Tử vi thứ Sáu 1/9/2023 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp hồng phát, kiếm tiền mệt nghỉ, Mão - Thân làm ăn thất bát, vận xui bủa vây.

Vận trình tình duyên thay đổi theo chiều hướng tốt. Mối quan hệ tình cảm giữa người độc thân và người mình yêu thương sẽ tiến triển nhanh chóng. Với các cặp đôi đang yêu nhau, bản mệnh và nửa kia có cơ hội hóa giải hiểu lầm, mối quan hệ của cả hai lại ngọt ngào như xưa.

Tử vi ngày mới 12 con giáp cho thấy vận trình của người tuổi Tý sẽ có những bước tiến triển đáng kể. Nhờ có sự nhạy bén và thông minh giúp con giáp này có thể tìm ra những hướng đi phù hợp để giải quyết vấn đề. Bạn còn có cơ hội giàu lên nhờ tiền lương, tiền thưởng của mình. Bên cạnh đó, những người làm đầu tư, kinh doanh cũng có thể ký kết hợp đồng và thu lợi nhuận trong ngày này.

Hơn nữa, con giáp này sẽ là vận trình tình cảm thì luôn ngập tràn hạnh phúc. Chuyện tình cảm đem lại nhiều niềm vui cho người trong cuộc, giúp bản mệnh có thêm sức mạnh vượt qua các khó khăn trong công việc.

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Sửu trong ngày hôm nay có thể nhận được một khoản thưởng hậu hĩnh. Bản mệnh nhận được những phần thưởng xứng đáng sau nhiều vất vả suốt thời gian qua. Các đối tác, khách hàng cũng muốn giữ quan hệ để hợp tác lâu dài với con giáp này. Hơn nữa, bản mệnh còn nhận được một khoản trợ giúp hoặc đầu tư của người thân thiết.

Tuổi Dần

Sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ gặt hái được thành công hơn mong đợi. Những việc mà con giáp này đã làm dễ dàng gây ấn tượng với người cấp trên, khiến đồng nghiệp xung quanh phải tâm phục khẩu phục. Bạn cũng nên tranh thủ thời gian này để xúc tiến một vài kế hoạch kinh doanh hoặc đầu tư vào dự án mình tìm hiểu, dù ban đầu chưa thu được bao nhiêu nhưng bản mệnh sẽ có cơ hội để phát triển rộng mở hơn nữa.

Vận trình tình duyên của con giáp này cũng khá tốt. Những người còn độc thân được nhiều người yêu mến, để ý. Nếu bản mệnh đã có người trong mộng thì hãy mạnh dạn ngỏ lời, chắc chắn đây sẽ là ngày hạnh phúc của bạn.

Tuổi Mão

Sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ khó khăn hơn trước. Nhiều vấn đề cùng lúc phát sinh khiến bản mệnh không kịp trở tay. Tuy nhiên, chỉ cần con giáp này giữ vững sự bình tĩnh, sự can đảm và niềm tin vào bản thân thì có thể vượt qua giai đoạn gian khó này. Trong quá trình làm việc, bạn cũng có thể xảy ra một vài tranh cãi hay bất đồng quan điểm với đồng nghiệp.

Vậy nên, kéo theo tài lộc sa sút rõ rệt. Tử vi khuyên bạn đừng nên đưa ra bất kỳ quyết định nào liên quan đến tài chính vào thời điểm này. Bạn nên bình tĩnh và xem xét mọi góc cạnh của vấn đề trước khi đưa ra sự lựa chọn thích hợp.

Sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ khó khăn hơn trước - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Thìn trong ngày hôm nay diễn ra bất ổn. Tâm trạng không tốt khiến con giáp này không thể tập trung hoàn toàn cho công việc. Bản mệnh nên học cách cân bằng tốt cảm xúc tránh để sự tiêu cực làm ảnh hưởng xấu tới các mối quan hệ xã giao.

Ngoài ra, Hỏa khắc Kim là dấu hiệu chứng tỏ mối quan hệ giữa mệnh chủ và nửa kia không quá tốt đẹp. Một vấn đề bất chợt nảy sinh khiến hai người đều cảm thấy buồn bực, khó thông cảm được cho đối phương. Đôi bên dễ rơi vào cảnh chiến tranh lạnh.

Tuổi Tỵ

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Tỵ thiếu sự thoải mái. Điềm báo sẽ có mâu thuẫn và tranh chấp với cấp trên do bất đồng ý kiến trong quá trình làm việc. Điều nên làm lúc này là làm tốt nhiệm vụ của mình, không nói ra những điều thiếu suy nghĩ. Do đó, tài lộc không sáng. Con giáp này cần đề phòng trước những lời kêu gọi đầu tư, làm ăn chung.

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng sẽ trở nên kém sắc hơn trước khá nhiều. Tình cảm có dấu hiệu rạn nứt, đổ vỡ do người trong cuộc thiếu sự chân thành và tin tưởng lẫn nhau. Người độc thân khó tìm được người phù hợp vì mải mê với công việc.

Tuổi Ngọ

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ diễn ra vô cùng hanh thông và ngập tràn niềm vui. Tử vi dự báo con giáp này gặp nhiều vận may trong việc hợp tác, đầu tư. Mặc dù không tránh khỏi các khó khăn và sóng gió bất ngờ nhưng bằng sự linh hoạt mà tuổi Mão có thể giải quyết mọi chuyện êm xuôi.

Ngoài ra, chuyện tình cảm cũng khởi sắc không kém sự nghiệp. Chuyện tình yêu đôi lứa mang lại cho bản mệnh nhiều niềm vui và cảm xúc thăng hoa. Người độc thân sớm tìm được chân mệnh đời mình nhờ đào hoa vượng nâng đỡ.

Tuổi Mùi

Đường công danh sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ thăng tiến không ngừng và hanh thông đáng kể. Con giáp này có cơ hội để thể hiện năng lực của mình xứng đáng với vị trí đang có. Người đang theo nghề kinh doanh có điềm báo vượng phát càng rõ ràng, thu nhập tăng lên đáng kể khi bản mệnh nắm bắt kịp thời xu hướng thị trường để làm giàu cho bản thân.

Vận trình tình cảm của bản mệnh cũng trở nên hài hòa viên mãn. Đào hoa vượng đem đến cho con giáp này những phút giây bình yên, ngọt ngào cùng nửa kia của mình. Người độc thân nên mạnh dạn thể hiện tình cảm mới mong chinh phục được người trong lòng.

Đường công danh sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ thăng tiến không ngừng và hanh đáng kể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Thân diễn ra không dễ dành một chút nào. Sự bốc đồng gây ra cho con giáp này không ít điều phiền toái. Bản mệnh muốn đẩy nhanh các kế hoạch để sớm thu được thành tựu nhưng lại không có sự kỹ lưỡng, cẩn trọng trong cách làm nên khó tránh khỏi sai lầm ngoài ý muốn. Nguồn thu nhập có dấu hiệu bị chững lại do ảnh hưởng của công việc không thuận lợi.

Chuyện tình cảm thì cũng không mấy vui vẻ. Tình yêu chỉ đem đến cho con giáp này toàn những chuyện đau lòng, buồn phiền. Nhưng bản mệnh hãy cứ tin tưởng vào sự tốt đẹp trong tình yêu, nhân duyên tự sẽ tìm tới.

Tuổi Dậu

Sự nghiệp của người tuổi Dậu sẽ đón nhận nhiều tài lộc không ngơi tay. Đây là cơ hội tốt để tuổi Dậu có bước tiến xa trên con đường công danh, nhất là những người đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh. Bản mệnh cứ an tâm thể hiện năng lực bản thân, nhất định sẽ được cấp trên cất nhắc lên vị trí cao hơn.

Mối quan hệ tình cảm giữa tuổi Dậu và nửa kia ngày càng thăng hoa rực rực, nếu nảy sinh mâu thuẫn cả hai sẽ tìm cách làm hòa thay vì tranh cãi đến cùng. Song song đó, người độc thân có thể sớm nên duyên đôi lứa với một nửa mà mình tìm kiếm bấy lâu nay. Những cuộc gặp gỡ và nói chuyện sẽ là cầu nối giúp hai bạn tiến gần nhau hơn.

Tuổi Tuất

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Tuất sẽ diễn ra suôn sẻ. Dường như, bạn có được tinh thần làm việc khá tốt trong ngày hôm nay, vì vậy mọi việc đều được bạn hoàn thành trước thời hạn mục tiêu công việc đã đặt ra. Cứ tiếp tục phát huy như hôm nay, chẳng mấy chốc bạn có thể thoải mái tận hưởng cuộc sống giàu sang.

Vận trình tình cảm cần tỉnh táo hơn. Người độc thân nên cố gắng giữ bình tĩnh, sự sáng suốt để đưa ra các quyết định quan trọng. Đừng để những lời ngon ngọt mê hoặc mình hay để người khác dụ dỗ.

Tuổi Hợi

Vận trình sự nghiệp của tuổi Hợi trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi và viên mãn. Đây là cơ hội tốt để con giáp này thể hiện năng lực và bản lĩnh của mình. Sự thể hiện tài tình giúp bản mệnh nhận được sự tín nhiệm của cấp trên, nhiều khả năng sẽ được cất nhắc lên những vị trí cao hơn.

Ngoài ra, vận trình tình cảm của bản mệnh cũng sẽ có nhiều tin vui. Đi qua nhiều sóng gió, các cặp đôi lại thêm yêu thương và thấu hiểu nhau hơn. Người độc thân sớm tìm được ý trung nhân nhờ sự mai mối của người thân, họ hàng.

Vận trình sự nghiệp của tuổi Hợi trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi và viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.