Tử vi thứ Sáu 13/10/2023 của 12 con giáp: Dần - Mùi công danh thăng tiến, tiền bạc không lo nghĩ, Thìn - Thân tài lộc ảm đạm, đen đủi đủ đường

Vận trình tình cảm của bản mệnh vui vẻ, ngọt ngào. Người độc thân không nên nóng vội hay vì sợ cô đơn mà chọn đại một người đó để yêu. Lời khuyên dành cho bạn là hãy dành thời gian quan sát để tìm hiểu rõ đối phương nếu không muốn hối hận về sau.

Tử vi ngày mới 12 con giáp cho thấy sự nghiệp của người tuổi Tý trong ngày hôm nay diễn ra dễ dàng. Người tuổi này được đánh cao ở trí thông minh và khả năng quan sát của mình. Bên cạnh đó, bản mệnh còn được nhiều người ưa thích khi biết cách kết nối với mọi người lại với nhau. Nhờ Quý Nhân chỉ đường dẫn lối, con giáp này có thể mau chóng tìm thấy được những mối làm ăn tiền năng và có thể nâng cao nguồn thu nhập hiện tại.

Ngoài ra vận tài lộc của bản mệnh cũng sẽ có điểm sáng. Nhờ có kế hoạch chi tiêu và tiết kiệm hợp lý nên người tuổi này có thể tránh được cảnh khủng hoảng tài chính. Song bạn cũng cần tìm cách cải thiện túi tiền để có thể thoải mái hơn trong chi tiêu.

Vào ngày thứ Ba, sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ diễn ra suôn sẻ. Con giáp này sẽ tìm được nguồn cảm hứng khá tốt cho mình nên có động lực để liên tục tiến về phía trước. Sự từ tốn và cẩn thận còn giúp bản mệnh có thể giảm tránh được khá nhiều rủi ro cho mình.

Tuổi Dần

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ diễn ra tương đối suôn sẻ. Sự kiên định và quyết đoán giúp cho bạn có những hợp đồng làm ăn có giá trị. Do đó, vận trình tài lộc tương đối ổn định. Vấn đề tài chính dường như không còn là nỗi lo lắng như khoảng thời gian trước đây khi con giáp này kiếm được cho mình một khoản tiền khấm khá.

Chuyện tình cảm của con giáp này cũng sẽ tốt đẹp viên mãn và tràn ngập sự ngọt ngào. Hỏa sinh Thổ mang đến nhiều may mắn cho người độc thân. Bạn chẳng những tìm được một người hết lòng yêu thương mình mà còn nhận được sự quan tâm vô điều kiện từ phía đối phương.

Tuổi Mão

Mọi công việc của người tuổi Mão được đà tăng tiến và thuận lợi. Con giáp này có thể cải thiện chất lượng cuộc sống hiện tại bằng cách kiếm thêm các công việc tay trái khác ngoài công việc chính. Ngoài ra, con giáp này vẫn có phương phát kiếm tiền cùng với tiết kiệm một cách hợp lý nên có thể đề phòng một vài rủi ro trong phương diện tài chính.

Chuyện tình cảm của con giáp này cũng sẽ trở nên tốt đẹp. Mối quan hệ giữa bạn và người ấy đang được mọi người xung quanh quan tâm. Chính sự thấu hiểu và sẻ chia thường xuyên mà các cặp đôi có thể duy trì tình cảm thêm bền lâu.



Mọi công việc của người tuổi Mão được đà tăng tiến và thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Sự nghiệp của người tuổi Thìn trở nên khá khó khăn và bất ổn. Tử vi dự báo có một vài rắc rối phát sinh bất ngờ, khiến con giáp này xảy ra xích mích, tranh cãi với đồng nghiệp. Bản mệnh nên tập trung công sức và thời gian này cho việc giải quyết vấn đề trước mắt, tránh để tình hình công việc chuyển biến tệ hơn.

Hơn nữa, chuyện tình cảm căng thẳng. Mối quan hệ giữa bạn và người ấy khó mà hàn gắn với nhau do ảnh hưởng của Mộc khắc Thổ. Thay vì áp đặt suy nghĩ của mình lên người ấy, bạn cần học cách lắng nghe để hiểu họ nhiều hơn.

Tuổi Tỵ

Sự nghiệp của người tuổi Tỵ trong ngày hôm nay diễn ra không mấy dễ dàng. Khối lượng công việc tăng nhanh đáng kể khiến vô tình bị cuốn vào guồng xoáy của những rắc rối, áp lực. Bản mệnh nên bình tĩnh và đưa ra những phương án sắp xếp công việc hợp lý để nâng cao hiệu quả hơn.

Vận trình tình cảm của con giáp này sẽ không mấy khả quan. Trong cuộc sống hôn nhân, người tuổi này và người ấy dần hình thành khoảng cách rõ rệt vì bản mệnh không có nhiều thời gian dành cho gia đình này.

