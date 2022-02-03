Tử vi thứ Sáu 4/2/2022 (Mùng 4 Tết Nhâm Dần) của 12 con giáp: Mão - Ngọ giao tiếp khéo léo, bỏ túi nhiều BẠC VÀNG, Tý - Mùi thất vọng não nề, tình cảm rạn nút

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp, Tỷ Kiên khiến con giáp tuổi Tý có thể thất vọng vì cách hành xử của ai đó đối với bạn. Họ có thể khiến cho bạn cảm thấy rất khó hiểu vì sự lạ lùng của họ, nhưng vấn đề chỉ là họ đang cố gắng phản ứng lại một chuyện gì đó mà thôi. Đừng bận tâm quá nhiều, cũng đừng cho rằng họ đang có ý chống đối bạn nhé.

Trong chuyện tình cảm, những cuộc tranh cãi giữa hai bạn hôm nay khá gay gắt. Muốn mâu thuẫn được hóa giải thì bạn nên tìm cách nhún nhường, cho người ấy phần thắng đi nào.

Tuổi Sửu đón nhận hạnh phúc ngập tràn trong ngày này. Các cặp đôi nhân cơ hội này để làm mới tình yêu của mình luôn đi nhé. Người độc thân dù chỉ được một lời thăm hỏi thông thường từ người khác giới cũng khiến lòng bạn ngập tràn hạnh phúc.

Rắc rối trong ngày xuất hiện Thiên Quan có thể do hoàn cảnh nhưng người tuổi Sửu cũng phải chịu trách nhiệm với mọi hành động của bản thân, chủ động với cuộc sống và đừng là “cây tầm gửi” vào bất kỳ ai.

Tuổi Dần

Hôm nay con giáp tuổi Dần đừng vì giúp người khác mà mang họa vào thân. Dù rằng giúp đỡ người khác là một điều nên làm nhưng đôi khi, chúng ta cũng cần biết đâu là giới hạn của bản thân. Việc nói “không” với những lời đề nghị sẽ giúp chúng ta bảo vệ và nâng cao giá trị của chính mình, đồng thời đứng vững trước những tác động ngoại cảnh làm lung lay mục tiêu của chúng ta.

Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa bạn và các thành viên trong gia đình trở nên hòa hợp hơn. Giữa cha mẹ và con cái đã xóa bỏ được những hiểu lầm, khoảng cách thế hệ được kéo gần lại khi đôi bên cùng nhau mở lòng, biết chia sẻ và lắng nghe nhiều hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Thực Thần mang tới niềm vui cho năm mới của con giáp tuổi Mão. Cuộc đời là một cuốn sách do chính chúng ta viết nên. Vì vậy, hãy lấp đầy cuốn sách với những khoảnh khắc hạnh phúc và ý nghĩa. Thay đổi bản thân và sống có trách nhiệm, chúng ta sẽ luôn vững vàng trước khó khăn và kiến tạo nên cuộc sống của chính mình.

Vận trình tình cảm của bản mệnh hôm nay suôn sẻ. Đôi bên dành cho nhau sự quan tâm và yêu thương, sự thấu hiểu và cảm thông mà không phải ai cũng có được.

Tuổi Thìn

Chính Quan khuyến khích sự tự tin bên trong con giáp tuổi Thìn có cơ hội trỗi dậy, bản mệnh đừng ngại thay đổi chính mình, hãy cho bản thân cơ hội được làm mới, được đào thải những điều cũ kỹ để hướng đến những giá trị tích cực. Cách mà bạn chọn lựa hoàn toàn chính xác, vậy thì đừng có vì bất cứ lý do gì mà chùn bước ngày hôm nay.

Người độc thân có cơ hội gặp được nhân duyên của đời mình trong ngày này. Tuy nhiên, điều này chỉ có thể trở thành sự thật một khi bạn mở lòng, để cả hai có thể cùng cảm nhận và dần thấu hiểu nhau hơn.

Tuổi Tỵ

Nhờ sự cần cù, chăm chỉ mà hôm nay con giáp tuổi Tỵ được ghi nhận, mọi người quý mến và giúp cho việc buôn bán, kinh doanh của bản mệnh rất nhiều. Nhất là những ai đang kinh doanh thì doanh thu tăng đáng kể, nhân khi có Chính Tài, người làm công ăn lương nên bắt đầu nghĩ tới việc nên làm ăn, buôn bán gì để cải thiện cuộc sống hiện tại.

Sức khỏe là một trong những vấn đề bản mệnh cần phải lưu tâm trong thời gian này. Với ai đang ốm bệnh thì nên duy trì việc uống thuốc đầy đủ. Ngoài ra, một giấc ngủ ngủ sẽ giúp cho tinh thần bạn tốt hơn rất nhiều đó.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Thiên Tài ghé thăm giúp con giáp tuổi Ngọ khôn ngoan hơn trong việc xử lý các vấn đề liên quan tới tiền bạc. Những rắc rối trước đây tuy là thách thức nhưng lại thúc đẩy bạn tìm hiểu gốc rễ vấn đề để tìm cách cải thiện tình hình hiện tại một cách thông thái hơn.

Hôm nay con giáp tuổi Ngọ trở nên khéo léo hơn trong giao tiếp nhờ sự chỉ dẫn của Tam Hội, bạn biết cách ứng biến với từng hoàn cảnh khá cụ thể, với từng đối tượng khác nhau. Chính sự tinh tế sẽ khiến cho mối quan hệ trở nên hài hòa, hình ảnh của bạn cũng sẽ trở nên đẹp hơn trong mắt người khác.

Tuổi Mùi

Thiên Quan khiến người tuổi Mùi cảm thấy buồn phiền nhưng đừng vì thế mà trốn tránh sự thật. Liệu tất cả có xứng đáng với sự đợi chờ hay không. Hãy trả lời một cách thật thà nhé. Dường như bạn đã sẵn sàng, còn ai đó thì chưa đâu. Thế nên đừng bắt họ phải tuân theo tốc độ của bạn và làm hai phía mệt mỏi vì nhau.

Tam Hội xuất hiện cũng là lúc tuổi Mùi nên biết tôn trọng ranh giới của bản thân thì người khác mới có thể tôn trọng ranh giới của chúng ta. Nếu không thể sẵn sàng làm một việc gì cho ai đó, hãy thẳng thắn chia sẻ lý do một cách từ tốn và nhẹ nhàng.

Tuổi Thân

Sự hiểu biết bản chất là một món quà giá trị mà con giáp tuổi Thân nhận ra trong ngày có Chính Ấn nâng đỡ. Đây cũng là ngày mà mọi người sẽ tìm đến với bạn để có được những lời khuyên mà họ cần trong đời sống, vậy thì hãy mở lòng để giúp đỡ họ nhé. Sự thấu suốt và khôn ngoan của bạn sẽ thực sự là một món quà cho họ.

Mối quan hệ của bạn với mọi người xung quanh trở nên khăng khít hơn bao giờ hết. Những lời góp ý chân thành của bạn mang một ý nghĩa đặc biệt trong ngày này. Đừng sợ làm phật ý người khác bởi vốn dĩ chúng ta không thể chiều lòng tất cả mọi người. Nhẹ nhàng nói ra mong muốn của bạn là được.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Hôm nay tuổi Dậu hãy gác mọi việc sang một bên, bạn có thể tạo một cuộc hẹn, nấu một bữa ăn hay đơn giản là tặng cho đối phương những món quà không vì dịp gì cả. Chút niềm vui bất ngờ nho nhỏ ấy sẽ làm tăng thêm hương vị nồng nàn cho tình yêu của bạn đấy.

Sự sáng tạo, tính cách cởi mở rất tự nhiên của sẽ giúp người tuổi Dậu tạo được một sức hút đặc biệt với mọi người xung quanh, khiến cho bạn được chú ý trong ngày có Thiên Ấn che chở. Đây là ngày mà bạn tạo ra những dấu ấn đặc biệt và có được sự ngưỡng mộ.

Tuổi Tuất

Chính Quan hỗ trợ cho những cảm nhận của con giáp tuổi Tuất trở nên chính xác hơn bao giờ hết. Hình ảnh trong giấc mơ của bạn sẽ nói với bạn nhiều điều thú vị hơn là những chuyện vụn vặt. Hãy lắng nghe giấc mơ và để chúng nhắc nhở cho bạn, và rồi bạn sẽ đến được với những điều tuyệt vời trong đời sống của mình ngày hôm nay.

Hôm nay vận trình tình cảm của bản mệnh được cải thiện rõ rệt, những cặp đôi trở nên mặn nồng hơn trong ngày mồng 4 Tết này. Hai người có nhiều cơ hội để chia sẻ, hiểu nhau nhiều hơn nữa.

Tuổi Hợi

Kiếp Tài nhắc nhở con giáp tuổi Hợi chuẩn bị tâm lý phải đối mặt với nỗi buồn nếu có điều gì không như ý sắp xảy ra. Hãy cố gắng từ bỏ quyền kiểm soát ngày hôm nay. Đây thực sự là một bài tập tốt nếu bạn thực sự muốn hiểu sức mạnh của chính mình. Đôi khi buông bỏ lại là một cách hay nhất để kiểm soát mọi việc đấy.

Hôm nay bản mệnh tiêu tốn không ít tiền bạc cho việc mừng tuổi cho mọi người. Hãy an tâm rằng ra Tết bạn sẽ “cày cuốc” để kiếm lại được nhé. Hãy cứ vui trọn vẹn trong ngày này thôi nha.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.