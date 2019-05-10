Tử vi thứ Sáu ngày 10/5/2019 của 12 con giáp chuẩn xác nhất: Tuổi Thìn mắc lỗi lầm khó tha, tuổi Tỵ làm hỏng việc lớn

Tâm linh - Tử vi 10/05/2019 05:30

Dưới đây là tử vi thứ Sáu ngày 10/5/2019 của 12 con giáp chuẩn xác nhất, tuổi Thìn mắc lỗi lầm không thể tha thứ được khiến cấp trên vô cùng tức giận. Tuổi Tỵ lơ đãng làm hỏng việc lớn khiến bạn bị quở trách nhiều và tự đánh mất cơ hội thăng tiến của mình.

Tuổi Tý

Tý vướng phải nhiều trở ngại về công việc, khó lòng vượt qua được. Đây là lý do khiến bạn khá nhạy cảm trong ngày hôm nay. Bạn làm gì cũng khá e dè, không còn đủ tự tin như trước. Thậm chí còn tức giận mỗi khi người khác nói chuyện với bạn. Bạn luôn xem là họ khinh thường và không tôn trọng bạn. Vì vậy mà Tý đánh mất nhiều mối quan hệ của mình.

Tuổi Sửu

Tử vi thứ Sáu ngày 10/5/2019 của 12 con giáp chuẩn xác nhất: Tuổi Thìn mắc lỗi lầm khó tha, tuổi Tỵ làm hỏng việc lớn - Ảnh 1
Sửu có tinh thần vô cùng phấn chấn - Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Sửu có cơ hội gặp gỡ bạn bè, ăn uống và tiệc tùng rất vui vẻ. Nhờ vậy mà bạn giải tỏa được những áp lực trong công việc của mình. Mặc dù bạn khá mệt mỏi sau một ngày dài làm việc nhưng vẫn có đủ tinh thần để tham gia vui chơi, giải trí. Đây là cách giúp bạn lấy lại năng lượng tốt nhất.

Tuổi Dần

Tử vi ngày mới của tuổi Dần sẽ có nhiều chuyện vui về công việc. Bạn tập trung vào công việc nên cuối ngày thường thoải mái và vui vẻ hơn. Ngày hôm nay, bạn cũng không đối mặt với quá nhiều áp lực. Cũng chẳng sợ tiểu nhân đứng sau hãm hại. Bởi bạn có đủ bản lĩnh để giải quyết hết những khó khăn đến với mình.

Tuổi Mão

Tử vi thứ Sáu ngày 10/5/2019 của 12 con giáp chuẩn xác nhất: Tuổi Thìn mắc lỗi lầm khó tha, tuổi Tỵ làm hỏng việc lớn - Ảnh 2
Mão không còn vướng phải nhiều chuyện buồn phiền như trước - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão hôm nay có tinh thần khá phấn chấn. Bạn không còn ủ dột hay mệt mỏi như trước. Bởi Mão nhận được nhiều lời đề nghị thăng tiến trong tương lai. Vì vậy mà bạn luôn cố gắng, nỗ lực hết mình để không phụ lòng bất cứ ai quan tâm đến mình. Đây là ưu điểm giúp bạn ghi điểm trong mắt của cấp trên cũng như đồng nghiệp.

Tuổi Thìn

Thìn tài giỏi, có tài lãnh đạo nhưng lại khá kiêu ngạo. Ngày hôm nay, bạn mắc nhiều lỗi lầm không thể tha thứ được. Vì vậy mà bạn có nhiều điểm trừ trong mắt của cấp trên. Đồng thời điều này cũng khiến bạn vô cùng mệt mỏi, khó khăn trong việc thăng tiến trong tương lai. Vì sự kiêu ngạo mà bạn đánh mất nhiều mối quan hệ tốt của mình.

Tuổi Tỵ

Tử vi thứ Sáu ngày 10/5/2019 của 12 con giáp chuẩn xác nhất: Tuổi Thìn mắc lỗi lầm khó tha, tuổi Tỵ làm hỏng việc lớn - Ảnh 3
Tỵ không bị tiểu nhân cản trở - Ảnh minh họa: Internet

Vận trình của bạn luôn bị cản trở, khó thăng tiến, lương bổng cũng không ổn định. Hôm nay, bạn khá vội vàng lại nóng lòng vì vậy mà làm hỏng việc lớn. Những dự án lớn cấp trên giao cho bạn cũng không hoàn thành tốt. Cũng vì vậy mà Tỵ bị quở trách, tinh thần vô cùng tồi tệ.

Tuổi Ngọ

Ngọ có nhiều áp lực đến từ công việc. Vì vậy mà tinh thần của bạn vô cùng tệ, làm gì cũng gặp nhiều khó khăn. Điều này khiến bản mệnh chán nản, không còn muốn cố gắng gì nữa. Thế nên công việc của bạn bị trì trệ, không có quá nhiều khởi sắc. Thậm chí còn bị tiểu nhân hãm hại, ngáng đường thăng tiến của bản thân.

Tuổi Mùi

Tử vi thứ Sáu ngày 10/5/2019 của 12 con giáp chuẩn xác nhất: Tuổi Thìn mắc lỗi lầm khó tha, tuổi Tỵ làm hỏng việc lớn - Ảnh 4
Mùi có tâm trạng khá tốt - Ảnh minh họa: Internet

Hôm nay, bạn có cơ hội được gặp gỡ bạn bè nên tâm trạng tốt hơn. Đây là động lực giúp bạn nỗ lực và chăm chỉ hơn trong công việc. Tuy nhiên đừng ăn chơi quá đà, đừng uống rượu bia. Hãy giữ gìn sức khỏe, đừng lạm dụng rượu bia. Nhậu nhẹt có chừng mực để không ảnh hưởng đến công việc của mình.

Tuổi Thân

Thân có khả năng kiểm soát được cảm xúc của mình khá tốt. Điều này sẽ giúp bạn tập trung vào làm những việc lớn lao. Nhờ vậy mà công danh, tiền bạc của bạn thăng tiến không ngừng. Bạn có khả năng lãnh đạo nên luôn được sự tín nhiệm và yêu mến của mọi người.

Tuổi Dậu

Tử vi thứ Sáu ngày 10/5/2019 của 12 con giáp chuẩn xác nhất: Tuổi Thìn mắc lỗi lầm khó tha, tuổi Tỵ làm hỏng việc lớn - Ảnh 5
Dậu hốt hết may mắn của thiên hạ - Ảnh minh họa: Internet

Bạn có nhiều kế hoạch cho hôm nay và luôn hoàn thành tốt. Dậu là người có tài và ai cũng công nhận điều đó. Tuy nhiên bạn lại không có được nhiều may mắn nên thời gian trước khá lận đận. Thời điểm này đã khá hơn rất nhiều, không sợ ai cản đường hay tìm cách hạ bệ, nói xấu bạn.

Tuổi Tuất

Bạn nhận được quyết định chuyển việc. Vận tài chính nhân lên gấp nhiều lần giúp bạn có cuộc sống thoải mái hơn. Ở môi trường mới, bạn được nhiều người yêu mến. Khả năng cũng được công nhận và công việc vô cùng suôn sẻ, không xảy ra bất trắc gì nhiều.

Tuổi Hợi

Hợi không cần phải lo lắng về chuyện tiền bạc trong ngày hôm nay. Bạn khá nhiệt tình trong việc giúp đỡ người khác nên được yêu mến. Nói chung vận mệnh của bạn khá thuận lợi, công danh, tiền bạc không thiếu bất cứ thứ gì.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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