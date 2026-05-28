Tử vi thứ Sáu 29/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc vượng phát, vạn sự như ý, Mão - Thân đen đủi đủ đường, khó tích tiền bạc

Tử vi ngày mới 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý được kỳ vọng sẽ trở thành con giáp gặp được nhiều may mắn nhất. Mọi ước muốn có khả năng sẽ trở thành hiện thực, tài lộc hanh thông, có tiền tiết kiệm, rủng rỉnh tiền bạc. Đặc biệt, thu nhập sẽ tăng lên do sự thúc đẩy của công việc hanh thông, sắp tới họ sẽ gặp được nhiều may mắn, tương lai tươi sáng bất ngờ.

Bên cạnh đó, nhân duyên nở rộ, tình duyên như ý, hỉ sự đến nhà. Do đó, bạn nên tranh thủ cơ hội này để phát triển chuyện tình cảm riêng, có cơ hội thì nên nhanh chóng bày tỏ kẻo hạnh phúc trôi xa mất.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu bị Thương Quan ngáng trở, con giáp này khó đạt được thành công như mong đợi nếu không sớm thay đổi cách làm việc của mình, đặt nhiều tâm huyết và trách nhiệm vào công việc hơn thay vì cứ mãi tùy hứng, làm việc theo cảm xúc lên xuống thất thường.

Tuy nhiên, Hỏa sinh Thổ bù đắp cho con giáp này một ngày nhân duyên tốt đẹp, mối quan hệ tình cảm tiến triển bình ổn. Gia đình và bạn bè là chỗ dựa vững vàng của con giáp này. Dù có chuyện gì xảy ra thì chỉ trở về bên những người thân yêu là bạn sẽ cảm thấy như được nạp thêm năng lượng

Tuổi Dần

Do Tam Hợp che chở, người tuổi Dần có được vận may tài lộc nhờ công việc làm ăn, kinh doanh thuận lợi, tìm được đối tác làm việc hợp ý, cùng nhau hợp tác lâu dài và đem lại lợi nhuận cho cả đôi bên.

Ngoài ra, Thiên Ấn cũng là điểm nhấn trong ngày khi xuất hiện giúp đường công danh của những chú Hổ phát triển vô cùng rạng rỡ. Bản mệnh được cấp trên khen ngợi, đồng nghiệp tán thưởng vì tinh thần cống hiến hết mình cho công việc, không ngại khó ngại khổ để giành được mục tiêu đã định.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão hàn gắn mối quan hệ đang xuất hiện rất nhiều vết rạn nứt của mình. Người độc thân có nhiều cơ hội gặp gỡ, làm quen với người khác phái. Bản mệnh có sức hấp dẫn riêng, cũng biết cách để tôn lên sức hút của mình khiến cho đối phương không thể rời mắt khỏi. Tình duyên khi đã đến thì có sức mạnh vô cùng to lớn để kéo gần khoảng cách hai trái tim.

Tuy nhiên, công việc của mệnh chủ lại không được may mắn như đường tình duyên. Thiên Quan xuất hiện cảnh báo con giáp này về những nguy cơ thị phi đeo bám và phá hoại vận trình công danh sự nghiệp của bản mệnh. Có đôi khi bạn suy nghĩ quá đơn giản, nói lời mà không suy nghĩ, cũng không biết đưa đẩy theo tình hình nên dễ đắc tội tiểu nhân.



Người tuổi Mão hàn gắn mối quan hệ đang xuất hiện rất nhiều vết rạn nứt của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn đang có nguồn thu nhập khá tốt, nhất là những người theo nghiệp kinh doanh buôn bán có một ngày tiền bạc về nhiều như nước, lợi nhuận tăng cao, hàng hóa bán chạy không thể ngờ được.

Đường tình duyên của những chú Rồng cũng đang có nhiều bước tiến đáng mừng. Tình cảm của hai bạn vẫn tiến triển tốt mặc dù có đôi lúc không tránh khỏi những bất đồng, nhưng đó chỉ là gia vị không thể thiếu trong tình yêu. Vốn là người hiểu chuyện và chín chắn nên bạn biết cách để mâu thuẫn từ lớn hóa nhỏ, từ nhỏ hóa không có gì.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ có tinh thần minh mẫn, sáng suốt, có thể làm chủ bản thân để có thể đưa ra những quyết định có lợi cho mình trong công việc. Do đó, đứng trước những cơ hội phải tự mình lựa chọn, bản mệnh biết mình cần điều gì nhất.

Con giáp này bốc cao, dễ đắc tội tiểu nhân nếu không kiểm soát cảm xúc. Điềm báo tử vi cho thấy tiểu nhân tranh quyền đoạt lợi, cạnh tranh cực kì gay gắt. Đây là cuộc chiến ảnh hưởng tới tương lai sự nghiệp nên bạn nhất định phải tập trung cao độ và dồn hết sức mình để chiến đấu.

Tuổi Ngọ

Cát thần che chở cho người tuổi Ngọ trong ngày Thứ Tư này. Đặc biệt là việc kiếm tiền làm giàu của bạn có nhiều hứa hẹn đáng mừng lắm đấy nhé. Chuyện kinh doanh, hợp tác làm ăn trong ngày hôm nay vô cùng tốt. Mọi chuyện tiến triển theo chiều hướng tích cực, tài lộc cứ thế ùn ùn đổ về nhà.

Ngoài ra, trong hôm nay, tình yêu thăng hoa, mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia càng ngày càng thêm thắm thiết, có thể sẽ phát triển tới bước xa hơn. Người độc thân tìm được người tâm đầu ý hợp với mình và có ý định phát triển tình cảm lâu dài với người ấy.

Tuổi Mùi

Hôm nay cho thấy Lục Hợp nâng đỡ rất nhiều vận trình cho người tuổi Mùi. Được quý nhân dẫn dắt cho tìm được cơ may thăng tiến trong con đường công danh sự nghiệp. Nhân duyên tốt, bản mệnh giành được lòng tin của nhiều người, từ đó gây dựng cho mình nền tảng tốt, thành công ngay trong tầm tay. Chẳng những vậy, cát thần này còn che chở đường tài lộc của bạn.

Không những có đường công danh sự nghiệp sáng rõ, bạn cũng có chuyện tình duyên mặn nồng. Người còn độc thân cũng có thể tìm thấy được một nửa của mình vào thời điểm này. Người đã có gia đình sẽ có nhiều thời gian vui vẻ bên nhau, chia sẻ và thấu hiểu nhau nhiều hơn trước.



Hôm nay cho thấy Lục Hợp nâng đỡ rất nhiều vận trình cho người tuổi Mùi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân dễ vướng họa tiểu nhân, vạ miệng gây rắc rối cho chính mình. Đừng tùy tiện nói những lời nhận xét thẳng thắn quá mức, bởi bạn có thể đắc tội với những kẻ xấu bụng lúc nào chẳng hay. Đồng thời, tiểu nhân vẫn luôn đeo bám, khiến cho cuộc sống của con giáp này bị ảnh hưởng rất nhiều. Bản mệnh nên tỉnh táo để không bị dắt mũi dễ dàng, cần hiểu đâu là thật, đâu là giả.

Ảnh hưởng của Thương Quan, con giáp này cũng rất dễ bị hoàn cảnh chi phối, thiếu tính độc lập. Nếu bạn có người hướng dẫn, cầm tay chỉ việc thì có cơ hội tiến thân nhưng nếu đơn thương độc mã thì rất khó thành công như mong muốn.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu đón Tam Hợp cục với tinh thần thoải mái khi vận trình tình cảm của bạn đang vô cùng thuận lợi, tin vui tới tấp. Tình yêu khiến cho bản mệnh như được thay da đổi thịt, tinh thần phơi phới, vui vẻ lạc quan, cuộc sống dường như có thêm rất nhiều điều thú vị.

Chẳng những tình cảm, phương diện công việc của những chú gà cũng rất hanh thông nhờ có Chính Ấn ở bên nâng đỡ. Quý nhân xuất hiện và trao cho con giáp này cơ hội để khẳng định mình. Chút may mắn cộng thêm với năng lực sẵn có khiến cho tuổi Dậu trở nên vô cùng nổi bật.

Tuổi Tuất

Thực Thần mang đến cho người tuổi Tuất tia hy vọng về đường tài lộc. Ngày này bạn có được cơ hội tốt để kiếm tiền về tay. Nếu có thể, hãy mở rộng quy mô kinh doanh hoặc bắt đầu một lĩnh vực mới nhưng chắc chắn là bạn phải có sẵn hiểu biết cơ bản về lĩnh vực đó để tránh rủi ro nhé.

Ngũ hành tương sinh đảm bảo cho con giáp này nền tảng sức khỏe ổn định để bạn có thể thoải mái làm những điều mình muốn. Tuy nhiên, bạn cũng không thể vì thế mà bỏ bê không chăm lo cho bản thân, bởi sức khỏe là vốn quý, mất đi rồi sẽ không bao giờ lấy lại được.

Tuổi Hợi

Công việc của người tuổi Hợi trở nên suôn sẻ và trôi chảy hơn gấp nhiều lần trong hôm nay. Cát thần này mang đến những cơ hội phát triển rất hứa hẹn. Bản mệnh vốn được đánh giá cao về năng lực làm việc cũng như tinh thần cống hiến không ngừng nghỉ cho công việc, cơ hội thăng tiến mở ra trước mắt.

Vận đào hoa của người độc thân đang có dấu hiệu tăng lên. Tuy nhiên, con giáp này có vẻ không mảy may nghĩ tới điều đó cho lắm. Tất cả sự quan tâm của bạn dồn vào công việc và gia đình hết rồi, khoảng không gian dành cho yêu đương hầu như không có.



Công việc của người tuổi Hợi trở nên suôn sẻ và trôi chảy hơn gấp nhiều lần trong hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm