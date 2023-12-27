Tử vi thứ Năm ngày 28/12: 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, ra đường sụt chân trúng hố vàng, tiền vào tài khoản cuồn cuộn

Tâm linh - Tử vi 27/12/2023 16:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây công danh sáng chói, đếm tiền mỏi tay trong ngày 28/12.

Tuổi Ngọ

Những người tuổi Ngọ rất linh hoạt, vui vẻ, suy nghĩ nhanh nhẹn và có lòng tự trọng cao. Ngay từ khi còn trẻ, họ đã có mục tiêu cho cuộc đời và thực hiện từng bước theo những gì đã đặt ra. Dù có gặp bao nhiêu trở ngại, họ sẽ không bao giờ từ bỏ và tin rằng mọi vấn đề sẽ được giải quyết thành công.

Tử vi học cho biết, những điều may mắn và suôn sẻ sẽ đến với tuổi Ngọ trong ngày 28/12. Ngọ sẽ kiếm được nhiều tiền, ăn nên làm ra, dễ trở thành ông chủ lớn.

Nhìn chung, từ công việc cho đến đời sống cá nhân đều viên mãn, hạnh phúc. Nếu những người độc thân muốn tìm nửa kia thì đây chính là cơ hội cho bạn có thể đạt được ý nguyện trăm năm.

Tử vi thứ Năm ngày 28/12: 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, ra đường sụt chân trúng hố vàng, tiền vào tài khoản cuồn cuộn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, Hợi đón nhận nhiều lộc khủng ông trời ban tặng. Bạn không ngại khó khăn, gian khổ, luôn là người tiên phong tìm ra cách giải quyết vấn đề tốt nhất. Vì sự nhiệt tình, chăm chỉ của mình, bạn được ông trời thương nên ban cho tiền tiêu không hết.

Không những vậy trong ngày 28/12, bạn còn đón nhận hỷ sự, hạnh phúc ngập trời. Những người yêu nhau chuẩn bị về chung một nhà, cả hai sẽ hỗ trợ cho nhau nên chuyện tiền bạc không lo thiếu thốn. Vì hợp tính hợp mệnh nên cả hai sẽ là cặp vợ chồng giàu có, hạnh phúc nhất khiến ai cũng hờn đỏ mắt.

Nói chung bạn hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều điều tốt đẹp đến với mình trong thời điểm sắp tới. Những chuyện không vui trước đây sẽ nhanh chóng qua đi, bạn tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu có như mong muốn.

Tử vi thứ Năm ngày 28/12: 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, ra đường sụt chân trúng hố vàng, tiền vào tài khoản cuồn cuộn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu đa phần là những người có tinh thần tự chủ, sắc sảo và có năng lực, có tài hùng biện xuất sắc, hành động mạnh mẽ và cương quyết, không muốn tầm thường và cô đơn, luôn chủ động tìm kiếm cơ hội, sẽ có không gian phát triển tốt hơn trong tương lai.

Trong ngày 28/12, những ngôi sao tốt lành sẽ bay đến cho người tuổi Dậu, tin vui từ mọi phương diện. Người tuổi Dậu trước hết có quý nhân giúp đỡ, sau là giàu sang hạnh phúc, sự nghiệp phát triển vượt bậc, tiền vào rủng rỉnh. Đối với người tuổi Dậu, hãy chú ý hoàn thiện bản thân hơn và tích cực thể hiện tài năng của mình, để nắm bắt cơ hội tốt hơn. Thời điểm này, hãy chăm chỉ làm việc, mây mù qua sẽ thấy mặt trời, sẽ gặp được nhiều cầu vồng hơn.

Tử vi thứ Năm ngày 28/12: 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, ra đường sụt chân trúng hố vàng, tiền vào tài khoản cuồn cuộn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp ngồi không có tiền, ngồi chơi có vàng đúng 17h thứ Ba ngày 26/12: Hưởng lộc vô biên, sự nghiệp sáng chói, giàu nứt vách đổ tường

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