Tử vi thứ Năm ngày 6/2/2020 của 12 con giáp: Tuổi Mão được khen thưởng, tuổi Tuất vận trình sa sút

Theo tử vi 12 con giáp, Tý thoát khỏi tình trạng mệt mỏi, bế tắc trong công việc. Những việc bạn làm đều đạt được nhiều thành tựu như mong đợi. Vận trình của bạn bắt đầu bước sang một trang mới với nhiều trải nghiệm thú vị hơn. Thứ Năm, bạn có cơ hội gặp gỡ được nhiều bạn bè mới, hãy mở lòng kết giao để thay đổi cuộc sống nhàm chán của mình.

Tử vi thứ Năm ngày 6/2/2020 của 12 con giáp giúp bản mệnh lường trước được những điều khó khăn và mọi việc xảy ra với mình trong một ngày.

Dần hoàn thành công việc xuất sắc, vượt ngoài mong đợi của bản thân. Tuy nhiên chuyện tình cảm của bạn lại không mấy thuận lợi. Người độc thân vẫn một mình, không có nhiều cơ hội gặp gỡ những người bạn mới. Người có gia đình, người yêu gặp phải nhiều chuyện buồn tiền bạc.

Sửu gặt hái được nhiều thành công, sự nghiệp thăng tiến không ngừng. Thứ Năm, cấp trên bắt đầu có cảm tình và trọng dụng bạn nhiều hơn. Đồng nghiệp cũng nể phục những điều bạn làm nên mối quan hệ dần tốt đẹp, không còn xảy ra xích mích cãi vã như trước đây.

Tử vi thứ Năm ngày 6/2/2020 của tuổi Mão

Tử vi thứ Năm ngày 6/2/2020 của tuổi Mão phát huy khả năng của mình - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, Mão có cơ hội phát huy hết những khả năng của mình. Đây là cơ hội tốt để bạn giành được nhiều hợp đồng béo bở cũng như thăng tiến trong tương lai gần. Nhưng Mão nên thận trọng trong lời ăn tiếng nói, đừng vạ miệng mà thiệt thân.

Tử vi thứ Năm ngày 6/2/2020 của tuổi Thìn

Vận trình của Thìn có nhiều khởi sắc rõ rệt. Nhất là trong chuyện tình cảm. Bạn gặp được người tâm đầu ý hợp nên tinh thần vô cùng vui vẻ, phấn chấn. Đây là thời điểm để bạn thu hoạch những quả ngọt bấy lâu nay gieo trồng. Hãy thoải mái tận hưởng những thành quả mình làm ra.

Tử vi thứ Năm ngày 6/2/2020 của tuổi Tỵ

Tử vi thứ Năm ngày 6/2/2020 của tuổi Tỵ đừng đầu tư làm ăn - Ảnh minh họa: Internet

Đây là một ngày không thích hợp để bạn đầu tư bất động sản. Vì có nhiều điềm báo không hay về tiền bạc, nếu cố chấp đầu tư bạn sẽ mất những khoản tiền dành dụm bấy lâu nay của mình. Tệ hơn là gây xích mích, mâu thuẫn với những người trong gia đình.

Tử vi thứ Năm ngày 6/2/2020 của tuổi Ngọ

Ngọ nên cẩn thận bị tiểu nhân cản đường, hãm hại hay lợi dụng. Trong công việc, bạn nên thận trọng trong lời ăn tiếng nói. Đừng nói những lời làm tổn thương đối phương, gây nhiều phiền phức cho mình. Hãy cư xử hòa nhã, dĩ hòa vi quý để mọi chuyện được suôn sẻ.

Tử vi thứ Năm ngày 6/2/2020 của tuổi Mùi

Tử vi thứ Năm ngày 6/2/2020 của tuổi Mùi giải quyết hết hiềm khích - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Mùi giải quyết được những hiềm khích, xích mích trước đây. Vì vậy mà tinh thần của bạn vô cùng tốt, làm chuyện gì cũng thành công, thuận lợi. Những mối quan hệ xung quanh bạn cũng tiến triển tốt đẹp, tiền bạc đủ tiêu xài, không thiếu hụt.

Tử vi thứ Năm ngày 6/2/2020 của tuổi Thân

Vận trình của bạn sa sút thấy rõ. Nhất là về vấn đề tiền bạc, công việc gặp nhiều trắc trở, khó khăn. Điều này khiến tinh thần của bạn sa sút, mệt mỏi ảnh hưởng nhiều đến những dự án bản thân đang theo đuổi. Tuy nhiên nên thận trọng lời nói, cân nhắc trước khi mở miệng.

Tử vi thứ Năm ngày 6/2/2020 của tuổi Dậu

Dậu có thể thăng tiến trong công việc. Chuyện tiền bạc của bạn cũng hanh thông, thuận lợi, không còn vay mượn, khó khăn như trước đây. Những cố gắng, mong muốn của bạn cuối cùng cũng có nhiều đền đáp xứng đáng.

Tử vi thứ Năm ngày 6/2/2020 của tuổi Tuất

Tử vi thứ Năm ngày 6/2/2020 của tuổi Tuất có nhiều buồn phiền - Ảnh minh họa: Internet

Vận trình của Tuất không mấy tốt đẹp, bạn vướng phải nhiều chuyện buồn khiến bản thân suy nghĩ rầu lo nhiều. Nhất là mối quan hệ xung quanh, không một ai hiểu và thông cảm cho bạn. Thế nên Tuất làm gì cũng cô đơn, không ai bên cạnh giúp đỡ.

Tử vi thứ Năm ngày 6/2/2020 của tuổi Hợi

Vận trình của Hợi gặp nhiều chuyện bất ngờ, vui vẻ. Bạn được quý nhân nâng đỡ nên làm gì cũng hanh thông thuận lợi ngoài mong đợi. Chuyện tình cảm cũng nhận được nhiều điều may mắn. Người độc thân thoát ế. Người có gia đình, vợ chồng hòa thuận, yêu thương nhau.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm