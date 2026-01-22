Tử vi thứ Sáu 23/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Vận trình tình duyên của bản mệnh cũng rất tốt đẹp. Con giáp này có thể sẽ nhận thấy những tiến triển tích cực trong những mối quan hệ với nửa kia. Tình cảm được xây dựng từ từ dựa trên sự thấu hiểu, thông cảm, nên chắc chắn sẽ được bền lâu.

Tử vi ngày mới 12 con giáp cho thấy sự nghiệp của người tuổi Tý sẽ tiến triển rất tốt, bản mệnh có thể đạt được những mục tiêu mình mong đợi đã lâu. Con giáp này không ngại khó khăn gian khổ, luôn kiên trì nỗ lực để vượt qua những trở ngại. Thành quả nhận được cũng vô cùng xứng đáng nên hãy phát huy bản thân hơn nữa.

Vào hôm nay, người tuổi Sửu biết tận dụng thời cơ trước mắt để thể hiện năng lực và bản lĩnh của mình. Nhờ có sự nâng đỡ của quý nhân mà mọi khó khăn, rắc rối đều được giải quyết ổn thoả mà không cần phải tốn quá nhiều công sức Các dự án đầu tư cũng tiến triển đúng như mong muốn đem lại cho con giáp này nguồn tài chính tốt, không cần lo lắng chuyện chi tiêu.

Hơn nữa, chuyện tình cảm hòa hợp, êm ấm. Bạn và người ấy luôn biết cách hâm nóng tình cảm của cả hai nên mối quan hệ của hai người hiếm khi nào cãi vã hoặc nảy sinh mâu thuẫn.

Tuổi Dần

Sự nghiệp của người tuổi Dần đang có những bước phát triển nhất định. Con giáp này luôn dành hết tâm huyết, thời gian cũng như công sức cho công việc, sẵn sàng gạt bỏ đi sở thích cá nhân của mình để có được thành công. Con giáp này dựa vào thực lực của mình để giành lấy cơ hội thành công, nhờ đó mà nguồn thu cũng được tăng lên và có thể thoải mái trong việc chi tiêu.

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của con giáp này cũng rất hài hòa, các cặp đôi đang yêu có thời gian dành cho nhau những lời quan tâm thân thiết, ngọt ngào, cả hai cũng không ngại lời chê bai của thiên hạ vẫn ở bên nhau.

Tuổi Mão

Công việc của người tuổi Mão sẽ diễn ra có khó khăn, trắc trở. Sự nhẹ dạ cả tin khiến cho người tuổi này không thể lường trước được những hậu quả mà kẻ tiểu nhân mang đến cho mình. Hãy tìm đến những người đồng nghiệp xung quanh hỗ trợ mình để tìm ra cách giải quyết tốt nhất. Con giáp này còn bị người khác cướp mất cơ hội kiếm tiền trong tầm tay dẫn đến nguồn tài chính cũng bị ảnh hưởng, giảm xuống.

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng không như mình mong muốn. Bạn nên cẩn thận trong lời ăn tiếng nói để tránh gây ra tổn thương cho đối phương. Nếu không chịu thay đổi, mối quan hệ tình cảm giữa bạn và người ấy khó duy trì được lâu dài.



Công việc của người tuổi Mão sẽ diễn ra có khó khăn, trắc trở - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Thìn sẽ khá sáng sủa, kinh doanh buôn bán có lời. Bản mệnh vẫn có thể bán hàng khá chạy, nhất là những món hàng, mọi việc sẽ diễn ra theo đúng ý bản mệnh.

Vận trình tình duyên cũng khởi sắc, con giáp này nếu còn độc thân thời gian tới sẽ gặp người tâm đầu ý hợp hoặc được người quen mai mối. Con giáp này dần tháo gỡ được những khúc mắc trong chuyện tình cảm với gia đình, tinh thần được cải thiện đáng kể hơn so với trước.

Tuổi Tỵ

Công việc của người tuổi Tỵ sẽ diễn ra có chút không thuận lợi. Người tuổi này là người khá cứng đầu trong quá trình xử lý công việc. Do đó, ở môi trường làm việc, bản mệnh gặp phải những mâu thuẫn, bất đồng ý kiến với đồng nghiệp khiến cho không khí nơi đây cũng khá ngột ngạt, căng thẳng.

Ngoài ra, vận trình tình cảm gặp sóng gió. Mối quan hệ giữa bạn và người ấy không có sự hòa hợp vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Do đó, bản mệnh hãy nói chuyện, chia sẻ với nhau nhiều hơn để cả hai tìm được sự đồng điệu trong cuộc sống.

Tuổi Ngọ

Vận trình công việc của người tuổi Ngọ sẽ trở nên tốt đẹp, suôn sẻ. Đây là thời điểm lý tưởng để người tuổi này mở rộng quy mô đầu tư, kinh doanh. Người tuổi này khá nhạy bén trong việc nắm bắt cơ hội kiếm tiền trước mắt, từ đó giúp nâng cao nguồn tài chính của bản thân. Tuy mọi việc đều diễn ra một cách tốt đẹp nhưng bản mệnh đừng vì thế mà chủ quan, lơ là.

Hơn nữa, chuyện tình cảm của bản mệnh sẽ không phải lo lắng bất cứ điều gì. Bạn và nửa kia đang có khoảng thời gian bình yên, hạnh phúc bên nhau khiến nhiều người mơ ước. Người độc thân tìm thấy được tình yêu mới thông qua lời giới thiệu của người quen.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sẽ có thêm các nguồn thu mới ngoài mong đợi nên không phải lo lắng về chuyện tiền bạc, chỉ cần cân đối việc chi tiêu hợp lý là có thể tiết kiệm được một khoản hay thực hiện một vài kế hoạch đã ấp ủ từ trước đó. Ngoài ra, nếu nhận thấy những cơ hội tốt thì cố gắng đầu tư thời gian nghiên cứu và tìm hiểu, chứ đừng đừng vội vàng bỏ qua.

Vận trình tình duyên của con giáp cũng sẽ trở nên hanh thông. Mối quan hệ của tuổi này và nửa kia đang tiến triển rất tốt đẹp. Hai người tìm thấy nhiều điểm tương đồng ở đối phương và rất sẵn sàng để cùng nhau chia sẻ cuộc sống.



Người tuổi Mùi sẽ có thêm các nguồn thu mới ngoài mong đợi nên không phải lo lắng về chuyện tiền bạc, chỉ cần cân đối việc chi tiêu hợp lý là có thể tiết kiệm được một khoản - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Con đường sự nghiệp của người tuổi Thân diễn ra tương đối khó khăn, vất vả. Người tuổi này có thể gặp nhiều thử thách trong ngày này do chịu ảnh hưởng của hung tinh tương xung. Trường hợp mắc phải sai sót khi làm việc bản mệnh hãy dũng cảm nhận lỗi và tìm cách giải quyết chớ đùn đẩy trách nhiệm cho người khác.

Vận trình tình cảm gặp một chút vấn đề. Các cặp đôi đang hẹn hò yêu đương gặp phải mâu thuẫn, hiểu lầm trong cuộc sống. Nếu cả hai hạ cái tôi của mình xuống thì mối quan hệ này mới có thể duy trì được dài lâu. Tình cảm giữa bạn và nửa kia không được như ý, nếu đã hết duyên thì bạn cũng chẳng nên cưỡng cầu làm gì.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu sẽ gặp được nhiều cơ hội tốt trong sự nghiệp trong ngày hôm nay, thậm chí giai đoạn này có thể đổi đời đến không ngờ. Đây cũng là thời khắc thiên thời địa lợi nhân hòa, bạn chỉ cần phát huy hết thế mạnh vốn có thì sẽ đổi đời.

Ngoài ra, đường tình duyên sẽ tương đối may mắn trong thời gian tới. Bạn có nhiều dịp thuận lợi để phát triển tình cảm lãng mạn. Nếu bạn biết nhìn người và có thái độ cư xử đúng mực thì sẽ tìm được người thương mình thật lòng. Người có gia đình thì tư tưởng thoải mái, không gò bó nên không khí trong nhà rất dễ chịu.

Tuổi Tuất

Con đường sự nghiệp của người tuổi Tuất sẽ diễn ra “thuận buồm xuôi gió”. Người tuổi này có thể nhanh chóng giải quyết những rắc rối trước đó do có sự giúp sức của cục diện Tam Hợp. Cùng với đó, những dự án hiện tại mà bản mệnh đang thực hiện cũng đang tiến triển một cách tốt đẹp. Vận trình tài lộc trên đà tăng cao do có sự xuất hiện của Thực Thần, do đó hãy nắm bắt cơ hội kiếm tiền để nâng cao nguồn tài chính của mình.

Chuyện tình cảm của bản mệnh cũng sẽ trở nên vượng sắc và đón nhận nhiều tin vui. Người độc thân mạnh dạn bày tỏ tình cảm của mình với người bạn thương mến và còn nhận được sự đền đáp từ đối phương.

Tuổi Hợi

Vận trình tài lộc của người tuổi Hợi sẽ trở nên dư dả, dồi dào. Con giáp này thu về lợi nhuận tương đối cao trong công việc kinh doanh, làm ăn của mình nên nguồn thu nhập cũng dần được cải thiện đáng kể. Đặc biệt, bạn sẽ gặp được nhiều quý nhân trong đời, được đưa đường dẫn lối giúp bạn thăng hoa hơn về mọi mặt, đặc biệt là tình tiền viên mãn.

Về tình cảm tươi đẹp, người độc thân có khả năng tìm thấy nửa kia của đời mình sau khoảng thời gian dài kiếm tìm. Tử vi ngày mới cho thấy đây là thời điểm thích hợp để người độc thân bày tỏ tình cảm trong lòng với người mình cảm mến. Cuộc sống gia đình luôn được ấm êm nhờ sự bao dung, thấu hiểu của người trong cuộc.



Vận trình tài lộc của người tuổi Hợi sẽ trở nên dư dả, dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.