Tử vi thứ Sáu 21/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất bội thu tiền bạc, đón phúc khí về đầy tay, Tý - Mão công việc khó khăn, tiền bạc đội nón ra đi.

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng không đáng lo. Bạn và người ấy có được khung trời bình yên - đó là điều mà biết bao người mơ ước. Ngoài ra, người độc thân có cơ hội gặp được người tâm đầu ý hợp thông qua sự mai mối từ bạn bè.

Tử vi ngày mới 12 con giáp dự đoán sự nghiệp của người tuổi Tý diễn ra suôn sẻ. Người làm kinh doanh tìm được đối tác làm ăn đáng tin cậy nhưng bản mệnh có thể gặp rắc rối bất cứ lúc nào nếu việc gì cũng nghe theo đối phương. Con giáp này có thể kiếm được một khoản hời không nhỏ từ công việc tay trái, từ đó chi tiêu cho sinh hoạt hàng ngày thoải mái hơn trước đây.

Hôm nay Tam Hợp hỗ trợ đẩy nhanh phát triển tình cảm giữa những người tuổi Sửu và một nửa của mình. Do đó, con giáp này hứa hẹn nhiều cặp đôi quyết định về chung một nhà trong thời gian này. Bạn cũng mong bản thân sẽ ổn định sớm để còn có người đồng lòng với mình xây dựng cuộc sống tương lai. Gia đạo ấm êm nên khéo theo đó là sự nghiệp khởi sắc hơn cả mong đợi.

Bên cạnh đó, Thiên Tài dự báo một ngày người tuổi Sửu không phải lo nghĩ quá nhiều về chuyện tiền nong, bạn có thể an tâm lên kế hoạch cho cuộc sống mà không bị vấn đề tiền bạc cản đường. Ngoài ra, ngũ hành tương sinh cho thấy tinh thần của bạn khá tỉnh táo, có thể sau một đêm ngủ ngon bạn đang có cảm giác hồi sức.

Tuổi Dần

Cục diện Tam Hợp giúp đỡ nên người tuổi Dần có thể nhanh chóng giải quyết những rắc rối tồn đọng trước đó. Những dự án mới cũng đi vào hoạt động một cách trơn tru và hiệu quả hơn. Con giáp này hãy tận dụng cơ hội này để đầu tư, kinh doanh vào những hạng mục cao hơn vì sự xuất hiện của Thực Thần. Điều này giúp cho bạn thu về một khoản lợi nhuận không nhỏ cho mình.

Hơn nữa, chuyện tình cảm của con giáp này cũng sẽ có bước chuyển mình khả quan. Người độc thân tự tin tỏ tình với người mình thích, có thể nhận được sự đền đáp của đối phương. Đào hoa vượng mang đến nhiều tin tốt lành cho những cặp đôi đã kết hôn.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão có thể phải đối mặt với họa phá tài. Do vậy, con giáp này nên tìm hiểu rõ tình hình trước khi tiến hành kinh doanh hay đầu tư. Bởi vì càng những hạng mục tiềm ẩn rủi ro lại càng phải cẩn thận, đừng tham cái lợi trước mắt. Để tránh khỏi những xung đột không đáng có, tốt hơn hết, bản mệnh học cách kiềm chế bản thân, không cần phải hơn thua với bất cứ ai, việc mình mình làm, chuyện thiên hạ để thiên hạ tự lo.

Mặt tình cảm của bạn cũng chịu ảnh hưởng từ cục diện Mộc khắc Kim nên khá mệt mỏi. Gia đình có lục đục ngầm mà những bạn đang xa nhà không hề hay biết. Đây là lúc bạn nên tìm đến bạn thân để xin lời khuyên cho những vấn đề bạn đang gặp phải trong cuộc sống.



Người tuổi Mão có thể phải đối mặt với họa phá tài - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn sẽ được thần phật phù hộ, may mắn không thể ngăn cản. Vận thế thăng tiến, tương lai vô hạn, mưa thuận gió hòa, khả năng cao nhất sẽ giành được giải thưởng lớn, nhất định sẽ có một sự nghiệp thành công trong năm nay, chúc may mắn. Đồng thời, bạn sẽ chủ động tìm kiếm cơ hội hợp tác, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác, tích cực để có thể đóng góp ý kiến mang đến sự xây dựng và đóng góp ý kiến cho tập thể.

Vận trình tình cảm con giáp này sẽ luôn ngập tràn hạnh phúc và chìm đắm trong tình yêu đầy màu hồng. Người độc thân khiến người khác phải say đắm, mê mệt vì nụ cười của mình.

Tuổi Tỵ

Vận trình tài lộc của người tuổi Tỵ sẽ vô cùng dư dả, dồi dào. Công việc kinh doanh “thuận mua vừa bán" nên đem lại cho con giáp này một khoản lợi nhuận tương đối cao, có thể tích lũy được một khoản không nhỏ.

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của bản mệnh cũng sẽ khá vượng sắc. Tuất Mão Nhị Hợp cho biết, người độc thân có cơ hội tìm được một nửa yêu thương sau khoảng thời gian dài kiếm tiền. Người đang yêu đương sẽ mau chóng về chung một nhà.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ vốn nghiêm túc, tỉ mỉ và luôn nỗ lực trong công việc. Con giáp này làm việc gì cũng hiệu quả và nhanh nhạy với thị trường. Ở hiền gặp lành, cuộc sống của con giáp này thường gặp nhiều điều tốt lành, có của ăn của để. Đặc biệt, thu nhập của con giáp này tăng vọt giúp Mùi tích lũy được nhiều tiền cho những dự định tương lai.

