Tử vi thứ Sáu 24/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, đếm tiền mỏi tay, Mão - Thân công việc khó khăn, tài lộc đen đủi

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng sẽ trở nên tốt đẹp. Tình cảm của bạn với nửa kia trong ngày Tam Hợp trở nên thắm sắc, vui tươi hơn bao giờ hết. Người độc thân sớm tìm được chân ái của cuộc đời mình thông qua việc mai mối từ người thân.

Tử vi ngày mới 12 con giáp cho thấy sự nghiệp của người tuổi Tý sẽ diễn ra hanh thông. Vì được Cát Tinh chiếu mệnh nên người tuổi này dù có làm gì phạm phải sai lầm cũng đều có người giải quyết thay. Do đó, bản mệnh không gặp áp lực quá nặng nề trong ngày.

Vận trình tình cảm hài hòa, ấm êm. Người độc thân tìm được một nửa yêu thương cho mình, còn người đã có đôi đều có thể an tâm tận hưởng giây phút hạnh phúc này bên cạnh người ấy.

Công việc của người tuổi Sửu diễn ra dễ dàng và suôn sẻ. Công việc thuận lợi dù chưa thể đạt được kết quả như mong đợi, song người tuổi này vẫn luôn tin tưởng vào kế hoạch mà mình theo đuổi. Với sự kiên trì bền bỉ, bản mệnh có thể có được thành công như mong đợi.

Tuổi Dần

Sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ tiến triển nhẹ nhàng, bản mệnh có thể hoàn thành tốt mọi việc được giao. Con giáp này có tinh thần hứng khởi, tràn đầy năng lượng để giải quyết mọi công việc. Đây cũng là thời điểm thích hợp để bản mệnh toàn tâm toàn ý tập trung cho sự nghiệp cá nhân.

Bên cạnh đó, vận trình tài lộc vượng phát, tin vui về tiền bạc sẽ đến với con giáp này. Nguồn thu dồi dào là cơ hội để bạn thực hiện những mong muốn và kế hoạch đã dự định từ lâu. Đặc biệt, công việc kinh doanh sẽ có những tiến triển vượt bậc, lợi nhuận theo đó cũng tăng lên gấp bội.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão nên cẩn trọng khi giao phó trách nhiệm cho người khác. Đối phương có thể là nguyên nhân khiến cho bạn gặp nhiều rắc rối. Do đó, vận trình tài lộc của bản mệnh cũng sẽ không được hanh thông. Người tuổi này nên cân nhắc cẩn trọng trước khi quyết định xuống tiền vào những khoản đầu tư không thật sự chắc chắn.

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng chẳng hề tốt đẹp Dường như bạn đang nghi ngờ người ấy do ảnh hưởng từ những lời ra tiếng vào của người ngoài. Tốt nhất là bạn hãy lắng nghe lời giải thích từ phía đối phương chứ đừng tỏ ra bực dọc hay nói nặng lời khi chưa biết kết quả chính xác.



Người tuổi Mão nên cẩn trọng khi giao phó trách nhiệm cho người khác - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Vận trình công việc của người tuổi Thìn sẽ diễn ra thuận lợi, hanh thông. Dù trong hoàn cảnh nào thì người tuổi này vẫn giữ được tâm lý tỉnh táo để ứng biến linh hoạt trong mọi tình huống rắc rối. Nhờ đó, bản mệnh có thể giải quyết một cách ổn thỏa mà không cần nhờ đến sự trợ giúp của một ai.

Về chuyện tình cảm, rất có thể là có một luồng gió mới sắp thổi vào mối quan hệ tình cảm giữa bạn và người ấy. Người độc thân cần gạt bỏ những quá khứ đau buồn để tìm được “bến đỗ” hạnh phúc mới, niềm vui mới cho mình.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ sẽ phát huy được điểm mạnh của mình, đồng thời còn khắc phục những sai lầm mà mình gây ra trước đó nhờ được người khác trợ giúp. Vận trình tài lộc dư dả, rủng rỉnh. Nguồn thu nhập cải thiện một cách rõ rệt là từ các công việc chính phụ. Qua đó, bạn có thể thoải mái chi tiêu sắm sửa cho gia đình cũng như cho bản thân mình.

Ngoài ra, chuyện tình cảm của bản mệnh cũng sẽ tiến triển tốt đẹp. Đây chính là thời điểm thích hợp để bạn cùng người ấy vun vén tình cảm cho tình yêu đôi lứa. Người độc thân có cơ hội tìm được người bạn đời cho mình tại thời điểm này nhờ được đào hoa vượng.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sẽ có một ngày may mắn trong vận trình sự nghiệp, bản mệnh được quý nhân nâng đỡ nên gần như làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió và đạt kết quả tốt. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng được đánh giá cao và giao phó những trọng trách mới. Ngoài thu nhập chính thì con giáp này cũng có thêm thu nhập phụ từ việc làm thêm hoặc thưởng hoa hồng, doanh thu.

Vận trình tình duyên của con giáp này rất hanh thông, thuận lợi. Bạn và nửa kia của mình luôn dành hay ý đẹp cho nhau để thể hiện tình cảm và mong muốn gắn bó lâu dài với nhau. Người độc thân cũng có cơ hội chọn được người tâm đầu ý hợp.

Tuổi Mùi

Tinh thần làm việc hăng say giúp cho người tuổi Mùi sẽ sớm thực hiện tốt các dự định đặt ra trước đó. Thực Thần giúp đỡ nên bản mệnh được hỗ trợ nhiều trong việc làm ăn, có thể tìm thấy được mối hợp tác tiềm năng. Cơ hội kiếm được một khoản thu “khủng” từ công việc kinh doanh, buôn bán là không nhỏ. Do đó, bạn hãy tận dụng tốt cơ hội này để gia tăng nguồn thu nhập của mình.

Vận trình tình cảm khởi sắc. Với sự nâng đỡ từ Tam Hợp, người tuổi này có được một ngày hạnh phúc bên cạnh người bạn đời của mình. Tình cảm chẳng thể nói trước điều gì nên bạn hãy trân trọng mọi thứ hiện tại.



Tinh thần làm việc hăng say giúp cho người tuổi Mùi sẽ sớm thực hiện tốt các dự định đặt ra trước đó - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Sự nghiệp của người tuổi Thân sẽ trở nên khó khăn, vất vả. Vì ảnh hưởng của cục diện Thìn Thìn tự hình khiến cho người tuổi này trở nên tự tin quá mức, đồng thời còn cố chấp và bảo thủ trong quá trình xử lý công việc. Điều này đồng nghĩa với việc con đường công danh chưa có dấu hiệu khởi sắc. Vận trình tài lộc sụt giảm đáng kể. Sự tác động của Thiên quan cho thấy, điềm báo của họa tiểu nhân sẽ xuất hiện trong khoảng thời gian này nên con giáp này hãy thận trọng trước các quyết định về tài chính.

Vận trình tình cảm kém sắc. Những rối rắm trong mối quan hệ tình cảm giữa bạn và đối phương vẫn chưa thể tìm cách tháo gỡ. Từ đó, khoảng cách giữa các cặp đôi ngày càng xa cách do cảm xúc dần nguội lạnh khi không được hâm nóng kịp thời. Bạn nên dành cho đối phương những khoảng không riêng để họ có thể thoải mái với thế giới riêng. Trong chuyện tình cảm đôi khi gò bó quá mức sẽ khiến cho cả hai đều ngột ngạt và căng thẳng.

Tuổi Dậu

Công việc của tuổi Tỵ trong ngày 10/3 chẳng đáng lo. Năng lực vượt trội giúp cho người tuổi này “tự lực cánh sinh” giải quyết ổn thỏa mọi vấn đề nan giải trước mắt. Thế nhưng, bản mệnh cũng cần điều chỉnh lại thái độ của mình để tránh gây ấn tượng xấu với mọi người. Vận trình tài lộc có điểm sáng. Công việc tiến triển hạnh thông giúp cho con giáp này nhanh chóng nâng cao được nguồn thu nhập của mình, từ đó cải thiện chất lượng cuộc sống đáng kể.

Vận trình tình duyên hài hòa. Con giáp này rất biết cách cân đối công việc và các mối quan hệ nên dù có bận rộn vẫn dành thời gian bên cạnh đối phương. Những bạn độc thân cần nỗ lực hơn nữa để theo đuổi hạnh phúc của chính mình.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất có thể yên tâm theo đuổi những đam mê của mình mà không lo gánh nặng về tài chính nhờ có Chính Tài trợ mệnh. Song, bản mệnh cũng đừng quá mải mê với điều viển vông mà bỏ bê công việc chính. Dường như phần lớn doanh thu mà con giáp này có được trong khoảng thời gian này đều đến từ các hợp động, dự án mà bạn đã kết kết trước đó.

Ngoài ra, vận trình tình duyên vui vẻ. Bạn và đối phương đều dành cho nhau sự yêu thương hết mực. Người tuổi này biết cách khiến cho đối phương cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn khi gần bên. Những bạn độc thân sẽ sớm gặp được người phù hợp khi tham gia vào các hoạt động ngoại khóa.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi sẽ gặp khá nhiều may mắn trên phương diện công việc. Nhìn chung, con giáp này không phải tốn nhiều thời gian để tình toán, giải quyết công việc mà chỉ cần làm theo đúng kế hoạch thì sẽ gặt hái được thành quả. Những người thuộc con giáp tuổi này có thái độ làm việc nghiêm túc, chăm chỉ nên các khoản lương thưởng nhận được vô cùng hậu hĩnh.

Vận trình tình duyên ngày càng thăng hoa, mối quan hệ giữa bạn và nửa kia đang đạt đến những bước tiến mới, cả hai vừa đồng điệu về tâm hồn vừa hòa thuận trong tất cả những suy nghĩ khác. Hai bạn cũng đang tận hưởng khoảng thời gian êm đẹp và hạnh phúc bên nhau.



Người tuổi Hợi sẽ gặp khá nhiều may mắn trên phương diện công việc - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.