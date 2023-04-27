Tử vi thứ Sáu 28/4/2023 của 12 con giáp: Dần - Mùi tiền bạc vượng phát, tình lẫn tiền đều bùng nổ, Mão - Thân tài lộc bấp bênh, sự nghiệp lao đao bất ngờ

Vận trình tài lộc của con giáp này cũng khá hanh thông và thuận lợi. Với khả năng ứng biến và thích nghi với hoàn cảnh tốt, con giáp này đã kịp thời điều chỉnh kế hoạch quản lý tài chính, cân đối chi tiêu để giảm thiểu hao hụt tài chính.

Tử vi ngày mới 12 con giáp cho thấy sự nghiệp của người tuổi Tý sẽ tiến triển tốt hơn. Chỉ cần tuổi Tý chăm chỉ, nghiêm túc trong quá trình làm việc thì sẽ không gặp trở ngại lớn. Đồng thời, bản mệnh cũng sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ và được cấp trên ghi nhận, đánh giá cao.

Con đường sự nghiệp của người tuổi Sửu tiến triển tốt đẹp. Tất cả những điều tốt đẹp sẽ đến với người tuổi này ở thời điểm này. Việc tìm hiểu, nỗ lực và học hỏi từng chút một giúp cho bản mệnh gặp may mắn trong công việc. Nguồn thu nhập ổn định, song những khoản phát sinh lại vượt ngoài tầm kiểm soát nên dễ gây ra thâm hụt tài chính.

Vận trình tình cảm đong đầy hạnh phúc. Người độc thân không cần lo lắng đến đường tình duyên vì sắp tới sẽ tìm được người tâm đầu ý hợp với mình. Tam Hợp nâng đỡ giúp cho tình cảm người đã kết hôn thêm thắm sắc.

Tuổi Dần

Vận trình công việc của người tuổi Dần sẽ “xuôi chèo mát mái". Người tuổi này sớm gặt hái được nhiều thành tựu vượt ngoài mong đợi, từ đó mở ra nhiều cơ hội thăng tiến. Cấp trên đánh giá tốt khả năng của bản mệnh và giao cho nhiều trọng trách mới. Nếu đang theo đuổi kinh doanh thì con giáp này tiếp tục bởi cơ hội thu lợi về bản thân rất lớn. Người làm công ăn lương được cấp trên tín nhiệm

Chuyện tình cảm của con giáp này có điểm sáng. Nhân duyên sáng rõ giúp cho người độc thân sớm nhận được lời tỏ tình từ người khác giới vừa mới quen. Song, bạn cần cân nhắc thật kỹ trước khi đưa ra quyết định để không làm tổn thương đối phương.

Tuổi Mão

Con đường sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ trở nên khá vất vả, khó khăn. Người tuổi này thường hay có xu hướng làm quá mọi chuyện nên tự khiến mọi việc trở nên trầm trọng. Theo đó, kế hoạch mà bản mệnh thực hiện không còn đúng theo dự tính mà đột ngột rẽ hướng, khiến cho nguồn tiền thu vào bị trì trệ.

Vận trình tình duyên của con giáp này lại không được trọn vẹn. Để duy trì mối quan hệ tình cảm lâu bền, tuổi này cần nhanh chóng thay đổi tính cố chấp, bảo thủ của mình. Hãy học cách tha thứ, bao dung và hỗ trợ nhau sẽ giúp tình cảm của bạn với nửa kia thêm gần gũi và gắn kết sâu sắc hơn.

Con đường sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ trở nên khá vất vả, khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Vận trình tài lộc của người tuổi Thìn cũng không được khả quan cho lắm. Bạn không nên cho người khác vay mượn tiền bạc kẻo vừa mất tiền vừa mất tình cảm. Bên cạnh đó, những dự định hay kế hoạch tính toán trong khoảng thời gian này cũng không thực sự khả thi, vì vậy bản mệnh cần phải cân nhắc kỹ lưỡng mọi thứ và chớ vội đưa ra những quyết định mạo hiểm, liều lĩnh.

Hơn nữa, chuyện tình cảm của bản mệnh sẽ gặp trục trặc. Bạn sẽ phải đón nhận nhiều chuyện buồn trong tình cảm do ảnh hưởng của cục diện Dần Hợi tương phá. Những cặp đôi thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn do chẳng ai chịu nhường ai.

Tuổi Tỵ

Tài lộc của người tuổi Tỵ sẽ tương đối ổn định. Nhờ có Quý Nhân chỉ đường dẫn lối nên con giáp này sớm tìm được cơ hội kiếm tiền tiềm năng, từ đó nâng cao nguồn thu nhập hiện tại. Con giáp này có thể nhận được một vài lời mời tham gia tụ tập vào buổi tối từ bạn bè. Theo đó, tốt nhất là bạn không nên từ chối bởi đây chính là cơ hội giúp bạn kiếm được tiền cho mình.

Vận trình tình cảm của bản mệnh cũng sẽ hài hòa, ấm êm. Nhất là nam giới độc thân sẽ gặp được tin vui liên quan đến phương diện này. Với nữ giới độc thân, bạn cần mở lòng hơn nữa mới tìm được người phù hợp để yêu đương.

Tuổi Ngọ

Con đường sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ trở nên suôn sẻ, thuận lợi. Sự nhìn xa trông rộng và cách quan sát đa chiều là những yếu tố góp phần tạo nên thành công của người tuổi này. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng đừng quên học hỏi thêm để nâng cao vốn kiến thức của mình. Trong khoảng thời gian gần đây, con giáp này có vẻ chi tiêu dè dặt hơn do đang tiết kiệm tiền cho những dự định sắp tới. Lúc trước tiêu tiền hoang phí bao nhiêu thì bạn hiện tại lại tiêu tiền dè dặt bấy nhiêu

Ngoài ra, vận trình tình cảm tươi sáng, tốt đẹp. Nhất là nam giới độc thân sẽ gặp được tin vui liên quan đến phương diện này. Với nữ giới độc thân, bạn cần mở lòng hơn nữa mới tìm được người phù hợp để yêu đương.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi có thể gặp nhiều may mắn và hanh thông. Con giáp này có thể giải quyết những vấn đề trục trặc trong công việc một cách suôn sẻ và triệt để. Hơn thế nữa, bản mệnh cũng có nhiều cơ hội xây dựng các mối quan hệ xã giao mới tốt đẹp, giúp ích cho con đường phát triển sự nghiệp ở cả hiện tại và tương lai.

Vận trình tình duyên chuyển biến tích cực hơn. Người đang còn độc thân có thể đón nhận tin vui trong tình cảm, sau quãng thời gian dài tìm hiểu đối phương đã nên đôi thành lứa, tận hưởng hạnh phúc trọn vẹn của mình. Các cặp đôi đang yêu hóa giải được những mâu thuẫn, bất đồng trước đó để có được tiếng nói chung.

Người tuổi Mùi có thể gặp nhiều may mắn và hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tuy vận trình tài lộc của người tuổi Thân sẽ xảy ra chút khó khăn nhưng bản mệnh chớ nên nóng vội và lo lắng quá nhiều. Nếu người đang kinh doanh thì hôm nay có thể không phải là đỉnh cao của sự giàu có, nhưng bạn vẫn sẽ đạt được một số mục tiêu tài chính nhất định.

Hơn nữa, vận trình tình duyên của tuổi Ngọ hôm nay không tốt. Con giáp này được khuyên nên dành nhiều thời gian hơn cho nửa kia vì tình cảm của hai người đang có dấu hiệu mờ nhạt dần.

Tuổi Dậu

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Dậu sẽ tốt hơn một chút. Nếu bản mệnh đã có mục tiêu thì nên kiên trì thực hiện, đừng nghi ngờ về bất cứ điều gì, có thái độ kiên định thì bạn sẽ nhanh chóng đạt được kết quả như mong muốn.

Bên cạnh đó, tài lộc của con giáp này cũng sẽ khá dồi dào nhờ có thu nhập hậu hĩnh từ công việc chính. Vì vậy, bạn có thể thoải mái chi tiêu mua sắm mà không cần cân đo đong đếm như trước. Tuy nhiên, tuổi Mùi cũng cần dành ra một khoản tiền nhất định để tiết kiệm và đề phòng trường hợp bất trắc xảy ra.

Tuổi Tuất

Mọi công việc của người tuổi Tuất sẽ tương đối suôn sẻ, hanh thông. Tính chất công việc được Quý Nhân trợ mệnh. Tinh thần thoải mái và tập trung cao độ giúp cho bản mệnh sớm hoàn thành dự định đặt ra trước đó. Tiền bạc liên tục đổ về túi giúp cho con giáp này có được một khoản dư để đề phòng trong những lúc cấp bách, đồng thời còn cải thiện chất lượng đáng kể.

Vận trình tình cảm viên mãn, hạnh phúc. Bạn và người ấy xa cách nhau trong một khoảng thời gian dài sau đó lại trở về bên nhau. Qua đó, mối quan hệ của cả hai thêm tốt đẹp khi nhận được sự đồng tình từ người thân và bạn bè.

Tuổi Hợi

Tinh thần làm việc của người tuổi Hợi được nâng cao ở mức tốt nhất nên người tuổi này sớm hoàn thành nhiệm vụ được phân cao. Nếu bạn tiếp tục làm việc chỉn chu, thành công ắt hẳn sẽ không còn quá xa vời. Tài vận có chiều hướng gia tăng nên con giáp này không cần nghĩ ngợi nhiều đến vấn đề chi tiêu. Nhờ đó, bạn có thể chi tiêu một cách thoải mái hơn trước.

Vận trình tình cảm khởi sắc. Tình cảm gia đình được duy trì hài hoà nhờ những nỗ lực vun vén tình cảm của cả hai. Người độc thân sớm tìm được đối tượng hẹn hò phù hợp. Tam Hợp nâng đỡ không có nghĩa là chuyện tình cảm nhận nhiều tin vui. Đặc biệt, nếu bạn xem nhẹ mối quan hệ hiện tại thì có thể chẳng đi được lâu dài.

Tinh thần làm việc của người tuổi Hợi được nâng cao ở mức tốt nhất nên người tuổi này sớm hoàn thành nhiệm vụ được phân cao - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.