Tử vi thứ Năm ngày 7/12/2023 của 12 con giáp: Sửu - Mão thu nhập tăng cao, công danh thăng tiến, Ngọ - Thân huênh hoang, nhiều kẻ ghen ghét

Tiền bạc trong ngày được Thực Thần che chở nên bạn không phải lo lâm vào cảnh túng thiếu, song cũng chớ nên ỷ thế mà chi tiêu hoang phí, mua sắm những thứ không thực sự cần thiết, kẻo tiền có như núi cũng chẳng thể giữ dài lâu được.

Xem tử vi thứ Năm ngày 7/12/2023 , người tuổi Tý cơ hội gặp được quý nhân, đi đâu làm gì cũng được nâng đỡ, dù có gặp chuyện khó khăn bất trắc ngoài dự kiến cũng có thể vượt qua một cách dễ dàng. Những chú Chuột được nhiều người yêu mến và sẵn sàng đưa tay giúp đỡ khi bạn cần.

Thiên Ấn xuất hiện là cát thần che chở cho vận trình công danh ngày thứ Năm 7/12/2023 này của người tuổi Sửu. Được cát thần này chỉ lối dẫn đường nên dù công việc đang chìm trong đống rối ren thì những chú Trâu vẫn có thể dễ dàng hóa giải khúc mắc và tìm được cách giải quyết ổn thỏa.

Bản mệnh thoải mái hoàn thành mọi nhiệm vụ đúng thời hạn, cũng có nhiều ý tưởng mới nảy sinh phù hợp với định hướng phát triển công việc trong tương lai. Nhờ đó, con đường công danh của bản mệnh đang rộng mở vô cùng, mọi việc thuận buồm xuôi gió. Càng những thời điểm như vậy, bạn càng thêm kiên trì theo đuổi lý tưởng mình đã chọn.

Tuổi Dần

Hôm nay, người tuổi Dần có thể thoải mái làm những điều mình muốn. Công việc ở thời điểm này tiến triển khá thuận lợi, không có gì đáng lo ngại. Bạn có thể mạnh dạn theo đuổi các dự định bản thân đã ấp ủ từ lâu để tìm kiếm cơ hội mới.

Chính Tài còn mang theo cơ hội liên quan đến tiền bạc cho người tuổi này. Những chú Hổ có được những vận may khá lớn về tiền bạc trong ngày, nếu biết tận dụng thì không cần phải quá lo lắng chuyện chi tiêu trong những ngày tới.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Thứ 5 này là một ngày tràn ngập những may mắn, cát khí lan tràn với người tuổi Mão. Con giáp này được quý nhân nâng đỡ nhiều trên chặng đường công danh, được trao cho nhiều cơ hội để thể hiện năng lực cá nhân của mình một cách xuất sắc nhất có thể.

Chẳng những vậy, Thiên Tài còn xuất hiện trong vận trình tài lộc của con giáp này đảm bảo cho bản mệnh một nguồn thu nhập ổn định. Người kinh doanh được cát thần trợ giúp nên buôn bán phát tài, có nhiều khách hàng tự tìm đến.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn được Chính Ấn soi bóng trong hôm nay nên gặp nhiều thuận lợi trong công việc. Bản mệnh được cấp trên ủng hộ nhiệt tình và tạo điều kiện để bạn có thể thoải mái triển khai kế hoạch với những ý tưởng độc đáo và mới lạ của mình mà không vấp phải sự phản đối hay vướng mắc nào.

Tuy nhiên, chuyện tình cảm của người tuổi này gặp không ít trở ngại. Người độc thân mải mê kiếm tiền mà quên mất phải đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Dù không ít lần bị thúc giục bởi gia đình nhưng con giáp này vẫn bỏ ngoài tai, bởi theo bạn thì chẳng ai có thể sống thay cho mình cuộc đời này.

Tuổi Tỵ

Vận trình hôm nay của người tuổi Tỵ khá ảm đạm. Chuyện tình cảm không như ý khiến cho con giáp này mệt mỏi và chán nản rất nhiều. Dù đã cố gắng rất nhiều để hóa giải mâu thuẫn, hàn gắn rạn nứt nhưng nỗ lực từ một phía chẳng thể nào có hiệu quả. Bạn ngày càng không hiểu được suy nghĩ của người ấy.

Trái ngược với những rối ren trong chuyện tình cảm, đường công danh của những chú Rắn lại có phần khởi sắc hơn nhờ được Chính Quan độ mệnh. Ngày này, bạn đưa ra được những quyết định sáng suốt, giành được sự tin tưởng của đồng nghiệp.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Thiên Quan giáng mệnh nhắc nhở người tuổi Ngọ chớ nên huênh hoang, khoe mẽ trong ngày hôm nay nếu không muốn đắc tội với kẻ tiểu nhân. Nên nhớ rằng khiêm tốn mới là cách hành xử của người khôn ngoan, nếu không thể tiết chế được khuyết điểm này thì bạn sẽ tự gây thêm rắc rối cho bản thân mà thôi.

