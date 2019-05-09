Tử vi thứ Năm ngày 9/5/2019 của 12 con giáp: Tuổi Thân đào hoa nở rộ, tuổi Hợi dễ có tiền

Trong sự nghiệp, bạn có khả năng lại được cấp trên ủng hộ nên càng vững vàng hơn, càng xứng đáng với những gì được trông đợi.

Vì là ngày tam hợp nên tuổi Tý có đường tình duyên thuận lợi. Bạn tự tin vào bản thân, rõ ràng trong các mối quan hệ nên tránh được không ít rắc rối, tình cảm càng bền chặt.

Nếu bạn đang có ý định bày tỏ với đối phương thì hôm nay vẫn chưa phải lúc. Bạn cần tìm hiểu kỹ và có sự chuẩn bị tốt hơn.

Trong ngày mới, người tuổi Sửu có tin vui tài lộc, bạn có cơ hội làm ăn, hợp tác thuận lợi.

Tuổi Dần

Tuổi Dần làm trong lĩnh vực nghệ thuật, sáng tạo sẽ có nguồn cảm hứng mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần làm trong lĩnh vực nghệ thuật, sáng tạo sẽ có nguồn cảm hứng mới. Bạn vang danh với khá nhiều tài lẻ, tài lộc cũng từ đây mà ra.

Dù công việc bận rộn và tiến triển tốt nhưng bạn vẫn nên dành thời gian chăm sóc cho bản thân, đừng quá gây áp lực cho mình.

Hôm nay tình duyên cũng khá tốt, đặc biệt là với người độc thân.

Tuổi Mão

Ngày mới, có dấu hiệu tuổi Mão gặp tiểu nhân gây khó dễ. Thị phi khắp nơi, tốt nhất là bạn phải cẩn thận, đừng quá tin tưởng ai.

Tài lộc khá vượng với những ai kinh doanh, buôn bán. Nguồn lợi nhuận thu về tăng bất ngờ so với dự định.

Tuổi Thìn

Tâm trạng tuổi Thìn trong ngày mới khá buồn phiền, tiêu cực. Nếu bạn không suy nghĩ tích cực hơn thì những khúc mắc trong lòng không bao giờ được giải tỏa.

Thật may, vì bên cạnh bạn vẫn có bạn bè, người ấy chân thành chia sẻ, động viên.

Công việc chưa khởi sắc, vì thời vận chưa tới.

Tuổi Tỵ

Tài lộc của người tuổi Tỵ trong ngày mới khá thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc của người tuổi Tỵ trong ngày mới khá thuận lợi, công sức bỏ ra ắt được đền đáp. Nếu có dư dả, bạn nên tích góp hay mua tài sản có giá trị, đừng tiêu xài quá mức.

Dù có cơ hội kiếm tiền nhưng bạn vẫn nên cẩn trọng trong việc đầu tư, rủi ro luôn tồn tại, dễ có sai lầm.

Tuổi Ngọ

Ngày mới, tuổi Ngọ đừng mạo hiểm với những kế hoạch có tính rủi ro cao. Bạn cũng đừng nên xuất hành đi xa, cẩn thận các bệnh mãn tính.

Bù lại, tình cảm trong ngày khá tốt, cả hai dần thấu hiểu nhau hơn.

Tuổi Mùi

Ngày mới, tiến độ làm việc của tuổi Mùi khá tốt, giúp bạn có sự tín nhiệm, nền tảng để phát triển. Bạn còn có nhiều mối quan hệ có lợi cho tương lai trong hôm nay. Dù vậy, bạn không nên quá phụ thuộc, chỉ nên tận dụng và kết hợp cùng khả năng của mình.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân có vận đào hoa nở rộ trong ngày mới, bạn có tin vui về tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Thân có vận đào hoa nở rộ trong ngày mới, bạn có tin vui về tình cảm. Người độc thân tìm được một nửa như ý, người đang yêu càng thêm mặn nồng.

Đường công danh cũng khá tốt, bạn nên tranh thủ thời cơ này để chiếm ưu thế hơn người.

Có điềm báo tài lộc, nguồn thu của bạn tăng nhanh.

Tuổi Dậu

Đường thăng tiến của người tuổi Dậu trong ngày mới rộng mở. Đây là lúc bạn không được lơ là, làm chắc thắng chắc.

Nguồn thu chính từ công việc mà có. Nguồn thu phụ kém hơn vì không đầu tư nhiều.

Ngày mới, tuổi Dậu cẩn thận đi đứng khi ra ngoài.

Tuổi Tuất

Ngày tương xung của tuổi Tuất, tiểu nhân hãm hại là người rất gần gũi với bạn. Bởi thế, bạn đừng quá tin người khác mà tự tổn thương mình.

Sự nghiệp chưa có khởi sắc nhưng khá ổn định. Bạn cứ cố gắng hết mình, mọi chuyện sẽ khá hơn.

Tài lộc không ít nhưng phải tiêu xài nhiều.

Tuổi Hợi

Vận trình của người tuổi Hợi trong ngày mới khá hanh thông, dễ có tiền - Ảnh minh họa: Internet

Vận trình của người tuổi Hợi trong ngày mới khá hanh thông, dễ có tiền. Bạn không tốn nhiều công sức nhưng vẫn có nguồn thu nhiều.

Đào hoa nở rộ, không ít mối duyên tốt đẹp tìm đến.

Dù vậy, bạn đừng quá lơ là người xung quanh với thói vô tâm của mình. Sẽ không hay đâu nếu bạn vô tình làm tổn thương họ.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.