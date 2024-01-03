Tử vi thứ Năm ngày 4/1/2024 của 12 con giáp: Mão có Thần Tài ưu ái, trúng thưởng liên miên; Sửu đường tình u ám, dễ tan vỡ

Tuy nhiên, con giáp này vẫn nên chuẩn bị trước những phương án dự phòng cho mình bởi cuộc sống không phải lúc nào cũng suôn sẻ như vậy. Lúc kiếm được tiền thì phải nghĩ tới khi thiếu thốn, cần có kế hoạch chi tiêu tiết kiệm để phòng khi khẩn cấp cần dùng tới mới là điều đúng đắn.

Tử vi thứ Năm ngày 4/1/2024 là ngày tam hợp của tuổi Tý nên đường tài lộc vượng phát, khả năng kiếm tiền của bản mệnh được phát huy triệt để, lại thêm có người soi đường chỉ lối nên tìm được mối làm ăn lớn, tài lộc thu được trong ngày không hề ít.

Trong công việc, bản mệnh hành xử tùy hứng, chưa thực sự có trách nhiệm nên rất khó đạt được những bước tiến mới. Nếu con giáp này cứ tùy tiện thay đổi theo ý thích thì sẽ chẳng bao giờ được đánh giá cao vì làm ảnh hưởng tới lợi ích của tập thể và đặc biệt là con đường sự nghiệp sau này sẽ không suôn sẻ.

Tử vi ngày mới của tuổi Sửu báo hiệu đường tình duyên có chuyện chẳng lành do ngũ hành Mộc Thổ tương xung. Các cặp đôi gặp phải nhiều khúc mắc trong cuộc sống, lại không thể giãi bày cho nhau hiểu, cộng thêm áp lực từ nhiều phía nên cuộc tình càng thêm mệt mỏi.

Tuổi Dần

Tử vi hôm nay cho biết, công việc làm ăn kinh doanh của tuổi Dần không tiến triển như mong đợi vì bản mệnh có thể đưa ra những quyết định sai lầm. Tốt nhất không nên đầu tư lớn, dù tuổi Dần tin rằng nó có thể mang lại lợi nhuận cao đến mấy nhưng chúng không phù hợp để thực hiện trong ngày hôm nay.

Con giáp này hãy đối xử thẳng thắn, chân thật với tất cả các mối quan hệ của mình. Một thương vụ làm ăn muốn thành công thì đều cần có lòng tin và uy tín. Nếu phát hiện đối phương là người dối trá thì hãy tránh xa họ chứ không nên tranh cãi làm gì vì cũng chẳng cải thiện được tình hình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi thứ Năm ngày 4/1/2024 cho thấy, tuổi Mão gặp khá nhiều may mắn, có người trúng xổ số, trúng thưởng, hoặc được người khác cho tiền. Nhưng tiền bạc không phải do mình làm ra thì cũng thường bị tiêu nhanh như một cơn gió. Chỉ có kiếm tiền bằng lao động chăm chỉ thì bản mệnh mới trân quý và có được trải nghiệm tuyệt vời hơn.

Đường công danh sự nghiệp, học hành thi cử của người tuổi Mão cũng rất thuận lợi. Nếu bản mệnh đang chờ kết quả thi cử thì có thể nhận được tin tốt lành. Tình cảm với người thân trong gia đình cũng rất hòa hợp.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn trong hôm nay công việc gặp nhiều khó khăn, bị tiểu nhân cản trở nên không đạt được hiệu quả như mong muốn. Người này vốn dĩ không ưa thích bản mệnh, lại đang nấp trong bóng tối nên có thể tạo ra những hiểm họa khó lường trước.

Cuộc chiến chốn công sở cũng đầy cạm bẫy, hiểm nguy như cung cấm vậy. Trong khi đó con giáp này lại khá thẳng thắn, cương trực nên dễ làm mất lòng người khác, bản mệnh càng giỏi giang, càng có tài thì càng khiến cho những kẻ đó đố kị và cố bày mưu hãm hại.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ có đường sự nghiệp công danh rộng mở nhất trong ngày nhờ có cát tinh soi đường chỉ lối. Bên cạnh đó chính sự thông minh, khoan dung của bản mệnh đã trở thành ưu thế chiếm được cảm tình của cấp trên, giành được bước tiến mới trong công việc của mình.

Con giáp này không phải là người ham danh lợi, bản mệnh luôn làm việc theo đúng lương tâm, hoàn thành mọi nhiệm vụ đúng thời hạn nên không ai có thể chê trách được điều gì. Nếu cố gắng phát huy những tố chất này thì trong tương lai sẽ còn có nhiều cơ hội phát triển hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi thứ Năm ngày 4/1/2024 cho thấy tuổi Ngọ có lộc ăn uống hoặc sẽ được ai đó cho tiền trong hôm nay, nhìn chung phúc lộc dồi dào, không phải lo lắng suy nghĩ điều gì. Người buôn bán kinh doanh sẽ có thêm nhiều khách hàng, doanh thu tăng đáng kể.