Cũng trong ngày này, những chú Ngựa phải thận trọng cả trong các quyết định tài chính. Có thể kẻ tiểu nhân sẽ dùng lời ngon lẽ ngọt để thuyết phục bản mệnh đầu tư mù quáng. Bản mệnh nếu thấy lợi mà ham là sẽ dễ dàng sập bẫy của kẻ xảo quyệt. Đừng bao giờ nghĩ rằng có ai sẽ cho mình được hưởng lợi lộc một cách dễ dàng đến thế.

Tuổi Mùi

Hôm nay người tuổi Mùi đón một ngày mới với vận trình tươi sáng hơn nhiều. Tiền bạc dồi dào nhờ chuyện hợp tác làm ăn thuận lợi, bản mệnh cũng gặp nhiều may mắn nên càng dễ dàng hốt tiền hốt bạc, làm đâu thắng đó. Tuy nhiên, đừng quá mải mê kiếm tiền mà quên chăm lo cho hạnh phúc của mình bạn nhé.

Thiên Ấn còn đảm bảo mọi khó khăn trong ngày hôm nay đều sẽ được bản mệnh giải quyết ổn thỏa. Càng đương đầu sóng gió, bạn lại càng thể hiện rõ bản lĩnh của mình, gạt bỏ mọi trở ngại để vững bước trên con đường tiến tới thành công. Nhờ vậy, con giáp này có thể đón nhận thêm nhiều cơ hội mới.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân nên cẩn thận từng lời ăn tiếng nói của mình trong hôm nay để đề phòng họa thị phi. Dù không có ý xấu nhưng những lời bạn vô tình nói ra khi lọt vào tai kẻ tiểu nhân lại trở thành những điều xấu xa. Từ đó, kẻ tiểu nhân sẽ đơm đặt, thêm mắm thêm muối để gây bất lợi cho bạn.

Lại thêm Kiếp Tài xuất hiện, đường tài lộc của những chú Khỉ đang gặp khá nhiều bấp bênh. Bản mệnh cần thận trọng trong những quyết định liên quan đến tiền bạc, bởi rất có thể bạn đang đi sai hướng và đánh mất tiền của trong tay mình một cách mù quáng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Có Tỷ Kiên chiếu mệnh, người tuổi Dậu thêm phần quyết đoán và mạnh dạn để theo đuổi lý tưởng của bản thân. Đường công danh sự nghiệp nhờ vậy mà đạt được nhiều bước tiến mới. Có năng lực, có ý tưởng độc đáo, nay được cát thần cho thêm lòng dũng cảm, lòng tin vào những việc mình đang làm, con giáp này sẽ dễ dàng đạt được thành công đúng như mong muốn.

Trong chuyện tình cảm, những chú Gà đón đường tình nở rộ, đào hoa phơi phới, bản mệnh nếu còn độc thân sẽ dễ lọt vào mắt xanh của người khác phái, nhờ thế chẳng mấy mà thoát khỏi kiếp độc thân, nắm giữ hạnh phúc thuộc về riêng mình.

Tuổi Tuất

Được Chính Ấn tương trợ, người tuổi Tuất có điềm báo thăng quan tiến chức trong ngày hôm nay. Công việc hiện tại của bản mệnh không có nhiều khó khăn, trở ngại, con giáp này dễ dàng hoàn thành việc được giao.

Bạn có thể sẽ được cấp trên giao phó cho một vài nhiệm vụ quan trọng. Lúc này, bạn nên năng động và linh hoạt hơn, đổi mới cách suy nghĩ để có những phương án thực hiện thực sự mới mẻ và sáng tạo. Có như vậy mới xây dựng được lòng tin nơi cấp trên, rất có lợi cho đường tiến thân của bạn.

Tuổi Hợi

Hôm nay khá nhiều áp lực đè nặng lên vai tuổi Hợi nhưng bạn lại không biết chia sẻ cùng ai để vơi bớt. Mọi thứ như đang chống lại bản mệnh, khiến bạn nhiều khi chỉ muốn buông xuôi tất cả cho nhẹ người.

Thương Quan cho thấy bản mệnh đang gặp phải vấn đề trong công việc của mình và chưa tìm được cách giải quyết sao cho ổn thỏa, đặc biệt là những mâu thuẫn với đồng nghiệp. Hai bên đều có những ý kiến và quan điểm riêng biệt, để dung hòa với nhau thì cần thêm thời gian cũng như hạ thấp cái tôi của cả hai.

Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm