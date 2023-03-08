Tử vi thứ Năm ngày 9/3/2023 của 12 con giáp: Dần - Mùi suôn sẻ mọi mặt, nhiều điều may mắn; Ngọ - Tuất gặp nhiều trắc trở, tiểu nhân chơi xấu

Vận trình tài lộc kém sắc. Con giáp này có khả năng gặp phải những rắc rối liên quan đến tiền nong vào ngày thứ Năm tuần này. Đường tình cảm không được khả quan. Bạn và nửa kia cần nên hạ thấp cái tôi của mình xuống để mối quan hệ tình cảm của hai người trở nên tốt đẹp, vui vẻ trở lại.

Tử vi thứ 5 của 12 con giáp dự đoán, vận trình sự nghiệp của tuổi Tý diễn ra có chút khó khăn, vất vả. Sự tác động của cục diện Tương Phá điềm báo cho người tuổi này có thể bị kẻ tiểu nhân đeo bám, lợi dụng ở nơi làm việc. Do đó, bản mệnh cần chuẩn bị tâm lý vững vàng để đối diện những vấn đề phát sinh bất ngờ.

Thứ Năm ngày 9/3/2023, con đường sự nghiệp của tuổi Dần dễ dàng, hanh thông về mọi mặt. Sự hăng say và nhiệt tình giúp người tuổi này có thể hoàn thành tốt công việc trong ngày này. Đồng thời, bản mệnh còn khá hứng thú với những thử thách phía trước để lấy điều đó làm động lực phát triển sự nghiệp bản thân.

Theo tử vi hôm nay, Chính Quan soi chiếu, người tuổi Sửu khẳng định được năng lực của mình trong công việc và nhận được sự tuyên dương, khen thưởng của cấp trên. Bạn bè, đồng nghiệp cũng phải nhìn bạn bằng ánh mắt khác xưa. Người trẻ tuổi nên mạnh dạn hơn trong việc nêu ý kiến đóng góp của mình, không nên giấu những suy nghĩ trong lòng, bởi rất có thể những ý tưởng của bạn sẽ giúp cho cả tập thể phát triển nhanh chóng, thoát khỏi tình trạng lối mòn trước đó. Thổ sinh Kim, chuyện tình cảm của con giáp này cũng có nhiều dấu hiệu phát triển tốt đẹp. Nếu còn độc thân, bạn có thể được giới thiệu cho một đối tượng triển vọng. Hai người có nhiều quan điểm phù hợp nên quan hệ được xích lại nhanh chóng.

Vận trình tài lộc khởi sắc. Con giáp này cần tập trung, nhạy bén trong công việc để cải thiện nguồn thu nhập của mình. Về đường tình cảm của Dần bất ổn. Mỗi khi bực tức, bạn thường hay trút giận vô cớ lên đối phương. Hãy thay đổi ngay điều này nếu bạn không muốn mối quan hệ tình cảm của mình bị rạn nứt, tan vỡ.

Ảnh minh họa: Internet

4. Tuổi Mão

Theo tử vi thứ Năm ngày 9/3/2023 của 12 con giáp, Kim khắc Mộc cảnh báo người tuổi Mão chớ vội tin theo những kẻ dùng lời ngon tiếng ngọt của mình. Đó có thể là những kẻ tiểu nhân đang tìm cách khiến bạn lơ là, từ đó lợi dụng bạn để chiếm lợi.

Trong chuyện tình cảm, người còn độc thân cần cẩn trọng trong các mối quan hệ tình cảm của mình, không nên nghĩ đến chuyện "bắt cá hai tay" hoặc "đứng núi này trông núi nọ". Chỉ khi bạn chân thành, bạn mới nhận được những tình cảm chân thành.

5. Tuổi Thìn

Tử vi ngày mới đánh giá trong ngày thứ Năm ngày 9/3/2023 của tuổi Thìn, con đường sự nghiệp diễn ra không như ý. Sự tác động của Tý Kiên khiến người tuổi này gặp phải rắc rối liên quan đến giấy tờ, sổ sách.

Vận trình tài lộc của Thìn cũng không được khả quan. Con giáp này cần nên học cách tiết kiệm để tránh rơi vào tình trạng túng thiếu, nợ nần. Vận trình tình cảm kém sắc. Chuyện tình cảm giữa bạn và người ấy liên tục nảy sinh mâu thuẫn, xích mích do chịu ảnh hưởng của Ngũ hành xung khắc.

6. Tuổi Tỵ

Tử vi thứ Năm ngày 9/3/2023 của 12 con giáp thấy rằng, do có Nhị Hợp phù trợ, người tuổi Tị nên tiến hành những công việc mà mình đã lên kế hoạch từ lâu. Bạn càng nhanh tay hiện thực hóa ý tưởng thì càng đi sớm hơn mọi người một bước để giành lợi thế.



Chuyện làm ăn tiến triển suôn sẻ vì bản mệnh gặp được những đối tác phù hợp. Đôi bên có cùng quan điểm và chung mục tiêu nên hợp tác vô cùng ăn ý. Trong tương lai, hai người có thể hợp sức kiếm về một khoản bộn tiền. Hỏa khắc Kim, tiếc rằng chuyện tình cảm của bản mệnh lại chẳng được suôn sẻ, hanh thông như thế.

Ảnh minh họa: Internet

7. Tuổi Ngọ

Tử vi thứ Năm cho rằng công việc của tuổi Ngọ diễn ra tương đối khó khăn, vất vả. Sự nóng nảy, hấp tấp đã khiến người tuổi này gặp không ít khó khăn trong công việc. Do đó, bản mệnh cần sửa chữa tính cách này của mình ngay từ bây giờ nếu muốn con đường phát triển sự nghiệp thuận lợi, hanh thông.

