Những người tuổi Tỵ nên quan tâm đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn, đừng làm việc quá sức ảnh hưởng đến vận trình của mình trong thời điểm này.

Tử vi thứ Sáu ngày 11/12/2020 của tuổi Ngọ

Tử vi thứ Sáu ngày 11/12/2020 của tuổi Ngọ gặp chuyện buồn - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, bạn gặp khá nhiều chuyện buồn, xích mích với đồng nghiệp khiến tinh thần của bạn mệt mỏi, không còn muốn tiếp tục làm việc nữa. Trong ngày, cấp trên khiển trách bạn khá nhiều, không có ấn tượng tốt về cách giải quyết công việc của bạn. Thế nên hãy tập trung hơn, đừng để những chuyện cá nhân làm ảnh hưởng đến công việc.

Tử vi thứ Sáu ngày 11/12/2020 của tuổi Mùi

Mùi tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền tiêu như nước khiến ai cũng hờn đỏ mắt. Trong công việc, bạn được cấp trên đánh giá khá cao khả năng giải quyết những công việc khó khăn. Trong chuyện tình cảm, người độc thân tìm được duyên lành như ý. Người có gia đình, vợ chồng ngày càng thấu hiểu nhau nhiều hơn.

Tử vi thứ Sáu ngày 11/12/2020 của tuổi Thân

Thân đón vận may cực khủng trong thời điểm này. Những công việc bạn phụ trách đều đạt được thành quả tốt khiến ai cũng ganh tỵ ra mặt. Cấp trên ưu ái giao cho bạn nhiều dự án lớn hơn, điều này giúp tinh thần của bạn cực kỳ tốt. Không chỉ gặt hái được thành công mà còn có được nguồn thu nhập cực lớn.

Tử vi thứ Sáu ngày 11/12/2020 của tuổi Dậu

Tử vi thứ Sáu ngày 11/12/2020 của tuổi Dậu thoát nạn - Ảnh minh họa: Internet

Dậu may mắn thoát khỏi kiếp nạn lớn nhất trong thời gian qua. Bạn có nhiều cơ hội kiếm tiền, thay đổi công việc phù hợp với chuyên môn của mình. Bên cạnh đó cũng tha hồ thể hiện tài năng tiềm ẩn khiến ai cũng nể phục sát đất. Hãy tận dụng cơ hội này để kiếm tiền, làm giàu.

Tử vi thứ Sáu ngày 11/12/2020 của tuổi Tuất

Tuất có nhiều suy nghĩ tiêu cực khiến vận trình của bạn tuột dốc không phanh. Bên cạnh đó sức khỏe cũng sa sút vì làm việc quá sức, thức khuya. Lời khuyên cho bạn trong thời điểm này nên thay đổi thói quen sinh hoạt, ăn uống điều độ, nghỉ ngơi thích hợp để không ảnh hưởng vận trình.

Tử vi thứ Sáu ngày 11/12/2020 của tuổi Hợi

Hợi gặp phải khá nhiều họa thị phi từ trên trời rơi xuống. Không những vậy còn gánh thay họa của người khác khiến vận trình, tinh thần vô cùng mệt mỏi. Thế nên hãy quan tâm đến bản thân nhiều hơn, đừng lo chuyện của người khác mà rước họa cho mình.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm