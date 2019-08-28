Tử vi thứ Năm ngày 29/8/2019 của 12 con giáp: Tuổi Dần bị thị phi ảnh hưởng, tuổi Tỵ có lộc tiền bạc

Tâm linh - Tử vi 28/08/2019 12:09

Tử vi thứ Năm ngày 29/8/2019 của 12 con giáp: Tuổi Dần đừng để những lời thị phi ảnh hưởng đến mình, tuổi Tỵ có vận may tài lộc. Còn tử vi của bạn thì sao?

Tử vi thứ Năm ngày 29/8/2019 của tuổi Tý

Ngày mới, tuổi Tý cẩn thận mâu thuẫn với đồng nghiệp hay người thân. Bạn có thể gặp nhiều chuyện không như mong muốn. Dù vậy, bạn nên giữ bình tĩnh, đừng làm lớn mọi chuyện.

Tâm trạng bị ảnh hưởng nhiều, nhưng đừng quên chăm sóc sức khỏe cho bản thân.

Tử vi thứ Năm ngày 29/8/2019 của tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới, tuổi Sửu có sự nghiệp thuận lợi, suôn sẻ. Bạn gặp được quý nhân có thể giúp bạn giải quyết những rắc rối.

Về tài lộc, dù có nhưng bạn vẫn nên có kế hoạch chi tiêu cẩn thận.

Tử vi thứ Năm ngày 29/8/2019 của tuổi Dần

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Tử vi thứ Năm ngày 29/8/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần đừng để những lời thị phi ảnh hưởng đến mình trong ngày mới. Họ có thể nói điều không tốt về bạn, nhưng bạn đừng phản kháng lại bằng những lời có thể ảnh hưởng tới bản thân.

Về tình duyên, đây là khoảng thời gian đáng nhớ của cả người độc thân và có đôi.

Tử vi thứ Năm ngày 29/8/2019 của tuổi Mão

Theo tử vi mới nhất, tuổi Mão gặp nhiều điều tốt lành. Bạn có thể nhận được lời đề nghị hợp tác tiềm năng, hay được mời ăn uống. Công việc cũng rất suôn sẻ, thuận lợi.

Dù vậy, tình duyên có vẻ không khả quan mấy. Người có đôi dễ mâu thuẫn với đối phương.

Tử vi thứ Năm ngày 29/8/2019 của tuổi Thìn

Ngày mới, người tuổi Thìn đón nhận nhiều tin vui trong công việc. Cố gắng của bạn được đền đáp xứng đáng.

Các mối nhân duyên cũng rất tốt đẹp. Người độc thân có thể tìm được tình yêu mới.

Tử vi thứ Năm ngày 29/8/2019 của tuổi Tỵ

tu vi thu nam ngay 29/8/2019 3
Tử vi thứ Năm ngày 29/8/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tỵ có lộc tiền bạc trong ngày mới. Bạn sẽ không còn phải lo lắng về chi tiêu nữa.

Dù vậy, trong công việc bạn lại gặp chút khó khăn. Bạn tự ti với khả năng của mình, cần phải quyết đoán hơn.

Tử vi thứ Năm ngày 29/8/2019 của tuổi Ngọ

Ngày mới của tuổi Ngọ khá vui vẻ. Bạn lạc quan trong công việc. Từ đó, vận may cũng tìm đến, bạn có thể trúng thưởng hoặc kiếm được khoản tiền bất ngờ.

Tuy nhiên, bạn nên giữ gìn sức khỏe trong ngày, tránh các bệnh về hô hấp.

Tử vi thứ Năm ngày 29/8/2019 của tuổi Mùi

Người tuổi Mùi nên tránh những thị phi, tranh cãi không cần thiết trong ngày mới. Bạn nhường nhịn một chút thì mọi mâu thuẫn sẽ được tháo gỡ.

Tài chính có nhiều điều may mắn. Nhưng đây là vận may nhất thời, bạn nên tiết kiệm hay đầu tư sinh lời.

Tử vi thứ Năm ngày 29/8/2019 của tuổi Thân

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Tử vi thứ Năm ngày 29/8/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Thân có một ngày mới không mấy hài lòng. Chuyện tình cảm có rạn nứt, khiến bạn bất an. Dù vậy, bạn nên cố gắng vun đắp, cùng đối phương giải quyết.

Tâm trạng tiêu cực có thể ảnh hưởng đến công việc. Bạn nên giữ bình tĩnh và sáng suốt hơn.

Tử vi thứ Năm ngày 29/8/2019 của tuổi Dậu

Người tuổi Dậu luôn cố gắng chăm chỉ nên được ghi nhận là điều đương nhiên. Ngày mới, bạn được cấp trên hỗ trợ, dẫn dắt, dễ đạt được thành công.

Tuy nhiên, bạn nên chú ý đến sức khỏe hơn, đừng quá mải mê vào công việc mà bỏ bê bản thân.

Tử vi thứ Năm ngày 29/8/2019 của tuổi Tuất

Người tuổi Tuất có tin vui trong công việc. Đây có thể là cơ hội mới của bạn.

Về tình duyên, hãy tạm gác những gì trong quá khứ để hướng về tương lai.

Tử vi thứ Năm ngày 29/8/2019 của tuổi Hợi

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Tử vi thứ Năm ngày 29/8/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày mới của tuổi Hợi dù có khó khăn nhưng bản mệnh nên giữ bình tĩnh. Bạn có thể bị mất tiền hay có mâu thuẫn với người khác.

Bù lại, tài lộc có vẻ khả quan hơn. Bạn có cơ may nhận được khoản tiền bất ngờ.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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