Tử vi dự báo Ngọ sẽ gặt hái được nhiều thành công rực rỡ, chuyện tình cảm cũng ngọt ngào hơn. Đường tình duyên của bạn khá tốt đẹp nhờ có tương hợp. Những giông gió của cuộc đời không làm cho Ngọ và đối phương lùi bước mà càng gắn kết hai người lại với nhau hơn, tình yêu ngày càng thắm thiết, tạo nền tảng vững chắc cho tương lai phía trước.

Tuổi Mùi

Hôm nay Lục Hợp khiến cho người tuổi Mùi sẽ diễn ra trôi chảy, êm đẹp. Bản mệnh được cấp trên đề cao nhờ khả năng ứng biến linh hoạt trong mọi tình huống. Bên cạnh đó, Quý Nhân phù trợ giúp cho người tuổi này đến gần với thành công hơn. Thêm nữa, sự xuất hiện bất ngờ của Thiên Tài đem đến nhiều may mắn cho con giáp này với các vấn đề liên quan đến lương chính thức, lương thưởng.

Ngoài ra, Chính Tài đại diện cho tài lộc của con giáp này trở nên thịnh vượng, rực rỡ hơn cũng một phần là bạn được nhiều người nâng đỡ, giúp sức. Do đó, bạn sẽ có nhiều thành tích tốt trong mọi lĩnh vực kinh doanh. Bạn không phải là người chỉ theo đuổi tốc độ mà thích gặt hái những thành công một cách chắc chắn.



Hôm nay Lục Hợp khiến cho người tuổi Mùi sẽ diễn ra trôi chảy, êm đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân sẽ phải đón nhận những điều không mong muốn trong sự nghiệp. Để hạn chế ảnh hưởng của các hung tinh, bạn cần hạn chế tính cách nóng nảy, nghĩ gì nói nấy dễ gây mất lòng người khác của mình. Chuyện tiền bạc cũng chưa có nhiều dấu hiệu phát triển đáng kể, chỉ có đầu tuần là một vài người làm nghề tự do có thể nhận được khoản tiền lương, tiền lãi từ các mối hợp tác.

Phương diện tình cảm cũng không thực sự bình ổn khi mâu thuẫn liên tiếp xuất hiện giữa hai người. Cả bạn và người ấy đều quá cứng đầu, không ai chịu nhường ai nên quan hệ dễ rơi vào chiến tranh lạnh. Các bạn độc thân có lẽ vẫn chưa thực sự muốn bước ra khỏi thế giới riêng nên bạn thường từ chối những lời mời làm quen mà chẳng hề suy nghĩ.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu lộc lá tràn trề, sự nghiệp phơi phới trong hôm nay. Phúc khí nhà trời đều đổ dồn cho con giáp này hưởng thụ, chưa kể là túi tiền của con giáp này cũng tăng đều theo từng ngày, cứ tiêu xài vơi bớt lại đầy lên. Tài vận của người tuổi Dậu cũng vô cùng hanh thông, công việc thuận lợi, thu nhập gia tăng, nên bạn có những bước tiến chóng mặt khiến nhiều người ngạc nhiên.

Hỏa sinh Thổ, quan hệ giữa bản mệnh và người khác giới rất tốt đẹp. Nếu còn độc thân, bạn chẳng thiếu những đối tượng theo đuổi. Bạn nên nghiêm túc với chuyện tình cảm và lắng nghe trái tim mình để có thể phát triển được mối quan hệ bền vững.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất sẽ kiếm được tiền chục triệu trước cuối tháng và được quý nhân giúp đỡ rất nhiều, thậm chí có người còn bất ngờ có sự trợ giúp đắc lực. Các sao quý nhân may mắn vô tận, tài lộc vượng phát, đường kiếm tiền suôn sẻ không bị cản trở, tiền bạc ngày càng nhiều, tài lộc gấp bội.

Tuy nhiên, xét về tình duyên, hôm nay không phải là một năm suôn sẻ đối với các quý nam quý nữ tuổi Tuất. Đối với những người đã lập gia đình cần đề phòng cãi vã giữa vợ chồng. Còn đối với những người chưa yên bề gia thất thì cũng không gặp được nhiều may mắn trong tình cảm.

Tuổi Hợi

Sự nghiệp của người tuổi Hợi diễn ra hanh thông. Thiên Ấn xuất hiện cho biết, sự sáng tạo của người tuổi này sớm được phát huy tốt trong ngày. Qua đó, bản mệnh có thể đạt được những bước tiến mới trên con đường công danh. Con giáp này dường như có thể thoải mái hơn trước trong mọi vấn đề chi tiêu mà chẳng cần lo lắng đến điều gì. Tuy nhiên, bạn cũng cần lên kế hoạch kiếm tiền dự phòng nếu muốn có nguồn tích luỹ tốt.

Vận trình tình cảm tươi sáng, đẹp đẽ. Những cặp vợ chồng hiểu nhau, gắn bó hơn trước nhờ sự sẻ chia, cảm thông. Với những người độc thân, bạn cần mạnh dạn hơn nữa mới tìm được nhân duyên tốt lành.



Sự nghiệp của người tuổi Hợi diễn ra hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.