Song vì là ngày lục xung nên công việc có phần không thuận khiến bản mệnh cũng vất vả hơn. Nhưng đừng vì thế mà vội vàng, hối hả quá, nhất là khi di chuyển ngoài đường thì càng nên bình tĩnh để tránh tai nạn xảy ra.

Tuổi Mùi

Đường tài lộc của tuổi Mùi hôm nay khởi phát nhờ sự cần cù, tiết kiệm của bản mệnh. Nguồn thu nhập bắt đầu tăng và số tiền đó đủ làm con giáp an lòng. Mặc dù biết hài lòng với những gì mình đang có là tốt nhưng cũng không nên quá an phận, thiếu tinh thần tiến thủ mà bỏ lỡ mất cơ hội tốt.

Tuy nhiên, hôm nay không phải là ngày tốt để di chuyển xa hoặc xuất hành đường dài. Tuổi Dần nên chú ý khi đi lại vì có điềm báo bị va chạm, tai nạn dẫn đến tổn thương hoặc gặp rắc rối liên quan tới pháp luật. Có thể chỉ lơ là, mất tập trung một chút cũng gặp phải sự cố hoặc vượt đèn đỏ, đi trái làn mà bị bắt, phạt tiền.

Tuổi Thân

Thứ Năm này là ngày may mắn của tuổi Thân, đường công danh sự nghiệp của bản mệnh có những bước tiến khá xa. Ngoài ra con giáp này còn được quý nhân giúp đỡ, tạo cơ hội gặp gỡ và hợp tác với những người đáng tin cậy, xây dựng các mối quan hệ bền vững cho sự phát triển sau này.

Không những thế tuổi Thân còn có cơ hội tìm kiếm tài lộc cho mình, nhất là người buôn bán kinh doanh có một ngày phát tài, tiền bạc thu về không ít, lợi nhuận tăng lên trông thấy. Lúc này bản mệnh cần có kế hoạch chi tiêu rõ ràng, khoa học để không mắc phải sai lầm trong đầu tư kinh doanh.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tình duyên trong ngày của tuổi Dậu rất vượng, các mối quan hệ đều tích cực, phát triển đúng ý của bản mệnh. Nhân cơ hội này hãy mở rộng xã giao, làm quen nhiều hơn với những người có cùng chung chí hướng thì sự nghiệp trong tương lai sẽ còn phát đạt nữa. Tuy nhiên, điều này sẽ tốt với người độc thân hơn còn những ai đã có đôi thì nên chú ý giữ khoảng cách chừng mực.

Trong ngày này tuổi Dậu nên chú ý vấn đề đi lại vì không thuận lắm, có điềm báo bị vấp ngã, xô đẩy dẫn đến bị thương. Khi đi đường cần nhìn trước ngó sau, hạn chế đi xa, tới những nơi đông đúc hoặc có địa hình phức tạp để đảm bảo an toàn.

Tuổi Tuất

Khác với Thân, hôm nay là ngày không mấy may mắn của Tuất, điềm báo tử vi nhắc nhở tuổi Tuất làm gì cũng nên thận trọng, nhìn trước ngó sau vì có thể mâu thuẫn, tranh cãi với người khác, bị tiểu nhân chơi xấu hoặc bị ốm đau… Nhìn chung đây không phải là ngày may mắn của bản mệnh nên tránh làm những việc có tính mạo hiểm.

May mắn là con giáp này vẫn có quý nhân nâng đỡ nên hạn chế được khá nhiều rủi ro. Chỉ cần bản mệnh suy nghĩ và hành động tích cực thì mọi chuyện cũng không đến nỗi tệ.

Tuổi Hợi

Đường công danh của Hợi khởi sắc mạnh, dù làm gì cũng có người hỗ trợ. Quý nhân này không chỉ hướng dẫn mà còn tận tình loại bỏ mọi khó khăn trên đường đi, nhờ vậy mà bản mệnh chẳng phải tốn quá nhiều công sức nhưng vẫn đạt được tâm nguyện của mình.

Hôm nay, tuổi Hợi cũng có thể đón nhận tin vui liên quan tới chuyện tiền bạc. Có thể là được tăng lương, thưởng hoặc trúng xổ số, chơi bài thắng trận… Nhưng niềm vui này cũng không kéo dài được lâu, bản mệnh nên tạo ra những niềm vui mới bên người thân, gia đình mình sẽ tốt hơn.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm