Tử vi thứ Sáu 15/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Song song đó, vận trình tình cảm nhận được nhiều niềm vui mới. Vượt qua bao sóng gió, giờ đây các cặp đôi dần thấu hiểu và bao dung nhau nhiều hơn. Tuy rằng tương lai không thể đoán trước nên hãy sống hết mình với khoảnh khắc hiện tại.

Tử vi ngày mới 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý có vận trình tiền tài không đáng lo. Nguồn thu nhập ổn định chủ yếu từ công việc chính nên hãy hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để có thể được cấp trên xét duyệt tăng lương trong thời gian tới. Người tuổi này cũng nên tranh thủ thời gian để mở rộng và duy trì các mối quan hệ xã giao. Việc chi tiền cho những mối quan hệ ấy sẽ rất có ích cho con đường phát triển sự nghiệp của bản mệnh.

Mọi công việc của người tuổi Sửu sẽ khá “dễ thở”. Được Cát tinh che chở, người tuổi này tìm được đối tác đáng tin cậy trong ngày, có thể hợp tác và mang lại lợi ích lâu dài cho cả hai. Cơ hội tăng cao nguồn thu nhập là rất lớn đối với con giáp này, nhất là những người đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán.

Bên cạnh đó, vận trình tình cảm giữ được sự hài hòa, êm ấm. May mắn là có Quý Nhân nâng đỡ mà mối quan hệ các cặp đôi yêu nhau giảm đi những mâu thuẫn, hiểu lầm không đáng trong ngày.

Tuổi Dần

Con đường sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ trở nên tương đối suôn sẻ, tốt đẹp. Các kế hoạch đa phần gặp thời cơ tốt nên được tiến hành theo đúng quỹ đạo mà người tuổi này mong muốn. Đồng thời, khả năng lãnh đạo và tài ứng biến linh hoạt giúp bản mệnh nhanh chóng những rắc rối tồn đọng trước đó.

Trong khi đó, vận trình tài lộc cũng sẽ vô cùng vượng tiến. Những người làm kinh doanh có cơ hội thu về lợi nhuận gấp nhiều lần so với những ngày khác. Những người làm công ăn lương có nguồn thu nhập đều đặn để duy trì cuộc sống hàng ngày ổn định.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão cảm thấy như thể mình bị rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan ngày hôm nay, khi không biết phải lựa chọn gì cho phù hợp. Họa phá tài tốn của xuất hiện bất ngờ vào thời gian khiến cho tình hình tài chính của con giáp này có dấu hiệu “tụt dốc”, do đó đừng quên lên kế hoạch quản lý chi tiêu hợp lý trong ngày.

Đây cũng là một ngày không dễ chịu, có thể lý do xuất phát từ những mâu thuẫn trong gia đình. Dường như việc không tìm thấy tiếng nói chung giữa mọi người có thể khiến cho bạn vào một ai đó rơi vào hiểu nhầm, làm mối quan hệ trở nên căng thẳng đấy. Sự bận rộn trong công việc cùng với muôn mối quan tâm khiến cho bạn không có quá nhiều thời gian để quan tâm, chăm sóc đối phương.



Người tuổi Mão cảm thấy như thể mình bị rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Thìn sẽ diễn ra tương đối thuận lợi. Quý Nhân chỉ đường dẫn lối giúp cho người tuổi này biết được cách phát huy tối đa năng lực của bản thân. Qua đó, bản mệnh đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong công việc.

Chuyện tình cảm mang đến nhiều niềm vui cho người trong cuộc, giúp bản mệnh có thể động lực vượt qua mọi khó khăn trong công việc. Tình yêu không còn gặp trắc trở, chông gai nhiều như trước, thậm chí là bạn và người ấy hiện đang có ý định về chung một nhà trong thời gian sắp tới.

Tuổi Tỵ

Sự nghiệp người tuổi Tỵ sẽ diễn ra thuận lợi hết ý. Người tuổi này gặp nhiều vận may trên con đường công danh nhờ nhận được sự nâng đỡ và tín nhiệm của cấp trên. Đó là do con giáp này đã tìm ra giải pháp để giải quyết các vấn đề liên quan đến tiền bạc một cách ổn thỏa. Đặc biệt là những khoản nở cũng được trả một cách triệt để.

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm tràn đầy viên mãn, hạnh phúc. Chuyện tình cảm mang đến nhiều niềm vui cho người trong cuộc, giúp bản mệnh có thể động lực vượt qua mọi khó khăn trong công việc.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sẽ rút ngắn khoảng cách chinh phục đỉnh cao của sự nghiệp nếu cứ tiếp tục nỗ lực và giữ vững phong độ hiện tại. Do đó, vận trình tài lộc rủng rỉnh. Con giáp này nắm bắt nhanh chóng nhiều cơ hội kiếm tiền không phải ai cũng nhìn thấy, từ đó có thể nâng cao nguồn thu nhập một cách đáng kể.

Vận trình tình cảm thăng hoa, nở rộ. Cách nói chuyện khéo léo và tinh tế giúp cho người độc thân tìm được một nửa yêu thương cho mình. Song song đó, cuộc sống hôn nhân của những người đã kết hôn viên mãn, đáng mơ ước.

Tuổi Mùi

Nhờ có Thần Tài ghé thăm mang tới vận may liên quan tới tiền bạc nên sự nghiệp của người tuổi Mùi diễn ra khởi sắc. Rất có thể là người tuổi này gặp nhiều vận may trong việc hợp tác, làm ăn. Tuy không thể tránh khỏi những khó khăn nhưng bằng sự linh hoạt, nhanh nhẹn mà bản mệnh có thể giải quyết mọi chuyện một cách êm đẹp. Doanh thu tăng đáng kể mang đến cho con giáp này một cuộc sống đáng mơ ước.

Vận trình tình cảm của người này cũng sẽ tiến triển khả quan. Chuyện tình yêu đôi lứa mang đến cho bạn niềm vui cũng như cảm xúc thăng hoa chưa bao giờ có được. Đồng thời, người độc thân cũng sớm tìm được chân ái của đời mình.



Nhờ có Thần Tài ghé thăm mang tới vận may liên quan tới tiền bạc nên sự nghiệp của người tuổi Mùi diễn ra khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân thu hút người khác giới vì thế nhớ tận dụng thật tốt sức mạnh vô hình mà bạn đang có để sớm tìm được nhân duyên của mình. Thế nhưng, các cặp đôi hãy cẩn thận kẻo nguy cơ có người thứ 3 xuất hiện, nhất là khi hai người đang giận dỗi nhau.

Bên cạnh đó, thay vì tiêu tiền cho những việc vui chơi và rượu chè, con giáp này hãy đầu tư cho sức khỏe bản thân hơn. Nếu bỏ bê bản thân trong một thời gian thì bạn phải bồi dưỡng từ bây giờ kẻo đổ bệnh lại không có sức để kiếm tiền.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu khá hòa hợp nhờ vào sự che chở của Lục Hợp, không những thế, việc hợp tác làm ăn cũng có lợi khi bạn tìm được đối tác phù hợp, có ý định làm ăn lâu dài và thể hiện sự thật thà, chân thành. Lúc này có thể năng lực của bạn được cấp trên công nhận, mang tới cho bạn nhiều động lực và thậm chí là hứa hẹn mang đến những cơ hội thăng tiến trong tương lai.

Vận trình tình cảm của bản mệnh trở nên tiến triển tốt đẹp. Đào hoa vượng giúp cho bạn nhận được nhiều tin vui liên quan đến chuyện tình cảm. Nhờ có sự ủng hộ của mọi người, bạn và người ấy có thêm niềm tin vào mối quan hệ này.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất độc thân sẽ có một ngày ấm áp, hạnh phúc bên đối tượng mà bạn đang tìm hiểu trong ngày Tam Hợp nâng đỡ. Đường tình duyên của những cặp đôi nhờ thế mà cũng suôn sẻ và thuận lợi hơn nhiều, hai người cảm thấy bình yên sau những sóng gió cả hai từng cùng nhau trải qua.

Ngoài ra, con giáp này có thể tìm kiếm niềm vui cho mình bằng những điều mà bạn yêu thích thực sự dưới sự chỉ dẫn của Thực Thần. Đây là cơ hội để bạn khám phá và trải nghiệm, thông qua việc tìm hiểu những giá trị mới của đời sống mà bạn thực sự hứng thú.

Tuổi Hợi

Quý nhân sẽ mang tới vận may, những điều tuyệt vời mà người tuổi Hợi xứng đáng nhận được, xứng đáng được trân trọng và đánh giá cao. Tuy nhiên, bạn đừng quên gửi lại họ những giá trị tốt đẹp tương xứng và dành cho họ những lời khen ngợi, khuyến khích phù hợp. Giao tiếp luôn là một con đường hai chiều, đừng quên điều đó nhé.

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng sẽ có dấu hiệu mới mẻ. Chỉ cần mạnh dạn hơn nữa thì người độc thân có thể nhận được sự đồng ý từ phía đối phương. Bên cạnh đó, tình cảm vợ chồng ngày càng khăng khít hơn nhờ cả hai đều chủ động hâm nóng tình cảm.



Quý nhân sẽ mang tới vận may, những điều tuyệt vời mà người tuổi Hợi xứng đáng nhận được, xứng đáng được trân trọng và đánh giá cao - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.