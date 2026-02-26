Tử vi thứ Sáu 27/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Chuyện tình cảm cũng chìm trong rối ren khiến con giáp này càng thêm mệt mỏi. Bạn ngày càng thất vọng khi sau bao lâu bên nhau nhưng đối phương vẫn chẳng đủ bao dung cũng như thấu hiểu để thông cảm cho bản mệnh. Sự hiểu lầm và nghi ngờ càng làm cho mọi chuyện diễn tiến theo hướng tồi tệ hơn.

Tử vi ngày mới 12 con giáp cho thấy vận trình của người tuổi Tý vì thế mà cũng ảm đạm hơn. Bản mệnh cần phải giữ bình tĩnh, nếu không có thể sẽ gây ra những hậu quả rất lớn. Nóng nảy vốn chẳng giải quyết được vấn đề, chẳng những thế còn có thể khiến bạn mắc sai lầm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc, đắc tội với đồng nghiệp, đối tác.

Hầu hết các kế hoạch, dự định của con giáp này đều diễn ra suôn sẻ trong ngày này. Đặc biệt việc ký kết hợp đồng kinh doanh dễ bề thành công, hợp tác phát triển êm xuôi, thu về khoản lợi nhuận đáng kể. Không lạ gì khi trong ngày này bạn được khen ngợi về sự giỏi giang, thông minh. Hãy dồn tâm, dồn sức vào công việc, chớp lấy cơ hội của mình.

Quý nhân sẽ mang lại sự sáng suốt và tinh thần làm việc tuyệt vời cho người tuổi Sửu trong ngày Thứ Ba này. Bạn được thể hiện năng lực của mình, nhận không ít lời khen ngợi, tán thưởng từ mọi người xung quanh.

Tuổi Dần

Theo tử vi hàng ngày, tinh thần trách nhiệm của người tuổi Dần trong công việc lên khá cao trong ngày có Chính Quan độ mệnh. Bạn sẽ có cơ hội phát tài phát lộc. Con giáp này không chỉ có cơ hội thay đổi hoàn cảnh, được sống và làm việc ở môi trường lành mạnh hơn mà tài lộc cũng theo về nhà.

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng sẽ trở nên hanh thông. Người độc thân cảm nhận rõ đào hoa của mình vượng hơn, xung quanh cũng có nhiều đối tượng chủ động tiếp cận. Nhưng lúc này bạn nên tỉnh táo để bước ra khỏi những cám dỗ, nhất là với những lời đường mật nghe có vẻ bùi tai nhưng chưa biết chừng ẩn chứa cạm bẫy đằng sau.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão sẽ gặp không ít khó khăn và tai ương ập đến trong ngày này. Bạn dễ vướng phải những vụ việc tranh quyền đoạt lợi. Trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì, bạn cũng cần phải suy nghĩ kĩ càng, tránh vì nổi hứng bất ngờ mà làm những hành động thiếu lý trí. Có thể bạn sẽ phải thu dọn hậu quả vì những nông nổi ngày hôm nay đấy.

Thương Quan cản trở, đầu óc con giáp này khó mà tập trung vào công việc hiện tại khi quá nhiều tác động từ ngoại cảnh. Đó là lý do bạn dễ phạm phải những sai lầm không đáng có. Con giáp này cần phải đặt lại mục tiêu phấn đấu cho mình cũng như rèn luyện khả năng tập trung hơn.



Người tuổi Mão sẽ gặp không ít khó khăn và tai ương ập đến trong ngày này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn khi bạn có Thần Phật nâng đỡ để làm việc gì cũng dễ dàng, trôi chảy. Phương diện đầu tư, hợp tác làm ăn đang có nhiều khởi sắc tích cực. Ngoài ra, các mối quan hệ được tích lũy từ trước tạo cơ hội cho bạn phát triển.

Bạn cũng sẽ có cơ hội thuận lợi để tiến nhanh hơn trong chuyện tình cảm. Người độc thân có thể sẽ gặp được người tâm đầu ý hợp với mình, tình yêu đến từ từ chứ không quá nhanh, cho người ta cảm giác thoải mái khi đón nhận mọi thứ. Ngoài ra, đây đã là lúc để các cặp đôi xóa đi những bất hòa, mâu thuẫn với nửa kia.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ được Thiên Tài trợ vận nên tài lộc vượng phát đến không ngờ trong ngày hôm nay. Người làm ăn buôn bán mở hàng đã có người may mắn trao cho tài lộc, cả ngày chuyện làm ăn đều thuận lợi, thu tiền bạc về đầy tay, lợi nhuận tăng thêm gấp nhiều phần.

Người làm công ăn lương cũng có thêm thu nhập ngoài luồng từ nghề tay trái. Dù vất vả hơn nhiều so với bình thường nhưng bản mệnh cũng cần phải nỗ lực thêm, ý chí kiên định và quyết tâm mới có được những gì mình muốn một cách xứng đáng.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ có cơ hội được quý nhân nâng đỡ, mở ra thời cơ thuận lợi để thăng tiến trong ngày này. Bản mệnh nhận được nhiều khen ngợi từ đồng nghiệp cũng như cấp trên bởi những thành tích mới đạt được của mình.

Ngoài ra, Cát thần này cũng cho thấy bản mệnh có một gia đình rất hòa thuận. Bạn tin tưởng nửa kia của mình và luôn thảo luận cùng người ấy mọi vấn đề trong nhà. Bản mệnh quan niệm vợ chồng mà đồng lòng thì chuyện gì cũng giải quyết dễ dàng.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi được hỗ trợ nên vận trình công danh sự nghiệp có phần khởi sắc hơn. Bản mệnh có sự quyết đoán và dứt khoát khi cần phải lựa chọn con đường phía trước. Bạn hiểu rõ mình có thế mạnh ở đâu nên không bỏ lỡ thời cơ mà cố gắng hết mình để phát huy năng lực của bản thân.

Bên cạnh đó, ngũ hành tương sinh nên đường tình duyên của con giáp này cũng khởi sắc không ngừng. Sự chân thành của bản mệnh đã làm đối phương cảm động và quyết định cho bạn cơ hội để tìm hiểu sâu hơn. Bản mệnh vui mừng và hạnh phúc trước tin vui bất ngờ ngoài sức tưởng tượng đó.



Người tuổi Mùi được hỗ trợ nên vận trình công danh sự nghiệp có phần khởi sắc hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân có một ngày nhiều áp lực khi đủ thứ chuyện đổ ập xuống đầu. Điềm báo tử vi cho thấy, bản mệnh có nguy cơ vướng vào những cạm bẫy, tiểu nhân đang chờ có cơ hội để xuống tay cản trở, khuấy đảo cuộc sống của bạn. Ngày này bạn cũng không nên đầu tư bất kỳ dự án nào, nên chờ đợi sang ngày tiếp theo.

Đường tình duyên của con giáp này cũng sẽ gặp nhiều trục trặc bất lợi. Bạn và người ấy có nhiều quan điểm trái chiều dẫn đến những cuộc tranh cãi không hồi kết. Cả hai nên có một buổi ngồi lại để nói chuyện hòa bình và giải quyết hết những vấn đề hiện tại.

Tuổi Dậu

Tam Hợp cục xuất hiện che chở cho những mối quan hệ xung quanh người tuổi Dậu trở nên hài hòa, dễ chịu hơn. Lúc này những mâu thuẫn với đồng nghiệp, người thân được gỡ bỏ hoàn toàn. Đây là niềm vui lớn lao với bạn khi những vướng mắc trước đó khiến bạn không thể tĩnh tâm, tập trung vào công việc.

Trong ngày vận trình có nhiều điểm thuận lợi, đường tài lộc của con Dậu này cũng rất khả quan. Những lĩnh vực bạn muốn đầu tư, hợp tác đều có hướng phát triển tốt, công việc hanh thông nên thu nhập đều đặn. Ngoài ra bản mệnh còn có số hưởng lộc trời ban, nhận được một số tiền thưởng nhỏ.

Tuổi Tuất

Đường tài lộc của bản mệnh đang vô cùng khởi vượng, thu nhập gia tăng đáng kể. Bạn tìm được đối tác làm ăn tốt, đôi bên đạt được thỏa thuận hợp tác cùng có lợi, hứa hẹn mối quan hệ lâu dài. Những dự án mà bản mệnh đầu tư trước đây tới giờ đã có thu hoạch, người theo nghiệp kinh doanh cũng dễ dàng ký được những hợp đồng quan trọng.

Công việc trong ngày này cũng không có vấn đề nào làm khó con giáp này. Những khó khăn, vướng mắc được quý nhân chỉ lối dẫn đường cho tháo gỡ. Đừng quên sự nhạy bén giúp bạn có được cơ hội, song chính năng lực của bạn mới là thứ để cơ hội được phát huy.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi khá vất vả để kiểm soát tình hình trong ngày hôm nay. Con giáp này gặp nhiều khó khăn trong công việc, nhất là với người cần hợp tác, làm việc nhóm. Bản mệnh dễ tranh cãi với đồng nghiệp vì bất đồng quan điểm hoặc kèn cựa lẫn nhau khiến hiệu suất bị giảm sút, quá trình làm việc căng thẳng.

Lời khuyên cho con giáp này trong hôm nay là nên thận trọng với những tranh đấu về quyền lực tại nơi làm việc. Bản mệnh là người có năng lực, nhưng bạn chưa thực sự biết cách để khẳng định được năng lực của mình và giành lấy vị trí xứng đáng.



Người tuổi Hợi khá vất vả để kiểm soát tình hình trong ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.