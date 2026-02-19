Tử vi thứ Sáu 20/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, sự nghiệp phát triển hưng thịnh, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, mọi sự khó thành công mỹ mãn.

Vận trình tình cảm đôi lứa ấm êm, hài hòa. Bản mệnh cảm thấy hài lòng, hạnh phúc với mối quan hệ hiện tại và bản mệnh không cần thêm gì nữa.

Tử vi ngày mới 12 con giáp cho thấy sự nghiệp của tuổi Tý diễn ra trôi chảy. Tiến độ công việc tốt giúp cho con giáp này tăng thêm sự tự tin vào quyết định của mình. Bạn cũng rất siêng năng, chăm chỉ trong công việc và vẫn biết cách sắp xếp thời gian để tận hưởng trọn vẹn ngày nghỉ cuối tuần.

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của con giáp này cũng đang bước vào giai đoạn ngọt ngào, nồng thắm. Bản mệnh có thể vượt qua được những áp lực của cuộc sống nhờ có gia đình là chỗ dựa vững chắc cho mình.

Vận trình tài lộc của người tuổi Sửu sẽ thuận lợi. Con giáp này giành được nhiều cơ hội để có thể kiếm tiền bằng chính sức mình. Người làm kinh doanh nên cố gắng nắm bắt thời cơ ngay từ đầu năm để đón may mắn và hanh thông cho cả năm. Ngoài ra, tài lộc của con giáp này gặp nhiều may mắn do có Quý nhân phù trợ, từ đó mang cho bản mệnh nhiều cơ hội làm giàu.

Tuổi Dần

Sự nghiệp của người tuổi Dần vẫn đang tiến triển khá tốt. Sự kiên trì giúp cho con giáp này vượt qua mọi trở ngại, thử thách trong công việc. Nếu gặp phải khó khăn ngoài khả năng, bản mệnh nên nhờ sự giúp đỡ từ những người thân cận thay vì tự mình cố gắng tìm ra cách giải quyết. Vận trình tài lộc trong ngày cuối tuần vẫn ổn định nên tuổi Dần không cần quá lo lắng về tiền bạc.

Ngoài ra, chuyện tình cảm của con giáp này cũng sẽ khởi sắc tốt đẹp. không ngại thể hiện tình cảm của mình với người mình yêu thương. Điều này giúp bạn và đối phương nhanh chóng kết nối với nhau và có thể vượt qua những mâu thuẫn trước đó.

Tuổi Mão

Tử vi khuyên người tuổi Mão nên xem xét lại khả năng và điều chỉnh một số kế hoạch trong ngày 26/7. Nếu tiếp tục mơ hồ và không quyết định thì tương lai sự nghiệp của bản mệnh sẽ không thể phát triển hơn.

Vận trình tài lộc ngày càng đi xuống. Có nhiều khoản chi tiêu làm cho người tuổi này sẽ gặp khó khăn trong việc quản lý tài chính. Để tránh tình trạng thiếu trước hụt sau, con giáp này cần phải quản lý tài chính chặt chẽ hơn và tiết kiệm thêm tiền để đề phòng cho những tình huống bất ngờ.



Tử vi khuyên người tuổi Mão nên xem xét lại khả năng và điều chỉnh một số kế hoạch trong ngày 26/7 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Hôm nay, con đường sự nghiệp của người tuổi Thìn sẽ diễn ra tương đối "thuận buồm xuôi gió". Con giáp này có thể xử lý công việc trong khoảng thời gian ngắn nhờ có tinh thần hăng hái, hưng phấn. Con đường sự nghiệp mà bản mệnh lựa chọn đã mang về nguồn thu nhập dư dả, dồi dào.

Vận trình tình duyên trong ngày mới khá khởi sắc. Nếu đang có cảm tình với ai, tuổi Thìn nên mạnh dạn và chủ động bộc lộ cảm xúc của mình với đối phương. Bởi vì đây chính là một cách khả quan để chinh phục trái tim của người bạn yêu thương.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ không phải quá lo lắng về các vấn đề tiền bạc trong khoảng thời gian gần đây. Các khoản tiền dự phòng bản mệnh đã chuẩn bị từ trước sẽ phát huy tác dụng bất khi có những vấn đề bất ngờ có thể phát sinh, không cần lo chuyện tiền nong.

Vận trình tình cảm có những chuyển biến tích cực. Đào hoa nở rộ giúp cho những người còn độc thân sớm tìm được nửa kia ưng ý. Ngày này khá bận rộn với lịch trình hẹn hò, gặp gỡ bạn bè. Bản mệnh cũng là người có nhiều mối quan hệ khác giới vì thế mà việc tìm kiếm tình yêu cũng không khó.

Tuổi Ngọ

Công việc của người tuổi Ngọ sẽ khá thuận lợi, mọi thứ đều tiến triển suôn sẻ nhờ cát tính nâng đỡ. Những quyết định của tuổi này trong thời gian qua đều đang đúng hướng. Con giáp này có khá nhiều cơ hội để kiếm tiền, nếu tích cực, tập trung và dồn hết tâm trí thì sẽ có thu nhập khả quan hơn, vì vậy bản mệnh cần chăm chỉ và tập trung hơn, không để mất đi cơ hội tốt.

Vận trình tình cảm của bản mệnh cũng sẽ ngày càng có chiều hướng tốt đẹp. Bản mệnh và nửa kia đang có khoản thời gian bình yên cùng nhau, do đó hãy thoải mái tận hưởng những giây phút “có một không hai” này.

Tuổi Mùi

Vận trình tài lộc của người tuổi Mùi sẽ hanh thông và có phần chuyển biến tích cực. Con giáp này dựa vào thực lực của mình để giành lấy cơ hội thành công, nhờ đó mà nguồn thu cũng được tăng lên và có thể thoải mái trong việc chi tiêu.

Hơn nữa, vận trình tình duyên cũng rất hài hòa, các cặp đôi đang yêu có thời gian dành cho nhau những lời quan tâm thân thiết, ngọt ngào, cả hai cũng không ngại lời chê bai của thiên hạ vẫn ở bên nhau.



Vận trình tài lộc của người tuổi Mùi sẽ hanh thông và có phần chuyển biến tích cực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Công việc của người tuổi Thân diễn ra không hề dễ dàng và sẽ phát sinh những vấn đề tiêu cực. Trong quá trình làm việc, con giáp này phải thật tỉnh táo mới có thể đưa ra được những quyết định sáng suốt nhất, đồng thời đừng để lợi ích che mờ mắt mình. Người tuổi này cần nên tích lũy số tiền mà mình kiếm được ngay từ bây giờ để đề phòng những chuyện phát sinh cần sử dụng đến tiền bạc.

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng sẽ nảy sinh mâu thuẫn liên tục khiến không khí gia đình khá căng thẳng, ngột ngạt. Vậy nên, bạn hãy khắc phục tình trạng này ngay để mọi việc không trở nên không quá tồi tệ.

Tuổi Dậu

Tài lộc của người tuổi Dậu sẽ trở nên khá sáng sủa, kinh doanh buôn bán có lời. Tuổi này cũng vẫn có thể bán hàng khá chạy, nhất là những món hàng, mọi việc sẽ diễn ra theo đúng ý bản mệnh.

Vận trình tình duyên cũng khởi sắc, bản mệnh còn độc thân thời gian tới sẽ gặp người tâm đầu ý hợp hoặc được người quen mai mối. Con giáp này dần tháo gỡ được những khúc mắc trong chuyện tình cảm với gia đình, tinh thần được cải thiện đáng kể hơn so với trước.

Tuổi Tuất

Vận trình tài lộc của người tuổi Tuất trong ngày cũng khá tốt, bạn có thêm các nguồn thu mới ngoài mong đợi nên không phải lo lắng về chuyện tiền bạc, chỉ cần cân đối việc chi tiêu hợp lý à có thể tiết kiệm được một khoản hay thực hiện một vài kế hoạch đã ấp ủ từ trước đó.

Tình duyên hanh thông. Mối quan hệ của người tuổi này và nửa kia đang tiến triển rất tốt đẹp. Hai người tìm thấy nhiều điểm tương đồng ở đối phương và rất sẵn sàng để cùng nhau chia sẻ cuộc sống.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi trong ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ trăm đường. Đường công danh sự nghiệp hứa hẹn có bước tiến khi con giáp này có sự quyết đoán, quan sát đa chiều. Tuy nhiên, đừng bác bỏ mọi lời góp ý nếu không muốn mãi giậm chân tại chỗ.

Vận trình tình cảm vô cùng hạnh phúc. Người tuổi Hợi với sự chân thành, tinh tế đã đem tới cho nửa kia nhiều cảm xúc tích cực trong mối quan hệ này. Người độc thân khó tìm được người thương vì những tiêu chuẩn đặt ra còn cao.



Người tuổi Hợi trong ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ trăm đường - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.