Vận trình tài lộc của Ngọ giảm nhẹ. Con giáp này nên hạn chế chi tiêu vào những việc không cần thiết, đồng thời cũng cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý để cải thiện nguồn thu nhập của mình. Chuyện tình cảm của Ngọ khăng khít, bền chặt. Sự tác động của Hỏa sinh Thổ giúp cho mối quan hệ tình cảm của bản mệnh và người ấy có tiến triển tốt đẹp. Ngoài ra, cả hai còn dành sự quan tâm đặc biệt cho nhau mỗi khi gặp khó khăn trong cuộc sống.

8. Tuổi Mùi

Chính Quan nâng đỡ, hôm nay là một ngày may mắn đối với người tuổi Mùi theo con đường công danh sự nghiệp. Bạn đưa ra những cách giải quyết vấn đề đúng đắn, giúp tập thể thoát khỏi bế tắc trong suốt thời gian vừa qua. Với người làm lãnh đạo, bạn khẳng định được uy quyền của mình và nhận được sự tôn trọng của nhân viên cấp dưới.

Những quyết định của bạn giúp các kế hoạch đạt được bước tiến mới, thậm chí mở được lối đi riêng, giành lợi thế so với đối thủ. Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực Trừ là ngày tốt mọi việc. Vì thế, nếu đã lên kế hoạch thực hiện công việc trọng đại gì thì bạn nên bắt tay vào làm ngay, như vậy sẽ gặp được nhiều điều thuận lợi, may mắn.

9. Tuổi Thân

Tử vi thứ Năm ngày 9/3/2023 của 12 con giáp dự báo công việc của tuổi Thân diễn ra gặp chút trở ngại, cản trở. Người tuổi này cần nên cẩn trọng ở nơi làm việc vì sẽ có rất nhiều kẻ tiểu nhân nịnh nọt, bày trò phá hoại. Hơn thế nữa, bản mệnh cần nâng cao thái độ cảnh giác để tránh tạo sơ hở cho tiểu nhân lợi dụng.

Vận trình tài lộc của Thân tăng, giảm thất thường. Con giáp này nếu còn chủ quan, lơ là trong việc kinh doanh sẽ bỏ lỡ đi nhiều cơ hội đầu tư kiếm tiền cho mình. Vận trình tình cảm lúc thăng, khi trầm. Trong quá trình chung sống, bạn và người ấy thường xuyên cãi vã do sự bất đồng trong quan điểm sống. Nhưng sau tất cả, cả hai đã có thể vui vẻ và sống chan hòa với nhau trở lại.

Ảnh minh họa: Internet

10. Tuổi Dậu

Dưới sự thúc đẩy của Tam Hội, người tuổi Dậu tự tìm ra cách vượt qua thử thách trước mắt, thậm chí bạn biến nguy cơ thành cơ hội, khẳng định được khả năng của mình. Chắc chắn cấp trên sẵn sàng dành cho bạn nhiều lời khen ngợi. Tuy nhiên, dù chinh phục được mục tiêu, bạn cũng chớ nên kiêu ngạo, cho mình là nhất.

Xung quanh bản mệnh vẫn còn rất nhiều người đáng để học tập, vì thế hãy luôn quan sát và lắng nghe xung quanh, điều đó có ích cho tương lai của bạn đấy. Tuy nhiên Kim khí vượng là dấu hiệu cho thấy bản mệnh cần quan tâm hơn đến sức khỏe, đặc biệt là các bệnh liên quan đến xương cốt. Dù ở lứa tuổi nào đi nữa, bản mệnh cũng không nên lao động hoặc tập thể dục thể thao quá sức.

11. Tuổi Tuất

Tử vi 12 con giáp dự báo mọi việc làm của tuổi Tuất trong thứ Năm ngày 9/3/2023 diễn ra không mấy tốt đẹp. Người tuổi này gặp phải nhiều thách thức, áp lực khi làm việc do có sự tác động của Thương Quan.

Vận trình tài lộc của Tuất gặp trở ngại, trắc trở. Con giáp này không khó khăn trong việc tìm kiếm cơ hội để cải thiện nguồn tài chính cho mình. Vận trình tình cảm không được hài hòa, êm đẹp. Những hiểu lầm dồn nén từ lâu đã khiến cho bạn và người ấy sẽ phải xa nhau một khoảng thời gian.

12. Tuổi Hợi

Tương Hại giáng họa, người tuổi Hợi khó có thể tin tưởng bất cứ ai trong ngày hôm nay, thậm chí càng là kẻ niềm nở, tốt bụng với bạn lại càng là kẻ có mục đích không trong sáng. Thời điểm này, bạn chỉ có thể dựa vào sức của chính mình. Người làm ăn kinh doanh cũng dễ phải đối mặt với những chiêu trò chơi xấu của đối thủ.

Tốt nhất, bạn nên có sự chuẩn bị sẵn sàng để tránh rơi vào tình trạng bối rối, không biết phải giải quyết vấn đề ra sao, để bản thân rơi vào cảnh hao tài tốn của. Kim sinh Thủy, may mà nửa kia của bạn luôn là một người dịu dàng và thấu hiểu. Nếu có chuyện gì căng thẳng, đừng giấu trong lòng mà hãy tâm sự với người ấy. Hai người cùng suy nghĩ thì sẽ nhanh chóng tìm ra cách giải quyết vấn đề hơn.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm