Tử vi thứ Năm ngày 8/9/2022 của 12 con giáp: Mão - Tị quý nhân dẫn đường công danh; Thân - Dậu gặp điềm báo xấu, tiểu nhân gây trở ngại

Theo tử vi ngày 8/9/2022 của 12 con giáp, Thủy sinh Mộc, người tuổi Tý độc thân sẽ được khá nhiều đối tượng khác giới để ý trong ngày hôm nay. Sự dịu dàng và nhạy cảm của bạn luôn là một điểm cộng lớn với mọi người xung quanh. Chính Ấn tương trợ, nhờ có tinh thần trách nhiệm cao mà bạn thường được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá rất tốt. Nếu cứ giữ được tình hình này thì tương lai của bạn sẽ vô cùng triển vọng. Hãy tiếp tục cố gắng không ngừng nhé.

Hôm nay, tuổi Sửu may mắn được Thiên Ấn che chở nên công việc trong ngày phát triển vô cùng rộng mở. Con giáp này xây dựng những kế hoạch sát với mục tiêu nhất. Đây cũng là cơ hội để bản mệnh thử thách giới hạn của mình và nỗ lực nhiều hơn. Tuy nhiên vì ngũ hành xung khắc nên con giáp này đôi khi trở nên cố chấp, có thời cơ tốt mà không tận dụng, chỉ muốn làm theo ý mình.

Với những ai đã có đôi có cặp, bạn có nhiều suy nghĩ rất lãng mạn muốn thực hiện cùng nửa kia. Bạn hi vọng rằng mình và người ấy sẽ có thêm thật nhiều kỉ niệm tốt đẹp, là chất keo gắn kết để mối quan hệ thêm phần bền vững.

Chính sự ngang bướng này đã khiến bạn mắc sai lầm khi đưa ra những ý tưởng xa rời thực tế hoặc không khả thi. Bạn nên lắng nghe ý kiến của mọi người để có cái nhìn khách quan nhất. Chuyện tình cảm cũng đón những tín hiệu không mấy tốt lành. Dù là nửa kia hay là bạn thì đều có xu hướng gạt bỏ lời giải thích của đối phương, khăng khăng với lời buộc tội của mình, dần dà đẩy tình yêu tới bờ vực sụp đổ.

Tuổi Dần

Xem tử vi hàng ngày 8/9/2022, Tỷ Kiên đem lại ít nhiều tác động tích cực cho người tuổi Dần. Khi đối diện với khó khăn, bạn rất mạnh mẽ và luôn cố gắng bằng hết sức của mình bởi bạn chẳng muốn phụ thuộc vào bất cứ ai.

Đồng thời, bạn cũng không dễ dàng đặt lòng tin của mình vào bất cứ ai. Với những người đột nhiên tiếp xúc gần gũi với mình, bạn thường giữ sự cảnh giác rất cao vì sợ bị lừa gạt. Tuy nhiên, bạn đừng vì thế mà tự cô lập với tập thể.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tuổi Mão may mắn được Thiên Tài chiếu mệnh nên tiền bạc không còn là vấn đề khiến bạn đau đầu nữa. Kinh doanh buôn bán suôn sẻ, lợi nhuận vô cùng rủng rỉnh. Con giáp này biết cách giữ chân khách hàng để duy trì nguồn tiêu thụ ổn định. Dù hiện tại tài chính có phần dồi dào nhưng bạn cũng đừng vội phung phí, cần chi tiêu có chừng mực. Không ai biết trước được tương lai sẽ có chuyện gì xảy ra, nếu bạn chịu khó tích lũy cho mình một khoản phòng thân thì sẽ chủ động và an tâm hơn nhiều đấy.

Chuyện tình duyên không được như ý, đôi lứa dễ có những rạn nứt thậm chí là nghi ngờ khiến mối quan hệ trở nên căng thẳng do những trận cãi cọ liên miên. Bạn đang có cảm giác bất an về mối quan hệ của mình, lại thêm những tác động bên ngoài khiến cho bạn khó có thể vững tâm.

Tuổi Thìn

Theo tử vi ngày 8/9/2022 của 12 con giáp, Mộc khắc Thổ, người tuổi Thìn cần thành thật với bản thân mình hơn, đừng mãi che giấu cảm xúc. Có chuyện gì cũng giấu kín trong lòng sẽ khiến bạn cảm thấy rất mệt mỏi. Hãy tâm sự với những người mình tin tưởng. Trong gia đình, tình cảm của bạn và người ấy không mấy tốt đẹp khi đôi bên nảy sinh tranh chấp. Giữa vợ chồng không nên tính chuyện hơn thua, đôi bên đều cần nhường nhịn và bao dung thì tình cảm mới lâu bền được.

Thiên Tài phù trợ, may mắn là tình hình tài chính của bạn khá ổn định, bởi bạn chẳng có ý định tiêu pha gì vào ngày hôm nay cả. Bản mệnh có kế hoạch tiết kiệm để đầu tư vào những công việc khác lớn lao hơn trong tương lai.

Tuổi Tị

Người tuổi Tị may mắn được quý nhân Chính Quan nâng đỡ nên công việc gặp nhiều thuận lợi. Quý nhân sẽ soi đường chỉ lối cho bạn tìm ra hướng phát triển mới phù hợp với bản thân và điều kiện hiện tại, những khúc mắc trước đó cũng được tháo gỡ kịp thời. Chẳng những vậy, bản mệnh vốn tính lương thiện lại chịu thương chịu khó nên được cấp trên trọng dụng, đánh giá cao về sự năng động cũng như đa tài.

Hãy cố gắng phát huy thật tốt khả năng này, đường tiến thân của bạn cũng sẽ rộng mở hơn. Hôm nay cũng được coi là một ngày vượng duyên với tuổi Tị khi ngũ hành tương sinh mở ra nhiều cơ hội “thoát ế” cho người độc thân. Bản mệnh có những cuộc gặp gỡ tình cờ, tuy chỉ là thoáng qua nhưng ấn tượng đôi bên để lại cho nhau rất khó quên.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tam Hợp phù trợ, người tuổi Ngọ cảm thấy tràn đầy năng lượng trong ngày hôm nay. Bạn sẵn sàng bắt tay vào bất cứ công việc gì cho dù dễ hay khó. Nếu được cấp trên giao việc hoặc ai đó nhờ vả, bạn nhiệt tình thực hiện ngay. Cho dù có đối mặt với bất cứ vấn đề gì, bạn cũng có thể duy trì những suy nghĩ rất lạc quan. Bạn tin rằng mình hoàn toàn có khả năng giải quyết được mọi việc. Đồng thời, bạn cũng hiểu xung quanh mình luôn có rất nhiều người dang tay giúp đỡ.



Mộc sinh Hỏa, sự nhiệt tình và thẳng thắn chính là một trong những điểm thu hút nhất của bạn, chính vì thế mà xung quanh bạn lúc nào cũng có rất nhiều đối tượng khác giới. Các bạn còn độc thân có thể tìm được người như ý muốn trong ngày hôm nay.

Tuổi Mùi

Tam Hợp cục dự báo công việc của Mùi có bước tiến nhất định. Bản mệnh là người mạnh mẽ, có chí tiến thủ nên rất được cấp trên trọng dụng. Trọng trách được giao vào tay con giáp này luôn được bạn xử lý gọn gàng, đâu ra đấy, kết quả đúng như mong đợi. Bên cạnh đó, Mùi cũng cần tiết chế bớt sự bảo thủ, cố chấp của mình thì sự nghiệp sẽ còn tiến xa hơn nữa, thậm chí còn vươn lên nắm giữ vị trí cao hơn so với hiện tại. Việc lắng nghe góp ý của người khác cũng giúp con giáp này ngày càng hoàn thiện bản thân.

Nhờ cát khí lan tràn, đường tài lộc của bạn cũng vô cùng hanh thông, không phải lo lắng chuyện không có tiền tiêu. Người kinh doanh nếu đã có được cơ hội đầu tư hay mở rộng quy mô cần phải nhanh chóng nắm bắt bởi không phải lúc nào cũng thuận lợi như thế này.

Tuổi Thân

Đối diện với cục diện Tương Xung, người tuổi Thân thường không đạt được những mục tiêu mà mình đã đặt ra, và chính vì vậy mà bạn cảm thấy mình kém cỏi và càng lúc càng tự ti. Bạn cần tìm một người để tâm sự và giúp bạn thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực ấy.





Chuyện làm ăn kinh doanh cũng không được thuận lợi trong ngày hôm nay. Có lẽ những quyết định trước đó của bạn là chưa thực sự chính xác. Đây là lúc bạn cần bước chậm lại để có thể nhìn nhận bản thân và sự thật thẳng thắn, chính xác hơn. Quan hệ giữa các thành viên trong gia đình bản mệnh không tốt đẹp lắm trong ngày hôm nay. Lý do có thể nằm ở việc hai bên chưa thực sự thấu hiểu nhau. Bạn cần lắng nghe mọi người và suy nghĩ một cách nghiêm túc rồi hẵng nêu lên ý kiến của mình nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Ngày Dậu Mão Tương Xung là điềm báo có tiểu nhân gây khó dễ cho người tuổi Dậu. Con giáp này cần đề phòng tất cả những người xung quanh mình, việc gì quan trọng thì nên tự tay làm, kiểm chứng thông tin trước khi quyết định để tránh bị người xấu lợi dụng lừa gạt.

Lại thêm ngũ hành xung khắc nên đường tình duyên khá ảm đạm. Dường như tình yêu vẫn chưa mỉm cười với con giáp này, tình trạng độc thân cứ mãi đeo bám khiến bạn chẳng thể nào tìm được một người thấu hiểu và yêu thương mình. Trong khi đó người có đôi cũng liên tiếp bị rắc rối đeo bám khi mà chính bản thân bạn cũng không đủ bao dung để có thể tha thứ cho những lỗi lầm của người ấy. Tuy nhiên, chẳng có ai hoàn hảo vô khuyết, nếu bao dung hơn bạn sẽ thấy mọi thứ trở nên tốt đẹp.

Tuổi Tuất

Tiếp nối tử vi ngày mới, Mộc khắc Thổ, người tuổi Tuất nên học cách cởi mở hơn với mọi người, có như vậy thì bạn mới cảm thấy cuộc sống của mình vui tươi hơn. Bạn không biết đó thôi, mọi người cũng luôn muốn được hiểu nhiều hơn về bạn. Trong gia đình, đừng vội khẳng định rằng quan điểm của nửa kia của mình là sai lầm, bởi mỗi người có một góc nhìn khác nhau. Thay vì việc nóng nảy, bạn hãy lắng nghe rồi sau đó đưa ra kết luận cũng không muộn.



Thiên Tài trợ mệnh, tình hình tài chính của bạn khá khả quan trong ngày hôm nay, tất nhiên là vì bạn luôn biết chi tiêu một cách tiết kiệm. Thậm chí, có một số người còn có thể phát tài bất ngờ do trúng số hoặc đầu tư đem lại nhiều lợi nhuận.

Tuổi Hợi

Thứ Năm này, vận trình tình duyên của tuổi Hợi vô cùng tốt đẹp nhờ Tam Hợp cục nâng đỡ, người độc thân luôn có những người theo đuổi, đối tượng để ý không ít. Tuy nhiên, lắm mối thì tối dễ nằm không, để lựa chọn được một người phù hợp với mình cũng không phải là việc dễ dàng. Công việc của bản mệnh tuy chưa có dấu hiệu của những bước đột phá to lớn nhưng đã có phần thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn nhiều so với trước đó. Bạn nên tranh thủ cơ hội này để thể hiện và gây ấn tượng với cấp trên, tự tìm kiếm cơ hội thăng tiến cho mình.

Cát khí vượng cũng giúp đường tài lộc có dấu hiệu tăng tiến rõ rệt, nguồn thu không những đến từ công việc chính mà bản mệnh cũng có thu nhập phụ. Nhờ vậy, người tuổi Hợi không phải lo lắng gì về chuyện tiền bạc, thoải mái chi tiêu.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm