Tử vi thứ Sáu 28/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi rước lộc về nhà, tiền tài bủa vây, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, sự nghiệp trắc trở trăm bề

Với túi tiền đầy ắp, chòm sao này có thể thoải mái tiêu tiền và hưởng thụ. Đây là những khoản tài chính mà bạn đã chuẩn bị từ trước nên không có gì phải đáng ngại. Ngoài ra, chuyện tình cảm khá ngọt ngào và bình yên. Chính sự quan tâm và chia sẻ chân thành chính là yếu tố để rút ngắn khoảng cách đôi bên.

Tử vi ngày mới 12 con giáp cho thấy vận trình sự nghiệp của người tuổi Tý sẽ gặt hái được những thành quả nho nhỏ. Người tuổi này có khả năng quan sát khá nhạy bén nên dễ dàng giải quyết được những khó khăn phát sinh bất ngờ. Nhờ sự hỗ trợ, hợp tác của đồng nghiệp mà con giáp này có thể vận hành công việc trơn tru và dễ dàng hơn.

Vận trình sự nghiệp của tuổi Sửu trong ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ. Cơ hội về nghề nghiệp, thăng tiến sẽ sớm “gõ cửa” cuộc sống của bạn. Điều bạn cần là cố gắng làm việc, xuôi theo tự nhiên và chờ đợi thời cơ đến. Mọi thứ đã sẵn sàng, hãy lên tinh thần để chuẩn bị đón nhận những điều mới mẻ.

Chuyện tình cảm vô cùng viên mãn. Trong thứ Sáu này, mọi khó khăn trong tình yêu của hai bạn sẽ được giải quyết hoàn toàn, sóng gió sẽ tan và bình minh sẽ tới. Mọi thứ dần ổn định, cả hai có thể thở phào nhẹ nhõm.

Tuổi Dần

Mọi công việc của người tuổi Dần sẽ diễn ra tốt đẹp, có khả năng nhận được niềm vui bất ngờ liên quan đến công việc, nhất là những người đang muốn “thăng quan tiến chức”. Do đó, vận trình tài lộc dư dả, dồi dào. Khả năng quản lý tài chính thông minh là cách giúp cho con giáp này có được cuộc sống thoải mái hơn trước.

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng sẽ trở nên thăng hoa, nở rộ. Tình yêu đôi lứa ngày càng viên mãn trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc. Nhờ đó, bạn càng tự tin hơn khi đối diện những trở ngại và chông chênh trong cuộc sống.

Tuổi Mão

Vận trình sự nghiệp người tuổi Mão sẽ diễn ra có chút khó khăn, thách thức. Việc không kiểm soát cảm xúc tốt nên người tuổi này làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc. Chỉ với một chút lơ là và bất cẩn là bản mệnh có thể gây ra những rắc rối không đáng. Thu nhập không ổn định cộng với việc có nhiều khoản phát sinh trong ngày khiến cho tình hình tài chính của con giáp này kém sắc một cách rõ rệt.

Ngoài ra, việc cầu tài của bản mệnh chưa được may mắn tốt đẹp cho lắm. Bản mệnh cần chậm rãi quyết định mọi việc liên quan tới tài chính, tốt nhất không nên tính chuyện táo bạo, làm liều vì gây thêm bất lợi, nợ nần vướng víu lôi thôi không tốt.



Vận trình sự nghiệp người tuổi Mão sẽ diễn ra có chút khó khăn, thách thức - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Thìn trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi. Khi gặp phải áp lực trong công việc, bạn sẽ cố gắng tìm đến những niềm vui khác để giải tỏa căng thẳng, từ từ tĩnh tâm để nghĩ ra giải pháp và vượt qua nghịch cảnh bằng chính sức mình.

Ngoài ra, vấn đề tình cảm vô cùng tích cực. Tuy nhiên, để duy trì mối quan hệ tình cảm được lâu bền, con giáp này cần phải quan tâm và ở cạnh người ấy nhiều hơn. Tình yêu cần sự sẻ chia, cảm thông và bao dung hơn bất cứ thứ nào khác.

Tuổi Tỵ

Sự nghiệp của người tuổi Tỵ sẽ diễn ra không quá dễ dàng. Sự bao đồng và thường lo chuyện không đâu mang lại cho con giáp này không ít điều phiền toái. Tuổi Tỵ nên dành sự tập trung cao nhất cho công việc, hạn chế nói lời thiếu suy nghĩ để hạn chế tuyệt đối các rắc rối không đáng có.

Vận trình tình cảm gặp nhiều trở ngại. Cảm xúc của con giáp này trở nên hỗn độn hơn bao giờ hết trong thời gian này. Các cuộc cãi vã cứ ngày càng nhiều lên do người trong cuộc không có ý muốn nhường nhịn đối phương.

Tuổi Ngọ

Vận trình sự nghiệp của bạn hôm nay diễn ra có chút bất ổn. Người tuổi Ngọ có xu hướng làm việc một mình, song sức mạnh của tập thể bao giờ cũng lớn hơn. Do đó cần cố gắng tạo mối quan hệ tốt với đồng nghiệp bằng sự hòa đồng, thân thiện.

Vận trình tình cảm của con giáp này lại khá khởi sắc. Đào hoa nở rộ giúp tình cảm gia đình càng thêm khăng khít, bền chặt. Đây là cơ hội tốt để người độc thân ngỏ lời yêu thương hay cầu hôn người mà bản mệnh thầm thương trộm nhớ.

Tuổi Mùi

Con đường sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ diễn ra suôn sẻ, thuận lợi. Nguồn năng lực dồi dào, trí tưởng tượng “bay cao, bay xa” giúp cho người tuổi này đạt bước tiến đáng để trên con đường công danh. Nhờ có tầm nhìn xa trông rộng mà con giáp này không bỏ lỡ những cơ hội kiếm tiền nào, từ đó nâng cao nguồn thu nhập một cách đáng kể.

Hơn nữa, chuyện tình cảm của bản mệnh sẽ tốt đẹp. Chính vì thế, bạn hãy tranh thủ thời gian này tận hưởng những giây phút ngọt ngào và bình yên bên người ấy. Trong khi đó, người độc thân phải mạnh dạn hơn nữa thì mới mong tìm được người phù hợp với mình.



Con đường sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ diễn ra suôn sẻ, thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Sự nghiệp của người tuổi Thân khá trắc trở. Bản mệnh bắt tay vào việc gì cũng đều gặp trở ngại, rắc rối, nhiều khả năng vướng chuyện thị phi và kiện tụng. Con giáp này cần phải thận trọng trước các mối quan hệ xung quanh, đề phòng kẻ xấu lợi dụng.

Vận trình tình cảm kém sắc. Có một vài chuyện xảy đến trong đời sống hôn nhân, tình cảm khiến con giáp này không biết đâu là đúng, đâu là sai. Tốt nhất, bạn hãy lắng nghe trực giác của mình, cố gắng nhìn thẳng vào sự thật, đừng cố suy diễn bất kỳ điều gì.

Tuổi Dậu

Tài lộc của người tuổi Dậu sẽ có bước nhảy vọt đáng kể. Bên cạnh công việc chính thì các nghề tay trái còn mang đến cho con giáp này một khoản tiền rủng rỉnh, có thể nâng cao chất lượng cuộc sống đáng kể.

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng sẽ trở nên tương đối ổn định. Những lúc rảnh rỗi, bạn hãy nên dành thời gian cho gia đình để cùng người ấy để lắng nghe những vui buồn trong cuộc sống hàng ngày.

Tuổi Tuất

Thái độ làm việc nghiêm túc và tinh thần trách nhiệm cao giúp cho người tuổi Tuất sẽ gặt hái được nhiều thành tựu đáng nể. Do đó, đây chính là thời điểm mà bản mệnh nên phát triển những kế hoạch, dự định mới. Việc kiểm soát chi tiêu và tiết kiệm tiền bạc một cách khoa học giúp cho con giáp này có được nguồn tích lũy đáng mơ ước, từ đó không cần phải lo lắng đến chuyện “cơm áo gạo tiền”.

Vận trình tình cảm ổn định. Mối quan hệ tình cảm giữa bạn và nửa kia luôn giữ được sự hòa thuận êm ấm nhờ những nỗ lực vun vén tình cảm của những người trong cuộc. Bên cạnh đó, người độc thân tuy không có người yêu nhưng lại có người theo đuổi.

Tuổi Hợi

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Hợi trong ngày hôm nay diễn ra tương đối bình ổn. Sự giúp sức của quý nhân giúp bản mệnh tỉnh táo, lý trí hơn bao giờ hết. Con giáp này nhận ra những thiếu sót của bản thân và nhờ có sự hậu thuẫn từ gia đình, bạn bè mà dễ dàng vượt qua được những lúc nguy nan ấy.

Vận trình tình cảm như ý hòa hợp. Các mối quan hệ trong gia đình tìm được sự hòa hợp trong cảm xúc lẫn quan điểm. Tinh thần thoải mái còn giúp con giáp này đưa ra được nhiều ý tưởng tuyệt vời để làm mới tình cảm.



Vận trình sự nghiệp của người tuổi Hợi trong ngày hôm nay diễn ra tương đối bình ổn - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.