Tuổi Ngọ

Công việc của người tuổi Ngọ diễn ra hầu như không gặp khó khăn gì cả. Sự nâng đỡ của Tam Hội đã giúp con giáp này có thể khắc phục được những thiếu sót trong công việc, đồng thời tháo gỡ những khó khăn mà mình đang gặp phải.

Vận trình tình cảm của người tuổi này sẽ vô cùng khởi sắc và thuận lợi. Nhờ quý nhân soi đường dẫn lối nên chuyện tình yêu đôi lứa ngày càng bền chặt. Giữa các cặp đôi dù đang tồn tại nhiều mâu thuẫn, hiểu lầm cũng nhanh chóng được hóa giải.

Tuổi Mùi

Mọi công việc của người tuổi Mùi sẽ diễn ra tương đối thuận lợi và hanh thông không ngờ. Bản mệnh hoàn toàn có thể tự tin vào trí tuệ và các quyết định của bản thân trong giai đoạn này. Đây là thời điểm thích hợp để người tuổi này mở rộng quy mô kinh doanh, làm ăn.Nguồn thu nhập hiện tại của con giáp này tăng đáng kể khiến cho mọi người xung quanh không khỏi ngưỡng mộ.

ận trình tình cảm của bản mệnh cũng sẽ trở nên hạnh phúc và vượng sắc. Thổ sinh Kim báo hiệu người độc thân hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận tình yêu mới. Với tính cách cởi mở nên bạn dễ dàng tạo được cảm tình với người khác giới.

Mọi công việc của người tuổi Mùi sẽ diễn ra tương đối thuận lợi và hanh thông không ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Sự bất cẩn và thiếu suy nghĩ trong cách đánh giá người khác dễ khiến người tuổi Thân bị kẻ khác ghen ghét. Bản mệnh nên thay đổi cách nhìn nhận của mình, tránh độc đoán hay phiến diện trong công việc chung. Con giáp này rất thông minh nhưng cũng rất khoa trương và phóng đại, do đó con đường sự nghiệp chưa được tốt đẹp. Bản mệnh cần phải học cách khiêm tốn hơn nữa để hanh thông trong công việc.

Vận trình tình cảm có chút rắc rối phát sinh. Dù là người đã lập gia đình hay đang trong mối quan hệ yêu đương cũng cần có sự chia sẻ, lắng nghe và tôn trọng lẫn nhau. Nhưng điều này không có nghĩa là không cho đối phương quyền riêng tư.

Tuổi Dậu

Công việc của người tuổi Dậu sẽ trở nên tương đối thuận lợi và suôn sẻ. Con giáp này có khả năng được cấp trên giao một vài nhiệm vụ mới quan trọng. Do đó, bạn hãy cố gắng nỗ lực hoàn thành tốt để sự nghiệp ngày càng tiến triển tốt đẹp.

Chuyện tình cảm êm đềm hoà hợp. Tử vi cho thấy tình yêu lứa đôi sẽ không bị ảnh hưởng bởi những tác nhân ngoại cảnh. Dù mối quan hệ vẫn còn tồn tại nhiều điểm khác biệt nhưng người trong cuộc luôn biết cách để dung hòa lẫn nhau.

Tuổi Tuất

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Tuất có điểm sáng ở thời điểm hiện tại. Tử vi cho biết, con giáp này khi xuất hiện đi về hướng Tây Bắc để gặp Hỷ Thần hoặc hướng Đông Nam để gặp Tài Thần. Người tuổi này có nhiều cơ hội khẳng định năng lực của mình trong môi trường làm việc mới. Cấp trên ấn tượng và đặt niềm tin vào bản mệnh nhiều hơn.

Vận trình tình cảm tốt đẹp. Bạn và người thương có được khoảng thời gian vui vẻ và ngọt ngào bên nhau. Người độc thân cũng nhận được lời tỏ tình ngọt ngào từ người bạn quen đã lâu.

Tuổi Hợi

Con đường sự nghiệp của người tuổi Hợi sẽ diễn ra gặp chút vất vả trong ngày hôm nay. Bạn làm lãnh đạo có thể gặp rắc rối do cấp dưới gây ra, đồng thời phải dùng đến tiền bạc mới có thể giải quyết một cách triệt để. Chính vì vậy, bản mệnh hãy thật cẩn trọng, bình tĩnh và lý trí để tránh sai lầm khác.

Bù lại, vận trình tình cảm hướng tới lâu dài. Đào hoa vượng là cơ hội lý tưởng để các cặp đôi xây dựng lại nền tảng của tình yêu. Sự hiểu lầm dần được gỡ bỏ, con giáp này nhận ra đâu mới là phương hướng mà trái tim mình hướng tới.

Con đường sự nghiệp của người tuổi Hợi sẽ diễn ra gặp chút vất vả trong ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.